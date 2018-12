Hacer la paz con una víctima olvidada: el medioambiente

Desde las grandes ciudades, a veces no alcanzamos siquiera a dimensionar cómo el sonido de la motosierra retumba cada vez más fuerte en la Amazonia y se lleva por delante cientos y cientos de hectáreas de bosque. Ni cómo la ganadería extensiva y los cultivos de uso ilícito están afectando las áreas protegidas, inmensas pero con un puñado de funcionarios resguardándolas. Ni cómo las carreteras, vistas desde el aire, se abren paso como espinas de pescado entre la densa selva. Ni mucho menos cómo la voladura de oleoductos, la minería ilegal y la aspersión aérea con glifosato impactan la salud y la seguridad alimentaria de muchos.

‘Especies: una nueva expedición’ es el primer acercamiento periodístico que se hace para intentar comprender, directamente en el territorio, las amenazas y oportunidades que vienen para los ecosistemas naturales del segundo país más biodiverso del planeta, tras la firma del acuerdo de paz entre el grupo guerrillero de las Farc y el Gobierno Nacional.

El fotógrafo Antonio Castañeda y yo nos embarcamos en una travesía de seis meses por lugares estratégicos en Tolima, Casanare, Huila, Cundinamarca, Caquetá, Putumayo, Meta, Guaviare y Boyacá; pasando por bosques, páramos, ríos, cascadas y manglares; hablamos con campesinos, indígenas, afrodescendientes, biólogos, ganaderos, excombatientes y funcionarios públicos, incluido el expresidente Juan Manuel Santos, con la intención de redescubrir este país que el conflicto armado nos arrebató sin tregua.



Lo que vi en campo, y lo que aprendí durante el proceso de investigación, me cambió por completo y le dio sentido a mi trabajo. ‘Especies’ significa reconciliarnos con una víctima históricamente rezagada: el medioambiente, que solo se vuelve protagonista cuando una tragedia lo acompaña.



Después de las expediciones vino un trabajo aún más arduo: escribir y editar. Trasnocharnos. El resultado fueron 14 historias publicadas en el periódico EL TIEMPO y 12 documentales transmitidos por televisión. Esto solo fue posible gracias a una labor articulada, en equipo, entre este medio y Canal Trece, con la experticia de Tayfer Producciones y la financiación de la ANTV, que me permitió contar esta historia lejos del escritorio, como más me gusta. Rodeada de naturaleza.



‘Especies’, al final, me ayudó a entender cómo un país resquebrajado, herido, dividido, al que han destartalado y dado por difunto, todavía sigue andando. La respuesta es: esperanza.

Lo que dijo el jurado

“ ‘Especies, una nueva expedición’ es un trabajo pertinente. Las 12 historias intentan explicar las amenazas y oportunidades del posacuerdo para los ecosistemas en un país como el nuestro, que acaba de cerrar un proceso de paz y está explorando de nuevo el territorio”. Con estas palabras, la periodista y jurado de la 21.ª edición del Premio Amway de Periodismo Ambiental Mábel Lara exaltó el trabajo ganador.



KAREN TATIANA PARDO IBARRA

tatpar@eltiempo.com

En Twitter: @Tatipardo2