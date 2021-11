¿Cuál es el balance de Colombia en la COP26?

Colombia ha ratificado en la COP26 algunos de sus más grandes compromisos ambientales como reducir en un 51 % las emisiones de gases de efecto invernadero, ha acelerado su objetivo de proteger el 30 % de su territorio a 2030 - ahora lo hará en 2022 - y ha conseguido fondos para luchar contra la deforestación.



Además el país, que según el presidente Iván Duque, busca ser líder regional en la protección del medioambiente, también ha recibido elogios de líderes mundiales como del primer ministro británico Boris Johnson que resaltó el trabajo en temas ambientales.



Pero, ¿a qué se deben estos elogios, está Colombia realmente destacando en temas ambientales en la cumbre climática?

Manuel Rodríguez Becerra.

En EL TIEMPO hablamos con Manuel Rodríguez Becerra, experto en temas ambientales, ex Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia y quien conoce con gran profundidad la política ambiental en el mundo.

En entrevista y a manera de análisis Becerra nos explicó si están justificados los elogios al país y si los compromisos que se han suscrito, ratificado y que han despertado gran interés a nivel nacional merecen el cubrimiento que han tenido.

¿Colombia merece los elogios y aplausos que ha recibido a nivel internacional en la COP26?

Me da la impresión que el sentimiento que se ha formado en Colombia sobre su papel en COP26 es más el producto de la propaganda local sobre la participación de Duque en el segmento de alto nivel que ya terminó.

En general, el país ha tenido una tradición de participación de alto perfil, en comparación con países equivalentes, en las negociaciones sobre cambio climático, biodiversidad y Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Le he hecho seguimiento a las negociaciones de la Cumbre en la publicación Earth Bulletin, la publicación más autorizada en la materia. En los informes de los días 1 y 2 de noviembre no aparece una sola mención sobre Colombia.

No aparece mención de Duque en el breve recuento de algunas de las intervenciones de alto nivel seleccionadas en el Earth Bulletin, lo que no me deja de llamar la atención. Qué países de América Latina tendrán mayor incidencia en las negociaciones solo lo sabremos en el curso de esta. No veo en la prensa internacional una especial mención de Colombia en la COP26.

Pero el presidente Duque ha recibido elogios de Boris Johnson, además que fuimos escogidos como líderes de las negociaciones de Balance Mundial junto con la UE, ¿no son esos logros destacables?

Sobre la presidencia del balance mundial: en la estructura de la negociación existen varios comités, grupos de trabajo etc., que negocian sobre los temas centrales de la COP.

Que presida Colombia este grupo no es un hecho excepcional. Hay otros grupos y comités tan o más claves en la negociación presididos por otros países. Ejemplos: financiero, compensaciones por daños, agricultura, transferencia de tecnológica, adaptación.

Con lo anterior no estoy desconociendo los puntos altos que ha tenido Colombia en el proceso. Evidentemente la meta trazada es ambiciosa. Y los anuncios sobre la creación de parques muy alentadores. Pero al mismo tiempo otros países han hecho anuncios similares. Por ejemplo, el anuncio de Ecuador de ampliar el Parque de Galápagos (que aparece hoy entre los hechos más destacados por The Guardian del día de ayer).

Debo decir que en diferentes escenarios he elogiado públicamente por el compromiso con la meta del 51%. En últimas es, de lejos, lo más importante. Y eso lo tomó Johnson para elogiarlo porque hay preocupación por el hecho de que los países en desarrollo estén condicionando sus metas a ayuda financiera sustancial (ejemplos más salientes: Indonesia y Filipinas). Que Colombia lo haga en forma incondicional podría haber sido un error.

¿En términos generales entonces, Colombia no está teniendo una participación destacada en la COP26?

Juzgar si es una participación destacada en las negociaciones de la COP solamente puede hacerse cuando avancen las negociaciones.

Los dos primeros días estuvieron dedicados al segmento de alto nivel en el cual las posiciones destacadas están "reservadas" a dos tipos de países: los que tienen por si mismos altos peso en la negociación (EE. UU., China, India, Unión Europea, Rusia, Brasil), y a los países vulnerables (las islas del Pacífico). A ese último grupo también pertenece Colombia pero en la intervención del Presidente no fue un punto central.

También se destacan intervenciones de otros países que en su posición señalen algo saliente. Según The Earth Bulletin, la intervención de Duque no fue para destacar.

¿Y las metas propuestas o ratificadas son suficientes?

Las metas ambiciosas de Colombia están por ahora en su mayor parte en el papel. Le tocará a los otros gobiernos cumplirlas. Además Colombia no queda bien librada en el cumplimiento de las metas según Carbon Tracker.

Hablando de eso entonces, ¿qué tanto chance hay de que se cumplan realmente los anuncios ambientales del presidente Duque en COP26?

El principal anuncio es la reducción del 51%. La ley de cambio climático en el Congreso, el plan para cumplir la meta, y, sobre todo, la previsión de los recursos económicos para el efecto, son medidas necesarias. Pero el cumplimiento básicamente estará en manos de los dos próximos gobiernos.

Las nuevas áreas protegidas son proyectos viables y para crearlas existe un procedimiento que seguramente intentarán surtir antes de que termine el gobierno.

El compromiso de Colombia de transitar hacia la deforestación cero, firmado por otros 102 países, le tocará implementarlo, también a los próximos gobiernos. El de Duque ha sido muy poco exitoso en reducir la deforestación no obstante sus múltiples anuncios. Y el centro de investigación en el Meta es un proyecto que pronto estará en implementación.

