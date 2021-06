Grupo Éxito desvirtúa investigación sobre el origen de su carne

Una investigación elaborada por la Agencia de Investigación Ambiental (EIA) de Estados Unidos, publicada el pasado 27 de mayo, afirmó que el Grupo Éxito y Colsubsidio, dos grandes cadenas de supermercados en Colombia, estaban presuntamente vinculadas con un proveedor que, a su vez, tendría relación comercial con personas que tienen ganado ilegal en el Parque Natural Serranía de Chiribiquete y la Serranía de La Macarena.

Ante las denuncias, Grupo Éxito inició una investigación interna para establecer quién era este proveedor, pues aseguran que EIA no les proporcionó información más allá de lo publicado en su informe.



La compañía sostiene, con base en su análisis, que “se evidenciaron importantes hallazgos con los que se puede determinar que el informe de EIA contiene afirmaciones que no son ciertas e información imprecisa, desvirtuando con esto la vinculación de la compañía en tales acusaciones”, señaló en un comunicado.



La firma cuenta entre los hallazgos el haber conocido la identidad del proveedor A, señalado por EIA de ser la persona que compra ganado del Parque Natural Serranía de Chiribiquete y quien tendría contacto comercial con este supermercado. Pero el Grupo Éxito asegura que, aunque han tenido conversaciones con él por ser un ganadero reconocido en la zona, no tienen ninguna relación comercial.



A través de una consultoría de la empresa E&Y, la compañía asegura que “los registros contables del periodo de 24 meses comprendido entre el 1 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2020, auditados, y los registros contables entre el 1 de enero y 31 de mayo del 2021, no auditados, y la demás documentación provista por la administración de la compañía” no incluye transacciones con la persona identificada por el Grupo Éxito como el proveedor A.



Además, tuvieron acceso a una carta enviada por el proveedor A a EIA, y que EL TIEMPO conoció, en la que niega ser proveedor del grupo empresarial, pese a que EIA tiene diferentes grabaciones en las que lo afirma. Incluso, testimonios grabados de otros actores importantes de la cadena que, en su momento, aseguraron que el proveedor A tenía una relación comercial con el Grupo Éxito.



La compañía también afirma que tuvo acceso al chat entre el proveedor A y el investigador de EIA (quien se hizo pasar como empresario interesado en el negocio) y lograron identificar los números de los lotes de la carne, con los cuales tienen pruebas para asegurar que no son del proveedor A y tampoco provienen de Parques Nacionales.

Pruebas

Según el informe de EIA, los lotes de carne que el proveedor A le habría vendido a la empresa Carnatural, que sí es un proveedor directo del Grupo Éxito, son BCNT 050 y CRN 458. Sin embargo, la empresa Carnatural, en un comunicado dirigido a EIA, niega haber comprado los lotes al proveedor A.



“Una vez revisada nuestra trazabilidad interna y legal de los últimos 2 años, pudimos establecer con suficiente material probatorio que los lotes BCNT 050 y CRN 458 no fueron comprados a la persona que ustedes señalan como Proveedor A. Dichos lotes no provienen de ninguna zona protegida ni del Parque Natural Serranía de Chiribiquete. Los proveedores de dichos ganados desarrollan su actividad en predios lejanos al Parque Chiribiquete y se encuentran dentro de la frontera agrícola y aptos y autorizados para la producción ganadera”, respondió Carnatural a EIA.



A esto se suman las pruebas entregadas por el frigorífico Friogán S.A. de donde salieron estos lotes, pues, según el Grupo Éxito, “por medio de las guías de movilización (que otorga el Instituto Colombiano Agropecuario) con los hierros (marcación de animales) A9 y N8, se indica que dicho ganado proviene del predio Goteras la Herrería, ubicado en el municipio de Villavicencio, Meta, propiedad sin vínculo con el denominado proveedor A en el Informe de EIA”.



Y por último, en el informe de EIA se afirma que el “proveedor A” recibe órdenes mensuales de compra de alrededor de 1.000 reses. Sin embargo, según la empresa, desde el 2019 hasta la fecha el promedio mes de pedido es de 181 reses.



“Los informes de compras SAP para los periodos 2019, 2020 y 2021, el archivo de programación de ganado y facturas de venta, ratifican que no hay un proveedor en la compañía que tenga ese volumen de compra como el mencionado en el reporte por mes. El promedio mes de pedido de los últimos 3 años es 181 y la compra máxima mensual para el mismo periodo fue de 564 reses”.



No obstante, esta firma reconoce que pese a todo el monitoreo que realizan a las fincas de donde proviene la carne que compran, hoy en el país es imposible establecer con seguridad de dónde proviene, pues no se cuenta con un sistema de trazabilidad del ganado. Por eso, aseguran: “Seguiremos insistiendo al Gobierno nacional para que regule y realice las gestiones necesarias que permitan desarrollar en el mercado de carne de res, herramientas para la trazabilidad total del ciclo de vida del animal, lo cual a la fecha no es posible”.

La respuesta de EIA

Ante la evidencia presentada por el Grupo Éxito, la EIA señaló que respaldan los hallazgos de su reporte y la evidencia que contiene. Y señaló que “es necesaria una reforma estructural que requiera una trazabilidad obligatoria para las compañías y transparencia en las cadenas de suministro. EIA está listo para continuar este importante diálogo y contribuir al desarrollo de soluciones para abordar la deforestación ilegal en Colombia”.



