Groenlandia se derrite desde mediados de los 80

La nieve caída sobre los glaciares de Groenlandia puede haber sido menor que el agua perdida por el desprendimiento de icebergs y el deshielo desde al menos mediados de la década de 1980.



Es la conclusión de un estudio publica en el Journal of Glaciology en el que se analizaron 3.800 imágenes de satélite seleccionadas entre más de 20.000 fotos de más de 200 glaciares, tomadas a lo largo de 40 años. El análisis mostró que algunos glaciares habían estado perdiendo hielo durante más de una década.



Esta es una de las primeras evaluaciones a gran escala de una gama tan amplia de glaciares. Anteriormente, requería demasiado tiempo y trabajo debido al tiempo que tomaba descargarlos, procesarlos y analizarlos.



El estudio --dirigido por el estudiante de doctorado de la Universidad de Liverpool Dominik Fahrner-- fue posible gracias a la computación en la nube que redujo el tiempo para obtener estas imágenes de 20 minutos por imagen a alrededor de 5 segundos.



Todas las imágenes utilizadas existían desde que fueron capturadas; para muchos, esto fue hace décadas. Sin embargo, al aprovechar la tecnología de computación en la nube, es la primera vez que ha sido posible analizarlas en escalas de tiempo tan largas en toda la capa de hielo, según un comunicado.



La investigación también reveló que, en conjunto, los glaciares que producen icebergs reaccionan de una manera lineal relativamente simple en respuesta a factores climáticos (por ejemplo, la temperatura del océano y la temperatura del aire). Considerando que, cuando se miran individualmente, sus reacciones son complejas y no lineales.



Estos hallazgos harán que sea mucho más fácil y sencillo modelar el comportamiento de los glaciares que terminan en el mar como un grupo en el futuro. Anteriormente, la complejidad computacional de esta tarea y la incertidumbre en torno a las entradas del modelo significaban que no era posible modelar cada glaciar para muchos escenarios diferentes de cambio climático.



EUROPA PRESS

