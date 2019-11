La familia que le dio un aventón a Greta Thunberg para llegar a la COP

Ya es bien conocido que la líder ambiental, Greta Thunberg, no viaja en avión sino en embarcaciones no contaminantes para reducir su huella ecológica. Tal y como lo planeó hace unos meses cuando salió de Amsterdam con rumbo a Chile para asistir a la Conferencia sobre Cambio Climático de Naciones Unidas, conocida como COP25.

Sin embargo, en aguas estadounidenses la sorprendió la mala noticia de que la Cumbre tendría lugar en Madrid, debido a la decisión del presidente de Chile, Sebastián Piñera, de no ser anfitrión a causa de la crisis social que se vive en este país.



Quienes la esperaban por primera vez en Latinoamérica, lamentaron el repentino cambio, pues, en su momento, la joven aseguró que no podría asistir, ya que había cruzado medio mundo en sentido contrario.



Además, sus compañeros de viaje- un grupo de 36 jóvenes ecologistas europeos a bordo de la nave Regina Maris, partidarios de cambiar el futuro del transporte para que sea sostenible a escala mundial- tenían una agenda establecida y no podían cambiar su rumbo.



Todo indicaba que Thunberg, de 16 años, no estaría presente para ofrecer sus enérgicos discursos sobre cambio climático; sin embargo, Thunberg anunció en la noche de este martes que había encontrado la forma de llegar a Europa.





En su cuenta de Instagram publicó una amistosa fotografía con una familia poco tradicional que comparte en las redes sociales sus aventuras por el Atlántico.



Riley Whitelum y Elayna Carausu, dos australianos que viajan con su hijo de 11 meses, atendieron el llamado que hizo la joven en su cuenta de Twitter cuando pidió a sus seguidores ayuda para llegar a Europa.



A bordo de un catamarán, equipado con paneles solares e hidrogeneradores, que le permite reducir las emisiones de carbono, salieron de las costas de Virginia rumbo hacia Europa. Esperan llegar a tiempo a la Cumbre que iniciará el 2 de diciembre.

La agenda de la COP

Durante la primera semana de la Conferencia sobre Cambio Climático de Naciones Unidas se realizarán numerosas reuniones plenarias de carácter eminentemente técnico entre grupos de la Convención, del Protocolo de Kyoto y del Acuerdo de París.



También se debatirán otros temas como océanos, bosques, agricultura, ecológica y comunidades de indígenas. Se espera que 25.000 personas asistan.



En la segunda parte de la cumbre climática -entre el 9 y 13 de diciembre-, conocida también como el “tramo ministerial”, se darán cita numerosos jefes de Estado y de Gobierno, así como ministros responsables de Cambio Climático, Economía y Energía de países de los cinco continentes.



Durante esa semana, el foco estará puesto en la capacidad de los países de adaptación al cambio climático, de sus compromisos con la economía circular y de la sostenibilidad de las ciudades.



REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE