Greta Thunberg convoca a una nueva protesta mundial por el clima

Organizaciones como Friday's For Future y Extinction Rebellion convocaron a una manifestación global para mañana 6 de diciembre en el marco de la Conferencia de las Partes (COP25) que se realiza en Madrid. Se espera más de 150.000 personas solo en la capital española.

Esta gran manifestación estará liderada por la reconocida activistas, Greta Tunberg, quien, al final de la protesta, leerá un manifiesto.



Se espera que Thunberg viaje hoy de Lisboa a Madrid, en un tren eléctrico, para exigirle a los líderes políticos mayores compromisos en relación a la reducción de emisiones de C02, ya que la mayoría de sus planes políticos no coinciden con la meta de limitar la temperatura global a 1,5°C en comparación con los niveles preindustriales para disminuir los efectos devastadores de la crisis climática.



Alejandro Martínez, miembro de Friday's For Future (España), aseguró que la manifestación se realizará en el centro de Madrid y que los jóvenes chilenos y los pueblos indígenas que están presentes en la COP25 serán el bloque central de la protesta.



"Estos movimientos son necesarios porque son la voz de toda una generación, porque no nos queda tiempo, no podemos esperar llegar al poder para garantizar nuestro futuro, por eso salimos a las calles a exigir mayor voluntad política frente a los cambios que se deben hacer para proteger el planeta", dijo Martínez desde Madrid.

Los organizadores han previsto 1.300 alojamientos para los activistas que llegaron a Madrid de otras partes de España y del mundo.



El Gobierno español confía en que la manifestación por el clima programada para el próximo viernes en Madrid transcurra de forma pacífica y evalúa la seguridad de la activista sueca Greta Thunberg, por su importante proyección pública.



El ministro español de Interior, Fernando Grande-Marlaska, insistió en que la manifestación reunirá "a personas pacíficas que quieren hacer un llamamiento al conjunto de las instituciones y poderes públicos sobre un problema que nos afecta a todos". Incidió en que el Gobierno "va a garantizar que esa manifestación se desarrolle en un ámbito de seguridad absoluto" para que no haya ningún incidente.



Esta manifestación ha sido una de las acciones más esperadas de esta COP25, pues, incluso para el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres la intervención de los jóvenes en esta Conferencia es crucial para que los países tomen decisiones ambiciosas.



“Su activismo y su preocupación pueden movilizar a toda la sociedad y allá donde vaya la sociedad, lo políticos y los negociadores tendrán que seguirla. Por lo tanto, lo que les pido es claro: Mantengan la presión, no se rindan, no cedan. Dejen que el mundo sepa que están observando y que están actuando. La crisis climática exigirá de todos nosotros acción y cambio y ustedes pueden liderarlo. Contamos con ustedes para que nos guíen hoy, y que podamos disfrutar de un mejor mañana. Tienen mi más profunda admiración y todo mi apoyo”, mencionó Guterres el primer día de la COP25.