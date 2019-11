¿Se retirará protección a especies de flora amenazadas?

El Decreto 2106 de 2019, que dicta las normas para simplificar, suprimir y reformar tramites en la administración pública, eliminará el trámite de levantamiento de veda, proceso requerido para remover especies de flora silvestre en estado de amenaza, como las orquídeas, bromelias, robles, pinos, palma de cera, entre otras.

Aunque, en un principio, varios expertos asumieron que este proceso ya no sería requerido cuando una obra interviene áreas en donde hay especies de flora silvestre con veda, una medida que iría en contra de las especies amenazadas, al final, después de una minuciosa revisión de la norma, aseguran que no se elimina. Por el contrario, se incluye dentro del proceso de la licencia ambiental. Sin embargo, expresan que el parágrafo no es lo suficientemente claro.

¿Cómo funciona hoy el levantamiento de veda?

Para realizar una obra en donde hay presencia de especies de flora silvestre con veda, el solicitante debe realizar dos trámites: requerir un levantamiento de veda y luego la licencia ambiental.



Un proceso que es evaluado por el Ministerio de Ambiente, si el caso es nacional o las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), si es regional.



Para simplificar este tramite y dejar solo uno, el Gobierno propuso que: "ya no será requisito adelantar el trámite de levantamiento parcial de veda que actualmente es solicitado", se lee en parágrafo 2 del artículo 125 del Decreto 2106 de 2019.

Se elimina pero...

Es decir, según Gustavo Guerrero Ruiz, director del Centro de Estudios en Política y Legislación Ambiental de Colombia (Ceplac), este tramite será eliminado, pero se impondrán medidas de manejo en el instrumento respectivo, bien sea el plan de manejo ambiental, licencia ambiental o en el permiso de aprovechamiento forestal que se otorgue.



"Eso termina siendo mucho más consecuente con el propósito de los listados de las especies amenazados, siempre y cuando efectivamente esas medidas de manejo correspondan y se imponga. El punto es que no se han adoptado en la mayoría de las especies medidas de manejo concretas", dijo Guerrero.

El proceso estará en las manos de la Anla y las Car

Así lo explicó Gonzalo Andrade, director del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia: "Lo nuevo que propone este decreto es que ese trámite de levantamiento de veda lo hará La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y las Corporaciones Autónomas Regionales. Se sigue manteniendo la conservación y el plan de manejo sigue igual. Lo nuevo es que el trámite de la licencia ambiental va a incluir el levantamiento de la veda, para no hacer dos solicitudes", dijo.



Así las cosas, el Ministerio de Ambiente, le aseguró a EL TIEMPO que las especies de flora sujetas a veda, seguirán siendo protegidas a través de las medidas de conservación que la Anla y las CAR impongan en el marco del permiso o licencia ambiental correspondiente.



"Ministerio de Ambiente continúa con su función de identificar las especies de flora silvestre que deben ser objeto de veda y de establecer sus respectivos planes de manejo. Todas las especies de flora silvestre que fueron vedadas en 1974, siguen vedadas y desde el Ministerio continuaremos mejorando la eficiencia en su protección".

Falta claridad

Sin embargo, para algunos expertos, en principio, el parágrafo no es del todo claro al respecto:



Parágrafo 2: "Para el desarrollo o ejecución de proyectos, obras o actividades que requieran licencia, permiso, concesión o autorización ambiental y demás instrumentos de manejo y control ambiental que impliquen intervención de especies de la flora silvestre con veda nacional o regional, la autoridad ambiental competente, impondrá dentro del trámite de la licencia, permiso, concesión o autorización ambiental y demás instrumentos de manejo y control ambiental, las medidas a que haya lugar para garantizar la conservación de las especies vedadas, por lo anterior, no se requerirá adelantar el trámite de levantamiento parcial de veda que actualmente es solicitado".

Interrogantes que deja el decreto

Por otro lado, para Guerrero, este decreto propone un tema cuestionable: si el solicitante taló sin contar con la resolución que autoriza el levantamiento de veda, la infracción desaparece y ese proceso sancionatorio se archiva. "Eso significa que esta nueva norma legaliza esas actividades que hoy ya no requieren levantamiento de veda. Ya que la norma posterior más favorable se aplica de preferencia a la norma anterior", explicó Guerrero.