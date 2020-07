Gobierno de Brasil se compromete a reducir la deforestación

El Gobierno brasileño se comprometió a adoptar “las medidas posibles” para contener la deforestación en la Amazonia, presionado por inversionistas que amenazan con retirarse del país si no se le pone coto a esa degradación.

“Seremos evaluados por la eficacia de nuestras acciones y no por la nobleza de nuestras intenciones”, admitió el vicepresidente del país, Hamilton Mourão, tras una reunión de un concejo gubernamental que busca “soluciones para la Amazonia”, en momentos en que en esa región ya se registra un elevado número de focos de incendios.



En las últimas semanas, el aumento de la tala de árboles y de los focos de incendios, atribuidos en buena medida a agricultores que preparan campos para la siembra, generaron preocupación entre fondos de inversión globales y empresas privadas del país, sobre todo tras los devastadores incendios de 2019.



Mourão reconoció que esa inquietud “que se despertó en Brasil y en el exterior” impone “la necesidad de una nueva política de Estado para la Amazonia”, que organismos medioambientales afirman que está “bajo amenaza” por las políticas del presidente Jair Bolsonaro.



Mourão citó algunas de las medidas adoptadas hasta ahora, que no convencen aún a una treintena de fondos de inversión globales que manejan cerca de 3,5 billones de dólares en activos y han amenazado con reducir sus posiciones en Brasil si el Gobierno no presenta “resultados” en políticas medioambientales. “Vamos a reducir la deforestación al mínimo aceptable y demostrar a la comunidad internacional nuestro compromiso”, dijo Mourão.



Entre algunas de las medidas adoptadas hasta este momento y que destacó el vicepresidente en su intervención está el despliegue de unos 4.000 soldados de las Fuerzas Armadas en la Amazonia, con la tarea de reprimir la acción de mineros y madereros ilegales, entre otras mafias.



Según Mourão, esos grupos han crecido, incluso debido a la crisis causada por la pandemia de covid-19, pues "hay personas que han perdido sus empleos" y, forzadas a "buscar otras formas de subsistencia", se han sumado a buscadores de oro clandestinos o ilegales.

El vicepresidente también explicó que seguirá en contacto con inversionistas nacionales y extranjeros que han manifestado preocupación por la creciente degradación amazónica y que incluso retomó conversaciones con los gobiernos de Alemania y Noruega para negociar una retomada de un fondo de protección que esos países patrocinaban.



Ese fondo, que contaba hasta el año pasado con 850 millones de dólares, era financiado sobre todo por esos países, que congelaron su participación en medio de los incendios del año pasado y en parte por el agresivo discurso de Bolsonaro en relación con el ambiente.

EFE