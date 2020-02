Gobernador de Caquetá, en contra de prohibir ganadería en Parques

"Cada día, cada medida que presente en Gobierno en contra de los campesinos y ganaderos nos van a llevar a la quiebra", dijo el gobernador de Caquetá, Arnulfo Gasca, ante la medida que tomó el Gobierno Nacional para frenar la deforestación en las áreas protegidas del país.

El gobernador aseguró que no es justo con los campesinos que llevan viviendo en esas áreas protegidas más de 50 años y que hoy, sin ningún tipo de concertación se les despoje de una manera arbitraria.



"Caquetá es todo agropecuario y ganadero. Somos el segundo inventario ganadero de Colombia con 2'803.000 de cabezas de ganado, 1'800.000 litros de leche, entonces, si nos restringen cada día más la actividad ganadera y agrícola, pues se creará una crisis socioeconómica para el departamento", explicó.



Ante lo ocurrido en los últimos días en el departamento del Meta, en donde el Gobierno Nacional capturó a 20 personas por atentar contra el medioambiente, el gobernador aseguró que esas medidas son tomadas desde una oficina en Bogotá y no son concertadas con los campesinos.



"Si bien es cierto que represento la institucionalidad como gobernador de Caquetá, estas medidas cautelares que la Fiscalía ha expedido lo que hacen es ahondar en las problemáticas del departamento. Esas medidas nos van a traer más violencia, los grupos al margen de la ley van a provechar para hacer creer que ellos son los que tienen el poder", dijo en una rueda de prensa.



El gobernador se refiere a las medidas de protección para la Amazonia que emitió la la Fiscalia General de la Nación para frenar la pérdida de bosque nativo y las quemas en los parques naturales Tinigua y Los Picachos, entre los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare.



Esas medidas, que un principio deberían ser prohibidas desde hace mucho tiempo por tratarse de áreas protegidas, son las siguientes:



La Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan) y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), según sus competencias, deberán suspender los sellos de ganado, bloquear las guías de movilización de semovientes y detener la expedición de bonos para el comercio de ganado en Los Picachos y Tinigua.



Los alcaldes de San Vicente del Caguán (Caquetá), La Macarena y La Uribe (Meta) no podrán emitir certificaciones de colonos ni autorizar la permanencia temporal de personas en los parques naturales.



El Banco Agrario dejará de aprobar créditos a personas que quieran desarrollar proyectos agropecuarios en los parques de la Amazonía.



La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía avanzará en la identificación de las cabezas de ganado en Los Picachos y Tinigua con el fin de imponer medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo



