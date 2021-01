Funcionarios de la CVC, amenazados en la zona que asesinaron a Gonzalo

Según Marco Antonio Suárez, director de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, el lugar donde fue encontrado del cuerpo de Gonzalo Cardona, el guardián del loro orejiamarillo, tiene grandes problemas de orden público. Denunció que la zona rural de Tuluá, especialmente la zona montañosa de Barragán, grupos armados le han prohibido a sus funcionarios hacer su trabajo.

(Le puede interesar: Asesinado defensor ambiental y guardián del loro Orejiamarillo)

El pasado 11 de enero, la Fundación Proaves confirmó el asesinato de su coordinador de la Reserva Proavez Loros Andinos ubicada en el municipio de Roncesvalles, Tolima. El cuerpo de Gonzalo Cardona fue hallado en la vereda La Unión, en el departamento del Valle del Cauca, en el camino que conduce de Barragán hacia Roncesvalles.



Justamente Barragán a es uno de esos pueblos del Valle del Cauca marcado por el conflicto armado y hoy centro de operaciones de las disidencias de las Farc, según denunció la Defensoría del Pueblo.



(También: Especies y lugares que protegían los líderes ambientales asesinados)



Por ahora, no es claro si el guardián del loro orejiamarillo, como lo llamaban sus compañeros en Proaves, había recibido amenazas recientes. De acuerdo con Alexander Tovar, secretario del Interior del Tolima, no se tenía registrada ninguna.

Pero otra cosa dicen sus amigos: “En los últimos meses, grupos armados le advirtieron que no podía circular por la Reserva ProAves Loros Andinos en Roncesvalles".



Ahora, el panorama se vuelve aún más complejo con la denuncia que hizo el director de la CVC. De acuerdo con Suárez, en esa misma zona en donde fue asesinado Cardona, sus funcionarios han recibido amenazas a través de panfletos a nombre de las disidencias de las Farc.



(Lea: Unión Europea urge a Colombia a dar una protección eficaz a líderes)



“Esa zona alta de Barragán y toda esa zona montañosa se está volviendo un gran problema de orden público. Tengo funcionarios amenazados, nos intimidan, nos exigen que no hagamos presencia en la zona. Por eso le pedimos a las autoridades que esclarezcan este asesinato”, señaló



REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE