En Mendoza, provincia al occidente de Argentina, una pequeña y joven cerda iba convertirse en parte de los millones de porcinos que son sacrificados todos los días en ese país y en el mundo por su carne. Frida, como se llama este animal, fue puesta en una rifa en la que casi todos los postores, habitantes de la ciudad de Godoy Cruz, con seguridad la usarían como alimento. Pero cuando Julieta Espinosa, una empleada de uno de los locales cercanos al complejo ganadero donde se realizaba esta rifa, recibió la oferta de participación, sintió que esta pequeña no podía merecer un final así.

“¿Vos me estás jodiendo? ¿La vas a matar?”, fue lo que le respondió al organizador del sorteo. Conmovida sobre todo por las imágenes del animal que este le mostró, decidió contactar a una amiga vegana y proteccionista, Yamila Vega, para iniciar un singular y especial intentó de rescatar a Frida.

Era noviembre de 2021, y dado que al momento de lanzar su iniciativa quedaban solo dos días para la realización de la rifa, ambas amigas laboraron bajo presión para lograr su meta fijada que las dejaría dueñas del animal: comprar todas las boletas de la rifa. La suma total de los cupos llegaba casi a 10,000 pesos argentinos (aproximadamente 390,000 pesos colombianos en ese mes), por lo que debieron recurrir a todos quienes pudieran y estuvieran dispuestos a sumarse a su obra. Y estos aparecieron probablemente más rápido de lo que esperaban, pues lograron tener el monto a tiempo para salvar a Frida.

“Ir a rescatarla no fue fácil, sino más bien un acto de espionaje. Por las condiciones paupérrimas donde vivía, en una villa miseria de Godoy Cruz, de extrema vulnerabilidad, creemos que había sido robada. Era un lugar sucio, horrible y estaba al rayo del sol y sin agua. Fue todo muy rápido, ni siquiera les vimos la cara a las personas que estaban allí. La cargamos a la camioneta de manera fugaz mientras el animal no dejaba de llorar”, relató Julieta para Infobae.

Un nueva vida

Gallia Rossi y Noelia Barrera son dos de las cuatro fundadoras y proteccionistas de La Casita de Lula, un refugio de animales dedicado a su misión desde hace varios años y que en ese momento albergaba decenas de perros y algunos cerdos dentro su largos baldíos en Colonia Segovia, localidad ubicada también en la provincia de Mendoza. Según declaró Gallia a Infobae, “cada uno de los protagonistas de nuestro refugio tiene su historia, la mayoría triste, de abandono, por eso apelamos a la solidaridad de las personas”. Allí fue precisamente donde Julieta y Yamila vieron el futuro que Frida se merecía.

“Todo resultó bastante turbio, pero afortunadamente logramos rescatarla a tiempo. Llegamos al refugio y la estaban esperando. Le costó adaptarse, pero por suerte había otro chancho, Reinaldo, y más tarde llegó otro más, Jaime. Ambos en las mismas condiciones que Frida. La pasó mal al principio, gritaba, estaba desorientada, pero de a poco se fue acostumbrando y hoy, cuando la visitamos, no podemos creer los cambios. Le llevamos frutas, verduras, hasta tortitas y pan casero y ella nos hociquea las bolsas porque sabe que siempre tenemos comida de regalo”, señala Julieta para Infobae, quien también se alegra de que Frida ahora esté fascinada por las manzanas, las uvas y las zanahorias pequeñas.

La iniciativa de estas dos argentinas no solo le dejó la vida intacta a una pequeña cerdita y conmovió profundamente a la misma Julieta, quien a diferencia de su amiga no era vegana en ese momento. También trascendió un poco más allá: Yamila comenta sobre el organizador del sorteo que “después de todo esto [él] siguió con sus rifas, pero no de un animal. Le quedó una gran enseñanza. A veces me ofrece rifas y le digo: ‘Me imagino que no será de un cerdo’ y asegura que aprendió la lección, que puede ofrecer otro montón de cosas, pero no una vida”.

