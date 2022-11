Este lunes 7 de noviembre se dio inició a la cumbre para discutir entre los países del mundo la creación de estrategias y políticas para frenar los efectos de la crisis climática que ya ha empezado a aquejar a cientos de miles de personas en el mundo.

El cuidado por el medio ambiente y una transformación en la manera en que se relacionan las industrias con el mismo ha sido parte de los discursos de diversos presidentes de la región latinoamericana.



El presidente colombiano, Gustavo Petro, precisamente ha señalado de la posibilidad de establecer políticas de comercio internacional en las que se condone la deuda externa que ha acumulado Colombia por comprometerse a ser uno de los países garantes del cuidado de la Amazonía.



De igual manera, el triunfo reciente de Lula da Silva por encima de Jair Bolsonaro en Brasil, pone el foco sobre qué políticas se instaurarán en la nación suramericana para cuidar de la selva. Al menos en lo que respecta al discurso en campaña, la nueva presidencia de Lula da Silva le dará un espacio prioritario a este asunto en su agenda de gobierno.

En lo que va corriendo la jornada, los diferentes jefes de Estado que están asisitiendo a la cumbre han empezado a compartir sus discursos y propuestas preliminares. Inició el presidente de Egipto, Abdel Fattah El-Sisi, quien aseguró que la Tierra está como "un mundo de sufrimiento"

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró que Estados Unidos y China en particular deben comprometerse con financiar proyectos para frenar el avance del cambio climático. Esto se debe a que, de acuerdo a los últimos reportes de las Naciones Unidas, estas dos naciones son las más contaminantes del planeta.

