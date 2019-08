Nuevas fotos aéreas de la crisis ambiental en la amazonia

Ueslei Marcelino / Reuters

Arthur Virgílio Neto, alcalde de Manaos, la capital del estado Amazonas, fustigó a Bolsonaro,en un discurso dado durante la Semana del Clima de América latina y el Caribe que finaliza este viernes. "El mundo ya no tolerará más una gobernanza irresponsable en la Amazonia (...). Negar el calentamiento global no es serio, no es inteligente", declaró.