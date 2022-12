Si bien hay un flujo interminable de titulares en torno a nuestra crisis climática, la fotografía de cómo el cambio climático y el calentamiento global nos está cambiando sigue siendo fundamental. Sobre todo para informar y transmitir los efectos, y el alcance, de los eventos meteorológicos severos de todo el mundo para que las personas puedan entenderlos y dimensionarlos mejor.

A medida que se desarrollaban los eventos mundiales, los galardonados fotógrafos, videógrafos y editores de Getty Images produjeron historias conmovedoras que cubrían los desafíos y la determinación del espíritu humano de miles de eventos mundiales, incluida una creciente crisis del cambio climático.

Para explorar la relevancia de documentar estos desastres para continuar proporcionando contexto y algo contra lo que medir a medida que nuestro mundo continúa cambiando, entrevistamos al fotógrafo del personal de Getty Images News, Mario Tama, quien documentó algunos de los eventos climáticos más impactantes de 2022.

¿Qué cobertura de la crisis climática te impactó más?



En 2022, pasé gran parte de mi año documentando la sequía, las olas de calor y los incendios forestales en la región donde resido, el suroeste de EE. UU. Este año, los investigadores declararon que el oeste de EE. UU. está experimentando su período de 22 años más seco en al menos 1.200 años. Un estudio encontró que alrededor del 46 por ciento de la gravedad de la megasequía actual podría atribuirse al calentamiento global inducido por el hombre.

La sequía en el lago Mead alcanzó a llegar a más de 50 metros de disminución en apenas algunos meses. La última vez que sucedió algo así fue en 1983. Foto: Mario Tama. Getty Images News

¿Notaste algún cambio en 2022 en comparación con años anteriores en esta área?



El término megasequía se utilizó más ampliamente para describir la situación en el suroeste en 2022. También hubo mucha conmoción y discusión en el suroeste y más allá sobre los dramáticos impactos en el lago Mead, el embalse más grande de los Estados Unidos, que se formó por la construcción de la histórica presa Hoover. Este año, la gente comenzó a informar más ampliamente de que el lago Mead posiblemente se convirtiera en una "piscina muerta", cuando el agua ya no puede fluir río abajo.

Fue impactante fotografiar cosas como barcos una vez sumergidos y peces muertos descansando en lo que ahora es el lecho seco del lago. El nivel del agua alcanzó su punto más bajo desde que la presa se completó por primera vez en 1937. Al ver esta enorme maravilla de la ingeniería humana, la presa Hoover, que se eleva por encima de un lago cada vez más decamiento que se supone que proporciona agua a unos 25 millones de personas, la vista fue totalmente incongruente. La situación fue un duro ilustrador de la cantidad de problemas en la que estamos y planteó preguntas en mi mente sobre los límites y peligros del ingenio humano.

¿Cómo eliges qué región fotografiar? ¿O es algo que un editor decide de antemano?

En Getty Images tengo la suerte de tener un flujo constante de discusión con mis editores sobre la cobertura y las ideas. A menudo es un ir y venir entre lo que los editores están aprendiendo en sus investigaciones y discusiones, junto con lo que los fotógrafos están viendo sobre el terreno. En el caso de Lake Mead, mis editores me enviaron las dos veces, me alegro mucho de que lo hicieran porque las historias que salían de allí se recogieron en todo el mundo. Lake Mead es un icono de Las Vegas y del suroeste, y la noticia del lago que se encoge dramáticamente fue impactante para cualquiera que hubiera estado allí. Aquí, en la región de Los Ángeles, donde vivo, se espera que me mantenga al tanto de los problemas climáticos locales y hago todo lo posible para mantenerme lo más informado posible sobre los ángulos locales y regionales. En años anteriores he documentado problemas climáticos en varias partes del mundo, incluyendo el Ártico, el Amazonas, la Patagonia y las islas del Pacífico. Todos estos viajes fueron investigados y organizados en concierto con mis editores.

En su opinión, ¿cuál es el impacto de la fotografía al registrar los efectos del cambio climático? ¿Crees que las imágenes pueden llevar a la reflexión pública?



Según el ACNUR, "el cambio climático es la crisis que define nuestro tiempo", y creo que tenemos la obligación como fotógrafos de dar vida a todas las piezas de este gigantesco rompecabezas de un planeta en calentamiento. Tenemos que seguir haciendo que la gente sea consciente de que esta es la emergencia que los científicos del clima dicen que es. Creo que las fotografías pueden hacer que la gente tenga curiosidad, tal vez incluso enamorarse un poco de estos lugares amenazados y frágiles, junto con los esplendores de la naturaleza. Cuando las personas pueden conectar los impactos con el lugar donde viven o con un poderoso conjunto de fotografías de algún lugar en el que nunca han estado, el problema puede volverse personal. Incluso con solo hablar sobre el cambio climático, fotografiarlo, compartir nuestras imágenes y hacerlas onduladas, los fotógrafos pueden ayudar a crear conciencia, lo que de hecho puede conducir a la reflexión y la acción pública.

