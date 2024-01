‘Hay un 60 % de posibilidades de tener un fenómeno de La Niña en octubre’: Minambiente

Colombia permanece en alerta ante la emergencia generada por las altas temperaturas y el fenómeno de El Niño. De acuerdo con datos del Ideam a este martes 30 de enero hay 971 municipios están alerta por incendios forestales, de esos cerca de 700 tienen alerta roja. Eso no significa que hay incendios allí, sino que la vegetación está seca, hay altas temperaturas y están dadas las condiciones idóneas para que se presenten conflagraciones.



Ante esa realidad, este martes, en Tunja (Boyacá), EL TIEMPO realiza un gran foro regional sobre alertas ambientales y el eventual impacto climático en el campo y la producción agropecuaria. En el encuentro participan varios funcionarios de distintas entidades gubernamentales y otras organizaciones, como el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Agricultura, Fedegán, la Gobernación de Boyacá, la Gobernación de Santander, la Federación Nacional de Departamentos (FND) y la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC).

‘Este no es el momento de reforestar’: Minambiente

La primera en participar en el encuentro fue la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, quien aseguró que el próximo jueves estarán en Boyacá revisando la situación dado que este es uno de los departamentos del país donde se vive “una multicrisis, esto significa que un cambio del clima genera múltiples fenómenos que afectan diferentes sectores de la sociedad y la economía”.

La funcionaria señaló que de los 14 incendios que están activos actualmente, seis de ellos se presentan en Boyacá. Muhamad insistió en que este fenómeno de El Niño es “totalmente atípico” dadas las altas temperaturas, por lo que hizo un llamado a los entes territoriales a tomar medidas de prevención.

“Tenemos que estar muy organizados, porque el impulso ahora es reforestar y ahora empieza casi que una competencia positiva por cuál alcalde o gobernador empieza a reforestar. Hoy vamos a hacer un llamado desde el Sistema Nacional Ambiental a que haya una asesoría técnica. Este no es el momento de hacer restauración ecológica, estamos en sequía, no hay agua. Hay que dejar que los terrenos se enfríen. La mejor época para restaurar es cuando regresen las lluvias”, aseguró la funcionaria.

Por otro lado, Muhamad también hizo referencia al Decreto 0037 con el cual se buscarán destinar recursos para atender la emergencia. Según ella, este decreto durará un año dado que, aunque El Niño se espera que sea corto, sus efectos podrían mantenerse durante todo 2024, aunque también hay alerta por la posible llegada de un fenómeno de La Niña.

La ministra también señaló que es necesario fortalecer los equipos regionales de Gestión del Riesgo, incluidas la planta de personal de gobernaciones y alcaldías. “Creo que el fortalecimiento de bomberos es estratégico. Hoy solo hay Cuerpos de Bomberos Oficiales en 27 municipios y convenios con Cuerpos de Bomberos Voluntarios en 29 municipios”, resaltó Muhamad.

La funcionaria agregó también que, según el Ideam, hay un 60 % de posibilidades que se despliegue un fenómeno de La Niña en el mes de octubre. "Esto es una paradoja en la lógica de adaptación. El presidente de la República nos ha solicitado que el Fondo de Adaptación entre desde ya a hacer planificación ante el posible fenómeno de La Niña, anunciado con 60 % de probabilidades por el Ideam en la Sala de Crisis Nacional del sábado. Esto es lo que significa vivir en crisis climática: pasar de un evento a otro permanentemente e ir creando las capacidades en el proceso", agregó Muhamad.

‘Es momento de comprar tierras para preservación’: Director FND

El director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Didier Tavera, señaló que durante la última década Colombia se ha visto enfrentada a varios retos en cuanto a desastres naturales: El Niño, La Niña, el huracán Iota, las alertas por el Nevado del Ruiz y ahora El Niño nuevamente.

Tavera enfatizo en que es momento de que el Gobierno compre tierras no solo para agricultura campesina, sino también para conservación y restauración. “Aquí necesitamos también que ustedes dentro del plan de la Agencia Nacional de Tierras pidan a las Corporaciones Autónomas que si bien este no es el momento de reforestar, sí es momento de ampliar Parques Naturales y Reservas. Es momento de comprar tierras no solo en productividad, sino también en preservación”, resaltó el directivo.

Según el directivo, se necesita de más articulación intergubernamental, dado que el fenómeno de La Niña “fue muy desatendido por el anterior director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, y yo creo que en hora buena el señor presidente tomó decisión de prescindir de sus servicios”. En ese sentido hizo un llamado a la ministra Muhamad a liderar esa articulación.

“Aquí estamos como equipo para articular, para aprender, y para que este desastre que ustedes están atendiendo en los territorios nos deje como aprendizajes que en adelante seamos más resilientes y efectivos”, dijo Tavera.

‘Esperamos hoy controlar el incendio del Cocuy’: gobernador de Boyacá



El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, señaló por su parte que ante la situación del Parque Nacional Natural del Cocuy se adjudicó un contrato con una empresa privada de apoyo aéreo que permitirá desplazar a personas para atender las llamas.

“En este momento me confirman que está saliendo el helicóptero del municipio de Saravena con siete indígenas de la Guardia Indígena que serán llevados al Parque. Parece que el lugar más cerca al que se puede llegar en helicóptero es a doce horas del lugar del incendio. Pero bueno, nos ahorramos 30 horas porque el primer reporte es que eran tres días a caballo y caminando para poder llegar. También vamos a desplazar desde el municipio de Chiscas a personal de bomberos de Macaravita y también de Parques Naturales. Y esperamos con las dos avionetas autorizadas y con el helicóptero, el mismo que hace los traslados y que también hará descargas de agua, tener hoy mismo controlado ese incendio”, señaló Amaya.

El funcionario también solicitó que como los incendios de los municipios de San Mateo y Guavita son en la misma zona se pueda también aprovechar el apoyo aéreo para atender la emergencia. "No son días fáciles, realmente son días muy muy difíciles. Pero hay que seguir con persistencia atendiendo la emergencia", enfatizó Amaya.

‘Hemos logrado que los alcaldes mantengan un poco la calma’: gobernador de Santander

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, señaló por su parte que han logrado en el departamento mejorar la articulación entre las distintas autoridades para atender las emergencias en la medida en que se van presentando. “¿Qué hemos logrado nosotros? Que los alcaldes mantengan un poco la calma y manejen la crisis a su nivel y vamos escalando a medida que se requiera. Por ejemplo, en el páramo de Santurbán le dimos toda la responsabilidad al alcalde de Tona y él nos iba diciendo qué necesitaba”, señaló.

Hasta el momento, de acuerdo con el funcionario, en Santander se han presentado 23 municipios con calamidad pública con 41 incendios forestales, 250 conatos de incendios y 1445 hectáreas afectadas y las heladas de Tona que han afectado a los cultivos.

“Tenemos varias lecciones aprendidas: tenemos que tener equipos de reacción regionales, no podemos estar dependiendo de Bogotá. Y esto nos sirve ministra para lo que viene de la ola invernal. Si nosotros no tenemos equipos regionales vamos a tener dificultades cuando el clima no nos permita pasar un helicóptero de Bogotá a acá. Hay momentos en los que el clima no permite mover esos helicópteros, por lo que el Gobierno nacional debería pensar en tener una flota de helicópteros y aeronaves entre civiles y militares por regiones para atender lo que pueda seguir pasando de aquí a adelante”, señaló el exmilitar.

Díaz también pidió un fortalecimiento de los bomberos desde el Gobierno nacional, que es el que cuenta con los recursos y advirtió que a futuro el país se debe preparar ante la crisis invernal que podría ser fuerte. “Hay que darle una atención especial al páramo”, pidió también el gobernador.

‘Hay que evitar fenómenos especulativos’: presidente de la SAC



El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Bedoya, pidió que se trabaje en “evitar brotes especulativos” de precios en algunos productos de la canasta básica, dado que hasta el momento está iniciando la emergencia.

“En la medida en que sigamos con estas temperaturas tan altas y se reduzca el caudal de los ríos esto empieza a ser un viacrucis literalmente para los productores de alimentos en los diferentes municipios. Y eso puede tener impactos diferenciales en muchos sectores. En el caso de departamentos como Boyacá cultivos de ciclo corto como la papa empiezan a haber preocupaciones”, aseguró Bedoya.

En ese sentido, son varios los cultivos que por ahora se mantienen bajo alerta como productores de papa, aguacate hass, banano y hasta tilapia. “Pero de nuevo, son productos que hoy no presentan mayores alteraciones a nivel nacional, pero evidentemente hay una enorme preocupación”, puntualizó el directivo.

Bedoya señaló que los recursos de regalías podrían servir para la adaptación climática frente al actual fenómeno de El Niño pero también ante la temporada de lluvias que viene a mitad de año.

“Algo que también nos preocupa es el bajo nivel de aseguramiento de las cosechas y en general de la producción pecuaria que tiene Colombia (...) Este es un Gobierno que tiene mucha chequera, y a propósito del decreto que expidieron y que permite movilizar recursos sí sería muy importante que se dispusieran más recursos para el seguro agropecuario de tal manero que logremos anticipar lo que puede ocurrir en la temporada seca, pero también en la temporada de lluvias”, resaltó.

EDWIN CAICEDO | REDACTOR MEDIOAMBIENTE

@CAICEDOUCROS | @ELTIEMPOVERDE