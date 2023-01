En esete inicio de año las lluvias han sido un factor permanente en amplias zonas del país, eso a pesar de que climatológicamente esta época es temporada seca en gran parte del territorio nacional.



Según explica el Ideam, eso se debe a la presencia del fenómeno de La Niña ,que se ha mantenido durante los últimos tres años y al ingreso de humedad desde Brasil.

Por eso, las lluvias seguirán por encima de los promedios, al menos hasta marzo, fecha hasta la cual llegaría el fenómeno de La Niña según estimaciones de la Organización Meteorológica Mundial.

Análisis propios del Ideam y de los centros internacionales de predicción climática indican que La Niña sigue presente y nos acompañará durante el primer trimestre de 2023 con una probabilidad de hasta el 54 %.

Según el Ideam, "ante la presencia del fenómeno de La Niña se mantendrán las precipitaciones superiores a lo normal en algunas regiones del país". Y recomienda "reforzar las medidas preventivas debido a los impactos sociales, ambientales y económicos que se pueden presentar con este tipo de eventos, así como especial atención en el monitoreo de precipitaciones extremas, vendavales, granizadas, crecientes súbitas, deslizamientos, avenidas torrenciales, avalanchas e inundaciones en el territorio nacional".

En Rosas, Cauca, se presentó un derrumbe la semana pasada. Foto: Juan Pablo Rueda / CEET

De hecho, el director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Javier Pava Sánchez advirtió a finales del año pasado que si en el 2023 la primera temporada de lluvias alcanza a coincidir con el fenómeno de La Niña,

Tomar las medidas preventivas

Colombia no tiene invierno, ni verano. Eso, por su ubicación apenas por encima de la línea ecuatorial. Lo que sí tiene es meses de más y menos lluvias, así se denominan de forma técnica los cambios climáticos en las distintas regiones del país. Pero durante los últimos tres años, Colombia no ha tenido sino lluvias, lluvias y más lluvias.



Una confluencia de distintos factores, entre los que se suman la presencia casi ininterrumpida del Fenómeno de La Niña desde 2020, un océano Pacífico frío y un océano Atlántico caliente, una intensificación de la circulación general atmosférica, temporadas atípicas de huracanes, entre otras situaciones, nos tienen desde hace tres años con el agua al cuello. El resultado: lluvias que en algunos casos han llegado a ser 60 % superiores a los promedios.



Según ha explicado Yolanda González, directora del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), lo que hemos visto durante estos tres años ha respondido mayormente a un fenómeno de La Niña que ha sido fuera de lo común, pues usualmente este patrón meteorológico, conocido de manera técnica como Oscilación del Sur (ENOS), suele impactar más a unas regiones que a otras, pero en esta ocasión no ha sido así.



“Esta Niña tiene algo excepcional y es que ella se ha sentido en todo el país. Históricamente, este fenómeno se sentía más en algunas regiones como en la Andina, por ejemplo, pero en cambio no se sentía tanto en el Pacífico o el Amazonas. Pero esta Niña se sintió de Providencia hasta Leticia”, destaca González.

De acuerdo con la información consolidada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), desde el primero y hasta el 11 de enero, va un balance de 27 eventos en 9 departamentos y 24 municipios. Así mismo, un total 2 heridos, 850 personas afectadas que conforman 186 familias.



En cuanto a la infraestructura, la temporada de lluvias de este 2023 deja un saldo de 1 vivienda destruida y 21 casas averiadas, además de afectaciones en 32 vías, 4 puentes vehiculares, 1 alcantarillado y en 1 hectárea de tierra. Entre los eventos ocurridos hay un total de 19 movimientos en masa, 5 inundaciones, 2 crecientes súbitas y 1 vendaval.



"Recomendamos seguir atentos a los comunicados emitidos por el Ideam y estar prestos a tomar las medidas preventivas ante la posibilidad de descensos significativos de las temperaturas del aire", señaló el Ideam a través de un comunicado.