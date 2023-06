Esta semana los científicos de la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (Noaa, por sus siglas en inglés) anunciaron que el fenómeno de El Niño ha emergido finalmente. De acuerdo con el pronóstico mensual de esta entidad, las condiciones de este evento climático, que se caracteriza por temperaturas de la superficie del mar más cálidas de lo normal en el centro y el este del océano Pacífico (cerca del ecuador), ya están presentes y se espera que se continúen fortaleciendo hacia final de año.

Con la aparición de El Niño se anuncia la posible llegada de sequías, incendios forestales y precipitaciones extremas en todo el mundo, lo que podría provocar pérdidas por billones de dólares en los próximos años. Así lo señalan investigadores de Dartmouth College en un estudio publicado recientemente en la revista Science en el que se estiman los costos económicos que históricamente han tenido este tipo de eventos climáticos.



De acuerdo con el doctor Christopher Callahan, uno de los autores de la investigación, aunque todavía es relativamente pronto para saber a ciencia cierta cómo se desarrollará este episodio particular de El Niño, que apenas comienza, de llegar a convertirse en un fenómeno extremo, podría ser muy costoso.



“Hemos demostrado que si se cumple la previsión media de El Niño de esta primavera, causaría un impacto mundial de más de 3 billones de dólares entre 2024 y 2029, por lo que los efectos económicos podrían ser considerables”, le indicó el investigador a EL TIEMPO.



En su publicación los expertos muestran que en episodios pasados ya este evento climático ha dado fuertes golpes a la economía mundial: le atribuyen 4,1 billones de dólares y 5,7 billones de dólares en pérdidas de ingresos mundiales a los fenómenos ocurridos entre 1982-83 y 1997-98, respectivamente, considerados como los eventos más largos de este tipo de los que ha sido testigo el mundo en los últimos 60 años.



De hecho, de acuerdo con un documento elaborado en 1999 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), El Niño de 1997-98 le trajo a los países andinos un monto de daños que alcanzó más de 7,5 billones de dólares (en valor corriente de 1998) y dejó a su paso escenas de lluvias excesivas en las costas de países ribereños como Perú, Ecuador y Chile, además de en Argentina y partes de Brasil y Paraguay. En contraste, en países como Colombia, Venezuela, México, partes de Chile y Bolivia primaron escenarios de sequía.



Sin embargo, de acuerdo con los cálculos hechos en su momento por la Cepal, para el caso colombiano, el evento de finales de la década de los 90 tuvo un efecto menor sobre la economía del país. Representó menos del 1 por ciento del PIB y la atención de la emergencia tuvo un mínimo impacto en los gastos del gobierno central.



Mientras que, según recoge el estudio de los investigadores de Dartmouth, en el caso de Perú su PIB per cápita disminuyó en 1998 y se estancó durante tres años más. Aunque los expertos aclaran que, dada la crisis financiera de 1997, el menor crecimiento de Perú en el siguiente año (1998) no es totalmente atribuible a El Niño, pero la economía peruana habría crecido más rápidamente si no se hubiera producido el evento climático.

Efectos a largo plazo



“Los ingresos del peruano medio habrían sido unos 1.246 dólares superiores cinco años después, en 2003, de no haber ocurrido el fenómeno, lo que supone un aumento del 19 por ciento. Otros países tropicales como Ecuador, Brasil e Indonesia perdieron entre un 5 por ciento y un 19 por ciento del PIB per cápita”, dicen los investigadores en la publicación.



Según le explicó a este diario Justin S. Mankin, profesor adjunto de Geografía de Dartmouth College, quien también participó como autor del estudio, detectaron efectos de El Niño sobre el crecimiento económico de los países hasta 10 años o más después de que ocurriera un fenómeno, aunque aclara que debido a la brevedad de las observaciones que realizaron pueden hacer afirmaciones fiables más allá de ese plazo.



Pese a esta limitación, de acuerdo con Callahan, esta prolongación de los impactos de El Niño sobre la economía por más de una década ya es mucho más grave de lo que se creía hasta ahora. Los investigadores, además, señalan que, aunque los efectos económicos de El Niño no se dejan sentir por igual en todas partes, en general, se evidencia un impacto macroeconómico global. Pero esto tampoco debe entenderse como que hay una repartición equitativa en el golpe que reciben las economías individuales.



“Antes se pensaba que algunos países sufrían, otros se beneficiaban y que ambos se equilibraban globalmente. Esto no es así. Los países tropicales, como los de América Central y del Sur, son más sensibles a El Niño y, por tanto, soportan mayores impactos que los países de latitudes medias”, asegura Mankin.



La publicación, además, se suma a las reiteradas advertencias que desde la ciencia se ha hecho sobre los altos precios que tendrá que pagar el mundo ante los eventos climáticos extremos, principalmente los países en desarrollo. “En la medida en que el calentamiento global aumente la intensidad de los fenómenos de El Niño, sin duda se acumularán más daños económicos en el futuro”, señala Mankin.



Para el experto, las economías de los países responden de forma diferente a un mismo episodio de este fenómeno climático, lo que implica diferencias en los impactos, pero también en los niveles de resiliencia con los que se responde a las emergencias. “Para mí, esto implica que la adaptación puede desempeñar un papel clave a la hora de limitar nuestra sensibilidad económica a El Niño en el futuro. En términos más generales, es beneficioso buscar adaptaciones porque mejorará la resistencia a los impactos más amplios del calentamiento global”, plantea.

El fantasma del 2014-2016



Como se registró en su momento en este diario, durante los 15 meses que duró el fenómeno del Niño del 2014-2016, considerado también como uno de los más fuertes registrados, Colombia tuvo que invertir 1,6 billones de pesos para prevenir y atender las emergencias que dejó la falta de lluvias y la sequía, manifestaciones de este fenómeno climático.



Según el informe de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, 719 municipios de 28 departamentos del territorio nacional presentaron en aquella época algún tipo de afectación y se declararon 367 calamidades públicas por desabastecimiento parcial y racionamiento de agua, impacto en el sector agropecuario e incendios forestales.



Ante estos antecedentes, desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se ha señalado en los últimos meses que, ante la inminente llegada de El Niño, el Gobierno ya ha empezado con la preparación de alto nivel y se han adelantado reuniones con los otros ministerios para evaluar los planes de contingencia y contención.



Las autoridades ambientales del país también han señalado que, de acuerdo con el Estudio Nacional del Agua 2022, 565 municipios han presentado afectaciones (al menos en una ocasión) en la prestación del servicio de acueducto a causa de temporadas secas, mientras que en la evaluación de la afectación departamental, el informe establece que históricamente los departamentos más susceptibles a que les falte el agua –con una afectación en al menos el 50 por ciento de sus municipios– son Magdalena, Cesar, La Guajira, Risaralda, Bolívar, Sucre, Córdoba, Guaviare, Tolima, Atlántico, Norte de Santander, Santander, Valle del Cauca, Quindío, Boyacá, y el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.



Ante esta vulnerabilidad, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, ha insistido en que la preparación es clave, aunque el pronóstico que manejan hasta ahora desde entidades como el Ideam es que el incipiente fenómeno de El Niño será entre moderado y leve.



“Hay regiones altamente vulnerables que ya han sufrido afectaciones económicas por otros eventos. Si usted está en un municipio que acaba de ser afectado por el fenómeno de La Niña, tiene situaciones de inflación por precios de alimentos, hay vulnerabilidad infantil y ahora le cae la sequía, entonces aunque sea leve a moderado El Niño, sus consecuencias pueden ser graves”, dijo esta semana la jefe de la cartera de medioambiente.



Aunque aún cabe la posibilidad de que también sea un evento fuerte. “Hay 56 por ciento de probabilidad de que sea un Niño fuerte, esto significa que las anomalías de la temperatura pueden llegar a 1,5 °C por encima de lo normal”, le dijo a este diario Jay Álamo, meteorólogo de la Noaa. Por ahora no hay nada definitivo.



ALEJANDRA LÓPEZ PLAZAS

