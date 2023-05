El Fenómeno de El Niño está cerca, y su ocurrencia ya es más que una sola posibilidad. Incluso, desde el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ya se analizan las posibles afectaciones que tendrá cuando se empiece a sentir en el segundo semestre del año en el territorio nacional.



El inminente arribo de esta variación climática tiene al país bajo alerta. No es para menos. Y es que Colombia es un país que ya conoce muy bien lo que es pasar por un Niño extremo. De hecho, en 25 años ya vivió los dos fenómenos más fuertes que se hayan registrado en la historia: el de 1997-1998 y, más reciente y vivo en la mente de muchos, el de 2015-2016 (que en todo el mundo tuvo una duración de más de dos años).

Esto se debe a que su posición geográfica hace que en esta región sea especialmente susceptible a El Niño-Oscilación del Sur (Enos), la oscilación climática que se compone de dos fenómeno: El Niño y La Niña.



Debido a esto, en el país es habitual que se registren sequías intensas, heladas en las madrugadas y niveles de temperatura por encima de la media durante El Niño. Todo esto, causando grandes impactos en la salud, la economía y en el acceso al agua.



Ahora, todo parece indicar que el país debe prepararse para afrontar las implicaciones de los cambios en la temperatura y las precipitaciones. De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial (OMM), hay una probabilidad del 60 por ciento de que el fenómeno se desarrolle antes de julio, probabilidad que aumenta al 80 por ciento antes de septiembre. Pero ahora, un informe de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), ya eleva esa probabilidad al 90 por ciento.



Si bien el Ideam pronostica que la intensidad esta vez será entre “leve y moderada”, según la directora de la entidad, Ghisliane Echeverry, no se descarta que pueda evolucionar y ser mucho más fuerte. De hecho, el mismo informe de la NOAA sostiene que la probabilidad de que su intensidad aumente a ‘fuerte’ es del 55 por ciento.



De acuerdo con la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, “en el Estudio Nacional del Agua 2022 tenemos la caracterización de 312 municipios que normalmente cuando hay fenómenos fuertes que pueden llevar a sequía generarían situaciones de falta de disponibilidad de agua y donde tenemos que empezar con mucho énfasis en los preparativos".

2015-2016: un precedente reciente de devastación



2015. El río Magdalena entre Salgar y Barrancabermeja, donde se tomó esta imagen, estaba completamente seco. Foto: Emmanuel Pérez

Tal vez recuerde algo del calor intenso que se vivió principalmente en 2015 y parte de 2016 en Colombia. Quizá vengan a su memoria las extremas heladas que se registraron en el país, causando reportes constantes de cultivos destruidos. Si no, es probable que lo que recuerde de esos años sean las imágenes de ríos y lagos secos, los informes de picos nevados que perdían sus glaciares o el desabastecimiento de agua que se vivió en algunas regiones. Todo ello pasó mientras ocurría el segundo “Meganiño” más fuerte que haya vivido el país.



“Este fue un fenómeno especialmente delicado para el país. Las condiciones anormales permitieron la generación de un Niño que presentó un aumento en la temperatura superficial del Pacífico de 2,5 grados Celsius. Como resultado, el país terminó viviendo una de las emergencias climáticas más importantes de su historia”, sostiene el meteorólogo Luis Carlos Echavarría.



Aquella ocasión, los estragos para el país en materia ambiental y económica fueron evidentes. Se registraron, por ejemplo, 6.495 incendios forestales en 523 municipios de 29 departamentos del país. Las llamas dejaron como saldo 221.906 hectáreas de bosque y vegetación nativa consumidas (aunque las causas de estas van más allá del fenómeno), siendo Casanare el departamento más afectado, pues en esa región del país el fuego arrasó con cerca de 43.000 hectáreas.



Según un informe de la Unidad de Gestión del Riesgo y Desastres, 719 municipios de 28 departamentos del territorio nacional presentaron algún tipo de afectación y se declararon 367 calamidades públicas por desabastecimiento parcial y racionamiento de agua.



Por su parte, la sequía dejó en los niveles históricos más bajos al río Magdalena y más de 200 municipios en calamidad por desabastecimiento de agua, lo que le costó al país, en prevención y atención de emergencias, 1,6 billones de pesos.



De acuerdo con el Ideam, durante estos meses las lluvias se redujeron entre el 30 y el 40 por ciento y en promedio en el 80 por ciento de las zonas con influencia de El Niño aumentó la temperatura cerca de 2,5 grados Celsius.



“Se alcanzaron valores máximos históricos, como el registrado en Puerto Salgar (Cundinamarca) que fue de 45 grados medidos a la sombra. De igual forma en tres zonas del país se registraron anomalías en la temperatura promedio, se trató de Convención en Norte de Santander, Natagaima en Tolima y Chachaguí en Nariño, que presentaron niveles superiores a los cinco grados”, comunicó el Ideam, según registró EL TIEMPO en su momento.



Así mismo, el entonces director del Ideam, Ómar Franco, señaló que hubo un impacto sustancial en los glaciares, especialmente en los glaciares Santa Isabel en el Parque Los Nevados, donde se derritieron 8 metros de hielo y en el glaciar Ritacuba Blanco en el Cocuy, que perdió 3 metros de hielo.



La generación de energía (que depende en el país en gran medida del nivel de las represas) también se vio afectada. Lo mismo pasó con la agricultura y la ganadería, sectores que se vieron afectados por la escasez de agua.

1997-1998: el Niño más fuerte de la historia



Pero, si bien lo ocurrido en 2015 fue devastador, este no fue el Niño más intenso que haya vivido el país. Para eso, hay que remontarse a 1997 y 1998. Según recoge el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el monto de los daños causados por este fenómeno en Colombia se elevaron a 564 millones de dólares.



Para Echavarría, no es posible determinar del todo que tan destructivo fue este evento: “Para entonces en el país todavía no teníamos los sistemas de información actuales. Lo que sí sabemos es que fue a nivel mundial, quizá, el más fuerte del que se tiene registro, superior al de 2015-2016, y similar al de 1983. Las afectaciones en Colombia fueron graves en materia económica, pero también humanitaria”.



El efecto más destacado del evento 1997-98 fue la caída en las precipitaciones en la mayor parte del territorio nacional. Dicho déficit cubrió mayor área del territorio colombiano que lo que se había presentado en eventos anteriores y lo que ha pasado en posteriores, siendo las regiones Pacífico, Andina y Orinoquía las más afectadas.



Las elevadas temperaturas en el mar y los ríos causaron gran mortandad de peces, y era común ver en noticieros las imágenes de ríos totalmente secos, de poblaciones pidiendo ayuda al Gobierno para recibir agua, y campesinos preocupados por las afectaciones en sus cultivos.



Así mismo, las temperaturas altas causaron un incremento en el nivel del mar en el Pacífico y el Caribe, provocando inundaciones en poblaciones costeras, mientras que las ondas de calor (que registraron sus niveles máximos históricos en la región Caribe y en la Sabana de Bogotá) eran cada vez más comunes.



Durante casi 12 meses, hubo déficit en las precipitaciones, según datos del Ideam, es decir, un año entero en que las lluvias fueron inferiores a lo normal, sintiéndose estos efectos en casi la totalidad del país. De hecho, en términos generales, 100 municipios presentaron déficit extremo, 861 déficit general, 67 una reducción de lluvias ligeramente deficitaria y solo en 42 de los más de 1.000 presentaron condiciones normales. Según estos datos, las condiciones de sequía dominaron cerca del 90 por ciento del territorio colombiano.



La mayoría de caudales del país presentaron niveles bajos, y en algunos casos, como el río Cesar, alcanzaron a estar un 80 por ciento por debajo de sus niveles normales.



REDACCiÓN MEDIOAMBIENTE