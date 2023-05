La inminente llegada del fenómeno de El Niño al país, que de acuerdo con instituciones como la Organización Meteorológica Mundial, se daría antes del mes de septiembre, lo que significaría un aumento de las temperaturas y reducción de las precipitaciones en gran parte del territorio nacional.



(Le recomendamos: Fenómeno de El Niño: ¿qué consecuencias puede traer para Colombia?)



Ante esto, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y el Ministerio de Ambiente anunciaron que, de acuerdo con sus cálculos, se espera que este sea un fenómeno “entre leve y moderado”, explicó Ghisliane Echeverry, directora del Ideam, quien señaló que estas estimaciones podrían cambiar e intensificarse.

Pero si bien esto, en principio, puede parecer un panorama más alentador que el que expertos habían vaticinado, la verdad es que en un país como Colombia el fenómeno de El Niño puede tener efectos devastadores aun con este nivel de intensidad.



Así lo señaló Muhamad: “En el Estudio Nacional del Agua 2022 tenemos la caracterización de 312 municipios que normalmente cuando hay fenómenos fuertes que pueden llevar a sequía generarían situaciones de falta de disponibilidad de agua y donde tenemos que empezar con mucho énfasis en los preparativos".



(Consulte: En estas regiones de Colombia puede escasear el agua por el fenómeno de El Niño)

Se trata de la cuarta parte del país, principalmente en la región Andina y Caribe, que podrían verse seriamente afectadas por la temporada seca que implica El Niño en el país.

Por eso mismo, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible aprovechó informó que, con el fin de prevenir cualquier tragedia que implique la escasez del agua en estos municipios, el Gobierno ya alista las diferentes estrategias para mitigar el impacto de El Niño.



“El lunes presentaremos en consejo de ministros las áreas de la Región Andina y Caribe que por haber sido afectados por el fenómeno de La Niña y ser vulnerables a El Niño pueden estar en riesgo de altas afectaciones”, explicó la ministra, quien señaló que la próxima semana se lanzará el plan de prevención y alistamiento de todos los sectores del país.



De igual forma, señaló que no se descarta la posibilidad de que las predicciones cambien y el fenómeno termine siendo más intenso: “Si bien hoy el nivel de intensidad es de moderado a leve, esto puede cambiar, la vulnerabilidad tiene que ver con la capacidad de los territorios de resistir. La afectación puede ser alta”.

La jefe de la cartera de ambiente señaló que en sectores como el energético ya han iniciado procesos de preparación ante los efectos que puede traer El Niño al territorio nacional, aunque en este momento aun no hay una afectación los embalses. También se prepara el sector agrícola y se trabaja en el plan contra incendios forestales.



(Además: ¿Qué podemos esperar del fenómeno de El Niño en Colombia? Presidente Petro alerta)

Facebook Twitter Linkedin

Presidente Gustavo Petro habló sobre el fenómeno de El Niño. Foto: Presidencia de la República / iStock

Ante estos anuncios y previsiones, ya el presidente Gustavo Petro hizo un llamado de atención para que el país, y los entes territoriales correspondientes, le pongan la lupa al tema, dado el nivel de afectación que pueda surgir.



Durante la apertura del Congreso Anual de Energía, el mandatario colombiano se refirió a el evento climático que tocaría también al país: "¿Qué podemos esperar de El Niño? Yo diría lo inesperado. No me atendré a los modelos, todos los modelos han fracasado porque estamos viviendo una situación diferente".



(Vea: Fenómeno de El Niño: ¿cómo se prepara Colombia para este evento climático?)



Por tanto, insistió en que el fenómeno climático habría que verlo como un suceso "inesperado" porque no se conoce su potencial.



"No sabemos su magnitud, si dura 3 meses, si dura 5, si dura 15, si dura año y medio. Esos escenarios en el tiempo son cada vez más difíciles, tenemos que tener alternativas, no digo que sepamos que hacer con exactitud, sino prepararnos hasta en los escenarios más difíciles", afirmó.

Inicio de la temporada de huracanes

En el marco de estos anuncios, el Ministerio de Ambiente también aprovechó para señalar que a partir del próximo lunes 15 de mayo dará inicio la temporada de huracanes, que para este año podría tener un total de 13 tormentas tropicales, 6 huracanes, 2 de ellos fuertes de categoría 3 o más.



(Siga leyendo: Fenómeno de El Niño: ¿en cuánto aumentaría la temperatura en Colombia?)



Al respecto, la directora del Ideam dijo que hoy las alertas están en nivel gris, que es informativo. "No hemos evidenciado que estos fenómenos se hayan acercado al territorio nacional". Sin embargo señaló que la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) esta semana había informado sobre la aparición de una tormenta tropical en el caribe en enero, algo supremante atípico.



"No es posible predecir si esos eventos meteorológicos van a tocar el territorio nacional", agregó Echeverry.



REDACCIÓN MEDIO AMBIENTE