¿Los pinos y los eucaliptos son especies 'malas'? Director de Fedemaderas responde

La Federación Nacional de Industriales de la Madera (Fedemaderas) ha sido una de las organizaciones que ha insistido en la importancia de propiciar el desarrollo de plantaciones forestales en Colombia y aprovechar la capacidad que tiene el país para ser un productor mundial de madera.



En medio de la emergencia surgida hace algunos días por los incendios forestales, su voz también ha estado enfocada en señalar que se han creado muchos mitos alrededor de especies como el pino y el eucalipto, consideradas exóticas en el país, e incluso declaradas invasoras por las autoridades ambientales en zonas como Cundinamarca, donde la CAR declaró al Eucalyptus globulus como invasor en el departamento.

Y es que una investigación del Grupo de Investigación y Docencia en Ecología del Paisaje y Modelación de Ecosistemas (Ecomold), de la Universidad Nacional de Colombia, encontró que la presencia de eucalipto en los cerros orientales ayudó a empeorar la situación de los incendios.

Ante ello, Juan Miguel Vásquez, presidente ejecutivo de Fedemaderas, expone en entrevista con EL TIEMPO que el problema no son las especies, sino el manejo que se les da a las mismas. De acuerdo con Vásquez, Colombia tiene una deuda histórica en la creación de una ley forestal para el aprovechamiento de especies maderables que hoy por hoy, según sus cálculos, aportan una economía cercana al 1 % del PIB del país con poco más de 370.000 hectáreas forestales sembradas.

Especies como el pino y el eucalipto son exóticas para el país y, además, en algunos casos, invasoras. ¿Cuál debería ser el tratamiento de estas especies? Teniendo en cuenta que ustedes han insistido en que el país tiene una deuda con la creación de una ley forestal…

Son dos temas distintos. Las especies forestales, o de fauna también, pueden ser introducidas, naturalizadas, o invasoras. ¿Cuál es la diferencia? Una especie introducida es la que tú traes de otro lugar a este ecosistema. Cuando esa especie introducida se naturaliza, se vuelve exótica. Quiere decir que no crece desproporcionadamente o no afecta negativamente el bienestar ni del ecosistema, ni de las personas.

Juan Miguel Vásquez, director Ejecutivo Nacional de Fedemaderas. Foto: Fedemaderas

Y cuando esa especie es invasora, sucede todo lo contrario. Es decir, que una vez introducida, crece desproporcionadamente y no tiene control. Se propaga exponencialmente y afecta el ecosistema o afecta la flora y la fauna de ese ecosistema. Entonces, en el pasado, ha habido estudios, documentos de la FAO, del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Agricultura o del Jardín Botánico de Bogotá, en diferentes años, donde se reconoce que tanto el pino como el eucalipto, como la mayoría de especies de plantaciones forestales comerciales en Colombia, son introducidas, pero no son invasoras.

En cuanto a la ley forestal, hace bastantes años hay una deuda que es la creación del Servicio Nacional Forestal que, independientemente de la palabra que le pongamos, es una rectoría única que pueda articular lo que hoy en día hace el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Agricultura con relación a la proveeduría tanto de madera como de servicios ecosistémicos que vengan del bosque. Entendiendo que hay un bosque natural y hay otro bosque que es plantado por el hombre.

La mayoría de expertos insisten en que, en gran medida, los incendios forestales se han visto alimentados por los pinos y los eucaliptos…



Eso no depende de la especie, sino del manejo que se le haga a la especie. Te explico: en la mayoría de ecosistemas del país el fuego no es un factor, no es un agente natural, sino que tiene que ser provocado por la ignición. Y las estadísticas muestran que el 90 % de los incendios son provocados por el hombre, ya sea por descuidos o con alguna intencionalidad.

Cuando se produce esa ignición evidentemente va a encontrar un material combustible que puede estar en el piso o puede ser aéreo, pero la cantidad de ese material combustible está en función de la cantidad de biomasa y a su vez está en función de las características climáticas o de las características edáficas, es decir como las especies introducidas o plantadas, como pinos y eucaliptos, producen gran cantidad de biomasa que se vuelve combustible, pero no en función de la especie, sino en función de la cantidad de biomasa.

En los cerros orientales de Bogotá la presencia de eucalipto fue un impulsor de las llamas, según investigaciones científicas. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

Ahora, en lo que, nosotros decimos, el estudio del Grupo de Investigación de Ecología de la Universidad Nacional sí tienen razón, es que cuando tú tienes un bosque monoespecífico, es decir, un bosque donde hay una o máximo dos especies, como sucede en los cerros orientales, hay mayor susceptibilidad a que se propague el incendio una vez ocurrido la ignición.

Pero, ¿qué pasa con los ecosistemas donde estas especies fueron introducidas? Como la sabana de Bogotá o los mismos cerros orientales…



La razón por la cual se introdujeron, según el Inderena, es porque, de acuerdo con la asesoría y los estudios en ese momento disponibles, eran un mecanismo de protección de los suelos y de protección de las fuentes de agua, que también choca mucho contra algunos enemigos de estas especies que dicen lo contrario.

Entonces, no es porque crearan un paisaje bonito, como si fuera el gusto del gobierno de turno, sino porque científicamente se ha venido comprobando, en otros países, que estas especies tienen una facultad de favorecer suelos que han sido previamente erosionados o de regular las corrientes y las fuentes hídricas.

Y esa experiencia se ha venido documentando precisamente también en la Universidad Nacional, pero en la sede Medellín, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. El doctor Guillermo Vázquez, en su tesis doctoral y su estudio de investigación lo hizo precisamente sobre la función de estos bosques plantados en términos del consumo de agua y de la regulación de las corrientes hídricas.

El pino pátula, el eucalipto y el retamo espinoso son las especies introducidas en los cerros orientales. Foto: Rodrigo Sepúlveda y Carlos Ortega / Archivo EL TIEMPO

Y todos los estudios, que yo creo que existen hoy en día en Colombia, hacen referencia a esa tesis doctoral precisamente por su complejidad y por su nivel de rigurosidad. Y él encontró tres cosas: la primera, que el consumo de agua, de las especies plantadas o introducidas, no es notoriamente mayor, es muy leve, mayor al de algunas especies nativas. No existe un mayor consumo por el hecho de ser especies introducidas.

Segundo, especialmente en pinos y eucaliptos, cuando caen las precipitaciones, es decir cuando caen estas gotas de lluvia, se forma como una capa de material orgánico que evita que esto llegue al suelo y hace como una especie de retención de humedad que reduce precisamente la escorrentía, que a su vez es una de las principales causas de erosión.

Y lo tercero, y eso también apoyado por otros estudios de la Federación Nacional de Cafeteros y de un centro de investigación que había en Colombia para temas forestales, pero que ya no existe, se ha encontrado que en muchas regiones primero existieron los suelos erosionados y posteriormente se hicieron sobre esos suelos plantaciones con estas especies. ¿Por qué? Porque son especies que tienen la capacidad de adaptarse como ninguna otra especie a este tipo de condiciones del suelo.

¿Cuál es la posición de Fedemaderas frente a estas especies forestales y cuál es el manejo que se le debería dar para evitar que impulsen las emergencias después de que se generan?



Nosotros creemos que no hay especies malas ni buenas, en términos de las especies nativas o de las introducidas. Hay especies mal gestionadas. Es diferente. Y lo que nosotros estamos proponiendo al alcalde de Bogotá, que ya he buscado una reunión con él y con la Secretaría de Ambiente, es que además de las campañas de articulación, de fortalecimiento de las instituciones y estrategias de prevención, hay que hacer una campaña de prevención y educación, en donde las empresas privadas que han desarrollado brigadas contra incendios puedan transferir, vía asistencia técnica, este conocimiento a los bomberos, que creo que pueden estar muy bien capacitados, pero también a otro tipo de entidades que tal vez no lo están. Eso en la gestión y el plan de manejo forestal que hay que hacerle a los cerros orientales de Bogotá.

EDWIN CAICEDO | REDACTOR MEDIOAMBIENTE

@CAICEDOUCROS | @ELTIEMPOVERDE