'Con complicidad del ICA entran ganado ilegal a la Amazonia': Fedegán

No hay forma de evitarlo: la ganadería se enfrenta a cambios en el mercado que podrían poner en jaque su futuro. Hoy, más allá del tema sanitario y de aranceles, el factor que más está importando en el mercado es su impacto ambiental y los cambios en el consumo.



De acuerdo con José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), quien habló con EL TIEMPO, son dos “barreras” en las que vienen trabajando para no quedarse atrás. También habló del daño que les causa la ganadería ilegal, según él, culpable de la deforestación en la Amazonia.

¿Qué están haciendo?

Además, para lograrlo compraron a los policías y a los funcionarios del ICA, porque si no lo hacen, no tendrían una guía de movilización de ganado

El año pasado, el sector ganadero terminó exportando 267 millones de dólares. Llevo 10 años yendo a todos los mercados internacionales, y el mundo está cambiando. Hace 50 años, las barreras eran los aranceles; luego, de carácter sanitario; después, de inocuidad. Pero las barreras que vienen ahora son más sutiles. En esta última etapa, lo que más va a pesar son los temas medioambientales.



En nuestro caso, por ejemplo, tenemos un proyecto de ganadería sostenible que hicimos con el Banco Mundial en el que convertimos más de 159.000 hectáreas en silvopastoriles, y más de 4.100 pequeños productores se transformaron.



Además, acabamos de hacer una exportación a Chile. Salió el primer contenedor de Colombia de ganado solo a base de pasto natural con sello de ProColombia. Hemos hecho muchas mediciones con el sistema silvopastoril para saber cuánto captura de carbono por hectáreas.



Por eso estamos sacando los sellos de ganadería sostenible. En los próximos días, el Gobierno dictará el decreto mediante el cual establece los protocolos para certificar. Porque aspiramos en noviembre a ir a Dubái con el presidente Iván Duque a decirle que tenemos una ganadería que mide sus emisiones y que captura esas emisiones.

Pero no hay que olvidar que también está siendo responsable de la deforestación en el país...

Yo no soy autoridad. Al revés, yo vivo peleando con la economía clandestina, porque me afecta, por eso lo vengo denunciando con las autoridades

Claro, hay un lío con todo lo que es la Amazonia, pero eso es ganadería ilegal pagada con plata del narcotráfico. La deforestación en esa región no se hace con poca plata, son grandes extensiones; esto no son las tradicionales colonizaciones que en su momento hicieron los pequeños campesinos que talaron un bosque para tener unas vacas. Aquí hay un control territorial pagado por las grandes mafias del narcotráfico y que no tiene nada que ver con nosotros.(Recomendado: La propuesta de impuestos verdes en la reforma tributaria/ Opinión)

¿Es posible que ustedes eviten que esta carne ilegal llegue a las ciudades y no se confunda con la que estamos consumiendo?

Yo no soy autoridad. Al revés, yo vivo peleando con la economía clandestina, porque me afecta, por eso lo vengo denunciando con las autoridades.

¿Y qué le responden?

Le estoy enviando una carta a la gerente del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y también al presidente Iván Duque, porque denuncié que al país entraron 5’700.000 animales ilegales, eso vale como 8 billones de pesos. Mi pregunta es: ¿esa es una actividad de unos cuantos tipos en la frontera o es un negocio de mafias de las Farc y el Eln que tienen el control en la frontera? Son 5.205 animales diarios que pasan por las fronteras, y es ganado que se va para el arco amazónico. ¿Qué puede hacer Fedegán ahí? Alguien se está quedando con esa plata, y eso les escribo en esa carta.



Además, para lograrlo compraron a los policías y a los funcionarios del ICA, porque si no lo hacen, no tendrían una guía de movilización de ganado, y sin eso no pueden hacer nada. Incluso hay gente del ICA en la cárcel por hacer eso. Entonces, así legalizan el ganado ilegal y lo venden en Bogotá. En la planta de Guadalupe, aquí en Bogotá, la Polfa ha incautado animales de contrabando. Es decir, un animal que viene de Arauca y llega hasta Bogotá, la pregunta que uno se hace es: ¿nadie se dio cuenta?

¿Ese ganado también sale de áreas protegidas como el parque Tinigua, Picachos, La Macarena?

Claro, ahí están entrando, porque vienen de Venezuela y se van a esas zonas de colonización armada, a destruir bosques. El que debe ponerse pilas con eso es el Estado, las Fuerzas Armadas, el ICA, la Fiscalía, pero yo no puedo hacer nada más.

¿Es posible que usted sepa si entre sus agremiados hay gente que está siendo esto?

No, porque yo no agremio personas, yo tengo gremios. Entonces, si el gremio de ganaderos de La Macarena quiere hacer parte de Fedegán, yo le digo que no, porque no puedo aceptar que esté haciendo ganadería en un área protegida.

Es decir que ustedes no tienen gremios del municipio de La Macarena, ni del Meta ni de Guaviare?

No de La Macarena, pero sí del Meta, del Guaviare y de Caquetá. Pero ellos no tienen afiliados ganaderos que están en zonas protegidas.

¿Cómo sabe Fedegán que está agremiando ganaderos legales?

El del gremio local, que son los que están afiliados a Fedegán, son los que evalúan si una persona actúa bajo la legalidad o no. Yo no tengo nada que ver, ni puedo hacerlo.

Es decir, ¿es posible que hayan agremiados que impulsen la ganadería ilegal, pero ustedes no sepan?

En efecto, yo lo que sé es que yo represento la ganadería legal y tengo un interés en que vaya en la dirección de ganadería sostenible. Ahora, por ejemplo, hay empresarios que son delincuentes, sí, pero ¿la Andi puede saber cuáles son? No.

TATIANA ROJAS HERNÁNDEZ

REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE@Fanzinerosa