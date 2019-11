Fecode presentó a la JEP informe sobre violencia contra maestros

Fecode presentó el informe 'La vida por educar' ante la JEP y la Comisión de la Verdad sobre los asesinatos y amenazas de 6.119 docentes, entre 1986 y 2010, durante el conflicto armado.



En esta entrega parcial del informe (la segunda parte se entregará el primer trimestre de 2020), Martha Alfonso Bernal, segunda vicepresidenta de Fecode e investigadora de la Comisión de Derechos Humanos, encontró que 6.119 docentes fueron víctimas de distintas acciones de violencia, entre ellas asesinato, desplazamiento y amenazas. De estas, el 94 por ciento siguen impunes.

"Son 512 páginas en dónde reposan los casos de incluso compañeros que lograron sobrevivir a atentados, hay casos de 66 docentes asesinados y que aún no sabemos el paradero de sus cuerpos. Hay casos de familias que sufrieron la estigmatización y la persecución. Vamos a exigir investigación, justicia, reparación y que no exista la repetición", dijo Bernal.



Fecode quiso resaltar 34 casos emblemáticos de atentados y homicidios en 10 departamentos en donde más se concentraron los hechos violentos de docentes que también eran dirigentes sindicales: Santander, Nariño, Bolívar, Córdoba, Cauca, Norte de Santander, Valle del Cauca, Caldas, Risaralda y Antioquia.



"Se logró establecer que en estos 34 casos los asesinatos y atentados ocurrían cuando los maestros convocaban a movilizaciones, tanto antes como después de estas", dijo Alejandra Garzón, investigadora de la Escuela Nacional Sindical y una de las autoras del informe.



"Son 30 años de lucha y no he encontrado el cadáver de mi esposo. No renunciemos al derecho de pensar diferente de luchar por la vida", manifestó una de las familiares de las víctimas.



Hay más de 1.000 casos que, según Fecode, no se lograron sistematizar por falta de información.



De aquí en adelante, la JEP investigará estos casos y tendrá que establecer quiénes fueron los responsables de la violencia contra los maestros.