La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) hizo un llamado a priorizar mediante un enfoque "sistémico, integral y holístico" las medidas de prevención frente a los incendios forestales que azotan a Latinoamérica.



En el marco de la VIII Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres, que tuvo su última jornada de actividades este jueves en Punta del Este (Uruguay), la FAO facilitó información sobre experiencias desarrolladas en la región para hacer frente a los incendios, gestionar desastres y mitigar los efectos del cambio climático.

Durante la sesión sobre manejo integrado del fuego, los panelistas destacaron la importancia de un enfoque "holístico" para prevenir y manejar los incendios forestales en la región.



El Oficial Forestal de la FAO para América Latina y el Caribe, Pieter van Lierop, destacó que la simple tecnología de extinción no es suficiente para abordar el problema de manera sostenible y a largo plazo y subrayó que la FAO "recomienda invertir financieramente en entender las causas subyacentes, y en la prevención".



"Las agencias de Naciones Unidas a nivel regional están de acuerdo sobre la importancia de analizar el tema de manera integral, teniendo en cuenta las realidades históricas, socioeconómicas y ecológicas al planificar y aplicar estrategias de manejo del fuego que se da en zonas agrícolas para que no se extienda a áreas forestales", sostuvo.



Agregó que se debe adoptar un "enfoque sistémico, integral y holístico" que incorpore los principios de las 5R (por sus siglas en inglés) como revisión, reducción de riesgos, preparación, respuesta y recuperación.



La FAO reforzó la importancia de fortalecer los sistemas de alerta temprana (SATs), y en basar las decisiones en datos concretos de afectación, como los que genera la plataforma de Datos de Emergencias de la FAO (DIEM, por sus siglas en inglés).



Según el Instituto Nacional de Meteorología, un 60 por ciento del territorio uruguayo está siendo afectado por una falta extrema de lluvias y la emergencia agrícola fue declarada en octubre de 2022 que supone un impacto directo total aproximado de 1.175 millones en daños y pérdidas.



Asimismo, la FAO señala que alrededor del 35 por ciento de los bosques de América Latina se encuentran en zonas habitadas por grupos indígenas mientras que casi la mitad (45 por ciento) de los bosques intactos que quedan (grandes áreas forestales no degradadas) en la cuenca del Amazonas están en territorios indígenas, ya que las comunidades se convierten en guardianas de los bosques.



El evento, que comenzó el 28 de febrero y contó con más de 3.000 participantes, fue organizado por el Gobierno de Uruguay a través del Sistema Nacional de Emergencias, junto a la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR).



Entre 1997 y 2017, uno de cada cuatro desastres en el mundo y 53 por ciento de las pérdidas económicas ocasionadas por eventos de origen climático, ocurrieron en América Latina y el Caribe, según UNDRR.



EFE