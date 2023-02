La Coica es una gran maloka. La institución, cuyo nombre completo es Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, reúne a 511 pueblos indígenas de nueve países que integran la región amazónica. Un espacio clave para la conservación del bosque tropical más grande del mundo, y también para la preservación de la historia y la cultura. Sin embargo, nunca había sido liderada por una mujer. Hasta ahora.

La colombiana Fany Kuiru, indígena del pueblo uitoto del clan Jitomagaro, fue elegida el pasado 27 de enero por unanimidad como coordinadora general de la Coica para el período 2023-2027. “Desde la palabra dulce y voz sabia guiará a nuestra gran maloka hacia la unidad”, señaló la organización a través de sus redes sociales.

Kuiru, quien fue también la primera mujer indígena magíster en Estudios Políticos e Internacionales de la Universidad del Rosario, cuenta en entrevista con EL TIEMPO que haber llegado hasta allí es el resultado de un proceso de lucha de las mujeres por tener mayor representación en los grandes escenarios administrativos, enfatiza en que proteger la Amazonia va más allá de conservar los recursos naturales y señala la importancia de incluir a las comunidades locales en la conservación del bosque en países como Brasil.

En mayo de 2022, en un evento de mujeres de la Amazonia colombiana, usted me dijo que ellas necesitaban más representación en los debates. Entendiendo eso, ¿cómo toma la designación para liderar la Coica?



Para nosotras, de verdad es histórico. Las mujeres de la cuenca amazónica, o sea, las mujeres coordinadoras de mujer, niñez y familia en cada uno de los nueve países, desde hace cuatro años venimos organizándonos e incluso hicimos una gran cumbre de mujeres originarias de la cuenca amazónica hace un año acá en Colombia.

Y durante la pandemia y mucho antes hemos estado conectadas, dialogando sobre la problemática que afecta a las indígenas de toda la cuenca amazónica. Entonces empezamos a hacer un hermanamiento muy cercano y como resultado de esto y de contarnos las problemáticas y que en algunos lugares son similares, logramos convocarnos y hemos trazado una agenda común, y pues yo creo que algo positivo es que hemos tenido la oportunidad del apoyo y acompañamiento de la Coica. El coordinador general saliente nos apoyaba a las mujeres, y el coordinador general de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac), también.

De manera que este es resultado de un proceso de lucha de las mujeres, de solicitar la paridad, la participación paritaria en todos los escenarios de toma de decisiones y en los escenarios organizativos.

¿Cuáles serán las primeras acciones por implementar?



Primero vamos a tejer la unidad como Amazonia en el marco de la transparencia, la unidad, la legalidad, porque es un principio que tenemos que mantener en esta coordinación. Como lo hicimos en este congreso que me acaba de elegir. Donde hoy somos más del 50 por ciento mujeres.

Fany Kuiru es la primera mujer en dirigir la organización que reúne a los 511 pueblos indígenas de la Amazonia. Foto: Coica

Por lo mismo, hoy la Coica tiene rostro de mujer indígena amazónica, de esas guerreras y, por lo tanto, nosotros como mujeres hemos solicitado a nuestros hermanos y compañeros el respeto y el apoyo a nosotras. Porque de verdad hoy, por primera vez en 38 años, la Coica está liderada por una mujer.

¿Cómo ve hoy la Coica la degradación que está sufriendo la Amazonia?



En primer lugar, siempre tengo que seguir insistiendo en que conservar la Amazonia no es solamente pensar en los recursos naturales evitando incendios y extractivismo. O sea, tenemos que mirar esa parte que es gravísima, que está afectando. Pero si dentro de todo este proceso de interés de conservar la Amazonia no se toma en cuenta a los 511 pueblos que han cuidado y habitan ancestralmente esta región, no estamos haciendo nada porque una parte importante de este territorio estaría quedándose por fuera. Y sin los pueblos indígenas, la Amazonia no se puede conservar.

Entonces, esto sí es un llamado a todos los gobiernos, pues que tenemos esperanza de que en verdad esa palabra de conservar no es solamente pensando en los árboles, en la fauna, la flora, sino también en el recurso humano que somos los pueblos indígenas que hemos cuidado esta zona.

Sobre eso, varias investigaciones indican que las áreas donde habitan indígenas tienen mayor nivel de conservación en la Amazonia. ¿Cómo impulsar más esa protección?

Bueno, una de las primeras tareas del presidente Lula da Silva es precisamente lo que el pueblo brasilero clama y es demarcación de territorios. Eso es urgente. Para seguir protegiendo la Amazonia hay que demarcar territorios y entregárselos como propiedad colectiva a los pueblos indígenas, como lo hacemos aquí en Colombia, que nos entregan los títulos colectivos en forma de resguardo indígena.

Los pueblos indígenas son los únicos que se preocupan porque hay un arraigo con el territorio desde las leyes de origen y desde las narrativas. Hay un hermanamiento entre el territorio y los pueblos indígenas. Por eso es que no hay degradación.

La deforestación es la mayor problemática ambiental de la Amazonia. Brasil es el país con mayor pérdida de bosque. Foto: MICHAEL DANTAS. AFP

Entonces, por eso es urgente el diálogo entre los gobiernos indígenas y los gobiernos alternativos como los de Brasil y Colombia. Si ellos están pensando traer científicos pues sí ellos hacen los estudios, pero no tienen territorios en la Amazonia.

Segundo, no han hecho el ejercicio del cuidado. Ellos diagnostican desde su saber científicamente cómo está hoy la Amazonia yendo a un punto de inflexión, es decir, a un punto de no retorno. Gracias a ellos sabemos eso. Pero también es importante escuchar a los pueblos indígenas sobre el cuidado al territorio y a la Amazonia.

Porque hay principios étnicos, códigos éticos que son anteriores a la conformación de los estados, con los cuales los pueblos indígenas nos hemos hermanado con el territorio y por eso lo cuidamos.

