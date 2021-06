Del reciclaje, al modelaje

Mientras Nubia y sus hijos, la familia campesina le rinde tributo al verde de su natal Chipaque, usando los míticos tracksuit y tenis Stan Smith de adidas Originals; Marce, la Recicladora, pisa fuerte con sus Ultraboost 21 Primeblue, el más reciente lanzamiento del segmento del sello alemán que pisó el acelerador en la carrera por hacer de sus colecciones tan fashion, como sostenibles.



Nubia e Hijos en campaña promocional de adidas. Foto: Broken Chains

En torno al mensaje 'fin a los plásticos' (#endplasticwaste), Nubia y sus hijos, David y Jeimer, rapean en la nueva campaña de la marca, al lado del también creador de contenido Alejandro Pacheco, todos tapizados del verde del sello del trébol que, con su reciente colección Stan Smith, Forever –protagonizada por los Youtubers– se amarró al espíritu de la lucha contra los residuos plásticos al eliminarlos de su emblemática silueta blanca de punta redondeada y, en cambio, emplear materiales como el primegreen (elaborado a partir de fibras recicladas) en la capellada y acudir a los sobrantes de caucho de sus fábricas para la producción de suelas de este estilo de zapatillas.



Re-correr los océanos

Marce, la recicladora, con sus tenis elaborados con fibras de plástico reciclado. Foto: @marcelarecicladora

Desde el 2020, Marce la Recicladora marca el paso como aliada de una de las colecciones de las zapatillas deportivas pioneras en temas de alto rendimiento y sostenibilidad del sello de las tres rayas, los adidas Ultraboost. Inclusive, el año pasado hizo dupla con Laura Tobón con quien posó para la compañía deportiva, a nivel local.



Y este año, la Youtuber volverá a ser la cuota local de una de las campañas más importantes que viene pidiendo pista, Run for the oceans. Esta, desde hace cuatro años, es realizada por adidas en todo el planeta a través de retos atléticos virtuales para aficionados no sólo al running, sino también a la conservación.



La promoción y el apoyo a la limpieza de océanos y la educación ambiental que viene realizando la organización Parley for the Oceans desde 2012 –inclusive, el plástico rescatado del fondo del mar es ahora materia prima de adidas y se llama Primeblue– es el core de Run for the Oceans.



A la fecha, tres millones de corredores de todo el mundo han acumulado 25,5 millones de kilómetros en los retos virtuales de esta campaña (que protagonizará Marce, la Recicladora, en las redes sociales colombianas de la marca) los cuales se han visto reflejados en ayudas financieras por 2,5 millones de dólares para las iniciativas de Parley for The Oceans.

