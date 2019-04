Fallece en zoológico una de las últimas tortugas del Yangtsé

La última hembra conocida de tortuga de caparazón blando del Yangtsé murió en un zoológico de Suzhou, en el este de China, un día después de que científicos intentaron inseminarla artificialmente para salvar a su especie de la extinción.

Según informan medios locales, Xiangxiang, de más de 90 años, no había presentado ningún problema médico durante los exámenes previos a la intervención. El zoo ya había tratado de fecundarla de forma artificial en cuatro ocasiones desde el año 2008, pero todas sin éxito. Los encargados trataron de reanimarla durante 24 horas y extrajeron su tejido ovárico para guardarlo en nitrógeno líquido con el objetivo de seguir intentando otros procedimientos.



Las informaciones apuntan a que ahora solo quedan tres ejemplares vivos en el mundo: un macho en este mismo zoológico chino y otras dos tortugas en Vietnam, cuyo sexo no se ha confirmado hasta el momento.



La especie, cuyo nombre científico es Rafetus swinhoei, crece hasta 100 cm y pesa hasta 100 kg. Es una de las tortugas de agua dulce más grandes que existen. El hábitat de este reptil se extendía por el río Yangtsé.



Tras no ser incluidas en la lista de especies amenazada que el Gobierno chino elaboró en 1989, el número de tortugas de caparazón blando del Yangtsé fue descendiendo a consecuencia de la caza y, más recientemente, de contaminación, tráfico marítimo y fuertes impactos ecológicos por la construcción de represas hidroeléctricas que cambiaron las condiciones.

EFE