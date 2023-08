Exportar y esterilizar, ese es el plan que anunció en la tarde de este martes la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, para manejar y controlar a los hipopótamos de Pablo Escobar.



Lea además: (¿Por qué los hipopótamos son una amenaza para el Magdalena Medio?)

Los hipopótamos "han tenido la capacidad de abrir canales, cambiar la dinámica hidrológica natural de los ríos y las ciénagas, compactan el suelo y erosionan las riberas, este no es el ecosistema natural de los hipopótamos, son una especie invasora que también ha causado problemas sociales", aseguró Muhamad.



La ministra Muhamad afirmó que tiene tres objetivos de política pública: el manejo ecosistémico, el control poblacional de la especie y el plan de manejo con componente ético y altos protocolos.



En ese sentido, la primera medida que realizará el Ministerio de Ambiente es la translocación frente a la cual hay una solicitud de traslado de 85 hipopótamos, 60 a India, 15 a Filipinas y 10 a México.

Facebook Twitter Linkedin

Hipopótamos de Pablo Escobar Foto: ARCHIVO EL TIEMPO

Al respecto, la ministra aseguró que el Ministerio está trabajando bajo los criterios de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites), debido a que es la primera vez que Colombia exportará esta especie.



En cuanto a la esterilización, la ministra explicó que el objetivo es intervenir a 40 hipopótamos por año a un costo estimado de 40 millones por individuo. "En los próximos seis meses se iniciará la esterilización de 20 hipopótamos en convenio con la Corporación Cornare", indicó el Ministerio de Ambiente.



"Nuestra meta es avanzar en 40 cirugías anuales, que nos llevaría a frenar la capacidad reproductiva de la población, pero no nos resuelve el impacto ambiental ecosistémico", dijo Muhamad.



Lea además: (Hipopótamos del Magdalena, ¿por qué estos animales preocupan a la ciencia?)

Facebook Twitter Linkedin

La eutanasia es una opción para controlar a los hipopótamos. Foto: Área metropolitana Valle de Aburrá

Frente al confinamiento, la ministra dijo que podría ser una opción, aunque en Colombia no hay espacios idóneos para el manejo responsable de hipopótamos, y no se puede hacer fuera del área de influencia.



Por último, Muhamad mencionó la eutanasia como una de las medidas que debe realizarse al agotar las demás iniciativas, pero de forma humanitaria y teniendo en cuenta protocolos muy estrictos.



Actualmente existen 169 hipopótamos en el país, se estima que si no se toman las medidas necesarias esta población podría crecer a más de 1.000 individuos en 2035, según el estudio realizado por el Instituto Humboldt y la Universidad Nacional.



REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE