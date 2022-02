Expertos sobre el clima acusaron este martes a los gigantes petroleros de haber mentido deliberadamente sobre los efectos de sus actividades y de intentar "retrasar" la transición energética, durante una audiencia en el Congreso de Estados Unidos.



ExxonMobil, Chevron, BP y Shell son objeto de una investigación parlamentaria sobre su papel en la difusión de información falsa sobre el cambio climático. Según uno de los expertos que compareció el martes ante congresistas de la Cámara de Representantes, estos grupos sabían desde hace más de 40 años que sus actividades eran contaminantes, pero aún así protagonizaron una "campaña de negación y dilación".



Lea también: Solo el 15,5 % de las regiones costeras del mundo permanecen intactas

"Ahora pagamos el precio de estos retrasos, con fenómenos meteorológicos extremos", lamentó el climatólogo Michael Mann, de la Pennsylvania State University, que cita por ejemplo la ola de calor de finales de junio en Estados Unidos y los incendios forestales de California.



También condenó la estrategia actual de las grandes petroleras que prometen reducir la intensidad de carbono de sus operaciones, es decir la relación entre las emisiones de CO2 y la producción de la empresa.



Lea también: Tragedia en Pereira: cayó en un día la mitad de la lluvia vista en enero



"Es algo así como si tu médico te dice que necesitas reducir la grasa en la dieta", afirma. "Y te pasas a patatas fritas con un 40 por ciento menos de grasa, pero comes el doble. Eso no ayuda". En octubre los representantes de ExxonMobil, Chevron, BP y Shell defendieron sus posiciones afirmando que en los últimos años han acelerado las inversiones en energías alternativas.



"Estas promesas no son más que desinformación", acusó Tracey Lewis, de la oenegé Public Citizen, que se alarma por su impacto en "los pobres y la gente de color", quienes según ella son los más afectados por "los efectos mortales de los combustibles fósiles en la salud".



Lea también: El mayor glaciar del Everest se derrite rápidamente



La presidenta de la comisión que promovió la audiencia, Carolyn Maloney, invitó a los gigantes petroleros a testificar nuevamente ante el Congreso en marzo. Los congresistas republicanos tienden a defender a estos grupos y a atacar las medidas sobre el clima adoptadas por el presidente Joe Biden, vinculándolas con el reciente aumento de los precios de la energía.



"Buena suerte para subirse a un avión alimentado por baterías, ya veremos qué tal", dijo el congresista Ralph Norman, de Carolina del Sur.



AFP

- ¿Por qué la energía nuclear es una opción frente al cambio climático?



- Hoy y mañana se esperan lluvias en gran parte de Colombia: Ideam



- Las quemas de bosque en la Amazonía afectan la salud de todos