Expertos piden combatir conjuntamente las crisis ambiental y climática

Medio centenar de expertos internacionales apuestan por tratar de atajar "conjuntamente las crisis medioambiental y climática" y sus "impactos sociales combinados", en un informe conjunto difundido este jueves.

El documento, la primera colaboración de la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) y el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), advierte de que "ninguna de las dos (crisis) se resolverá con éxito si no se abordan conjuntamente".



"Afrontar las sinergias entre la mitigación de la pérdida de biodiversidad y la del cambio climático, a la vez que se consideran sus impactos sociales, ofrece la oportunidad de maximizar beneficios y alcanzar los objetivos de desarrollo globales", argumenta el texto, fruto de un taller de trabajo de cuatro días.



En esta línea, los expertos recomiendan detener la pérdida y degradación de ecosistemas porque puede "contribuir a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por el ser humano" entre 0,4 y 5,8 gigatoneladas de CO2 al año.



La restauración de ecosistemas ricos en carbono y especies es asimismo una opción "barata" y "rápida" de mitigar el calentamiento global, indican.



El informe también aboga por extender las prácticas agrícolas y forestales sostenibles, optimizar las acciones de conservación medioambiental y eliminar los subsidios a las actividades que dañan la biodiversidad, de la deforestación a la sobrepesca, pasando por el empleo excesivo de fertilizantes.



Los expertos del IPCC y de IPBES subrayan, no obstante, que todas estas propuestas solo pueden ser efectivas si se suman a "reducciones ambiciosas de todas las emisiones humanas de gases contaminantes".



"La tierra y el océano ya están haciendo mucho, absorbiendo casi el 50 % de las emisiones de CO2 humanas. Pero la naturaleza no puede hacerlo todo", indicó Ana María Hernández Salgar, presidenta de IPBES.





EFE

