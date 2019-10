¿Cómo se afectaría el medio ambiente por la pesca de tiburones?

Una resolución emitida por el Ministerio de Agricultura causó revuelo en redes sociales y en la opinión pública al permitir una cuota de pesca artesanal de tiburones en el Pacífico colombiano y el mar caribe.

Sandra Bessudo, directora de la Fundación Malpelo, publicó un mensaje en sus redes sociales en el cual hablaba de los "porcentajes" establecidos para la pesca de tiburones en el país y los criticaba.



Andrés Valencia, ministro de Agricultura, le aclaró a este diario el porqué se da el establecimiento de unos números precisos y desde cuándo se viene calculando la 'cuota' de tiburones pescados.



Al parecer, desde 2011 se plantea el número de aletas de tiburón que se pueden comercializar de manera artesanal. Este año, se autorizó en el mar Caribe la "pesca de 125 toneladas de tiburón, de las cuales 5,2 corresponden a aletas", y en el Pacífico se permitirá la adquisición de 350 toneladas de la especie.



¿Qué tanto afectará esta medida al medio ambiente, a la especie y al ecosistema?



Federico Maldonado, biólogo marino y docente de la Universidad El Bosque, respondió algunas preguntas al respecto.

¿Cuál es la consecuencia de la pesca o la caza de tiburones?



En el marco de la discusión, el decreto 350, a mi entender, se esta es regulando. Si se legaliza sin cuotas, se abre una ventana legal para la caza indiscriminada.



Pero si no hay un control efectivo por parte de las autoridades ambientales, un buen uso del conocimiento de la comunidad científica y un respeto por esta información de la clase política, los organismos marinos van seguir sufriendo un declive generalizado en sus poblaciones. Hay que aclarar que la resolución habla de pesca artesanal, no industrial



¿Esto podría ser un precedente para otro tipo de aperturas de pesca de otros animales?



Espero que no. También quiero tener confianza en las autoridades ambientales para que esto no sea una puerta de entrada para la pesca industrial.

Con animalistas o sin ellos, la pesca artesanal de tiburón se lleva a cabo. Hay que procurar que exista una buena comunicación entre ambas partes FACEBOOK

TWITTER

¿Sería descabellado hablar de una extinción temprana de la especie?



Espero que no, para esto tenemos que tener un sistema robusto y científico, que haga control y seguimiento a las diferentes pesquerías, en los que se respeten las cuotas de pesca y las especies altamente amenazadas.



Si tenemos estos procesos bajo control, no tendrían por que verse amenazadas.



El problema, creo, está cuando no hay educación, control y eventualmente castigo, sobre la pesca ilegal e indiscriminada. Si esto ocurre, pasa lo que está sucediendo en otros ecosistemas en los que se están acabando con muchas especies.



En caso de notar disminución de las especies ¿es posible hacer un llamado de alerta a tiempo?



Claro que sí. Y por esto es clave tener programas financiados en el tiempo, los cuales garantice el monitoreo y entendimiento del comportamiento de las diferentes especies.



Entre más precisa sea esta información científica, podremos tomar mejores decisiones respecto al manejo pesquero que se le puedan dar a las diferentes especies susceptibles de ser pescadas.

El decreto 350 se esta es regulando. Si se legaliza sin cuotas, se abre una ventana legal para la caza indiscriminada FACEBOOK

TWITTER

¿Cree que se puedan encontrar puntos en común entre comerciantes y animalistas, teniendo en cuenta que son los actores principales de la discusión? ¿O, de manera definitiva, van por caminos e intereses distintos?



Deberían encontrar puntos en común. Con animalistas o sin ellos, con decreto o sin decreto, la pesca artesanal de tiburón se lleva a cabo. Hay que procurar que exista una buena comunicación entre ambas partes y entender que se tienen que respetar las cuotas pesqueras, comprender que las comunidades locales necesitan subsistir y tiene que existir un respeto máximo por los organismos y ecosistemas marinos.

Tendencias EL TIEMPO