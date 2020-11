Expedición Tribugá, un documental y 6 claves de este tesoro chocoano

El lanzamiento mundial del documental Expedición Tribugá, que se llevará a cabo el próximo 22 de noviembre de forma gratuita y virtual, busca sensibilizar a los colombianos y al mundo acerca de la importancia y trascendencia de conservar este paraíso natural en el Chocó.



El Golfo de Tribugá es considerado por muchos científicos como la región más biodiversa del planeta y uno de los lugares más conservados en el mundo. El encuentro del océano pacífico con selvas prístinas y comunidades que viven en armonía con el entorno, hacen de él un lugar único.



La fauna marina hace parte de su gran riqueza. Foto: Expedición Tribugá

En el Golfo de Tribugá existen más de 35.000 especies de plantas, alrededor de 390 aves, 970 reptiles y 125 especies de mamíferos. Esto sin contar las especies marinas, según datos del Distrito Regional de Manejo Integrado Golfo de Tribugá.



Estas razones motivaron la unión de los fotógrafos de naturaleza Felipe Mesa y Francisco Acosta, los documentalistas Luis Villegas y Jack Farine junto a un grupo de científicos y profesionales ambientalistas a investigar, registrar y visibilizar su belleza y riqueza, con el fin de proteger un lugar esencial para el equilibrio del planeta.



Estas son las 6 razones que podrá evidenciar en el documental Expedición Tribugá acerca de la importancia de este patrimonio natural que contiene ecosistemas esenciales para el mantenimiento de la vida en nuestro planeta.



1. Los bosques del Golfo de Tribugá ayudan a regular el clima del planeta y a mitigar el cambio climático.



Quedan muy pocas selvas tropicales en el mundo tan bien conservadas como las del Golfo de Tribugá. Sus grandes extensiones de bosque primario atraen humedad, participan en el ciclo del agua y así, ayudan a regular el clima del planeta. Al mismo tiempo, absorben enormes cantidades de CO2 de la atmósfera, con lo que contribuyen a la mitigación del calentamiento global.



2. El Golfo de Tribugá es un Hotspot y un Hope Spot al mismo tiempo.



Un Hotspot o Punto Caliente es un lugar donde hay una alta diversidad de especies. Esta región está considerada entre los 25 hotspots más importantes a nivel mundial y esto se debe a varios factores, principalmente a su geografía cambiante y al alto volumen de lluvias durante todo el año, convirtiéndolo en uno de los lugares del mundo más ricos en agua. Donde abunda el agua, abunda la vida.



Un Hope Spot o Punto de Esperanza, es una designación que otorgó la Organización Internacional Mission Blue al Golfo de Tribugá por la importancia de sus ecosistemas marinos que posibilitan la vida de una alta diversidad especies sombrilla, migratorias o en riesgo de extinción. Entre ellas varias especies de tiburones, mantarayas, tortugas, delfines y la emblemática ballena jorobada.



3. Contiene los manglares mejor conservados de Colombia:



Dentro del Golfo de Tribugá se encuentran unos de los bosques de manglar más extensos y mejor conservados de Colombia. Los manglares son un ecosistema que funciona como eslabón conectando los ecosistemas terrestres con los marinos para el intercambio de vida.



Adicionalmente los manglares juegan un rol fundamental en la cadena alimenticia marina, sirven de sala cuna para innumerables especies de animales, mejoran la calidad del agua filtrando contaminantes y protegen las costas de la erosión y de fenómenos naturales como tsunamis. Un porcentaje muy alto de los bosques de manglar en la costa atlántica Colombiana ha sido destruido, lo que hace más indispensable aún la conservación de estos.



4. Presencia de especies endémicas aún no descubiertas por la ciencia:



El Golfo de Tribugá se encuentra aislado de otros ecosistemas terrestres dado que está ubicado entre el Océano Pacífico y las montañas de la cordillera occidental y la serranía del Baudó. Estas condiciones dieron lugar a que las especies de la región evolucionaran de manera independiente y esto condujo a altos niveles de endemismo, es decir, especies que existen sólo en este lugar del mundo.



A pesar de esto, son muy pocos los estudios científicos que se han realizado en el Golfo de Tribugá, por lo tanto, afectar el ecosistema con la construcción de megaproyectos implicaría muy probablemente la extinción de especies, muchas de ellas aún no descubiertas por la humanidad.



5- Las culturas afro y Embera viven en armonía con su entorno:



Como cualquier comunidad en el mundo, las comunidades del Golfo de Tribugá y sus territorios merecen respeto, además contienen enseñanzas para el mundo entero: sus tradiciones y estilo de vida son sostenibles porque están en armonía con el entorno natural, lo cual les garantiza alimento, salud y calidad de vida, justamente el bienestar que la humanidad necesita. No tiene sentido orientar esta región hacia el desarrollo industrial, sino lo contrario: aprender de ellos y descubrir que el verdadero desarrollo debe ser sostenible a nivel social, ambiental y económico para que beneficie a las generaciones actuales y a las venideras.



6. Las comunidades que habitan el Golfo de Tribugá son culturas que tienen una alta calidad de vida porque saben aprovechar la riqueza y la abundancia que provee su entorno natural de manera sostenible.



De estos ecosistemas las comunidades obtienen una amplia variedad de alimentos, materia prima para la vivienda y otros oficios, medicina, agua y aire puro. No debemos orientar un desarrollo industrial en su territorio, sino respetar sus costumbres y aprender de ellos.

​

Con información de Oficina de Prensa del documental Expedición Tribugá.​

