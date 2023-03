En otras latitudes, Colombia es vista como un país afortunado. Su rendimiento hídrico (la cantidad de agua que produce el país) es seis veces más alto que el promedio mundial y tres veces más que en Sudamérica. Y su oferta de aguas subterráneas también es tres veces superior a la del resto del planeta, y eso que solo conocemos el 15 por ciento del potencial hídrico. Es una posición privilegiada si se compara con el panorama mundial revelado la semana pasada por la Unesco.



Sin embargo, y en una aparente contradicción, un total de 207 de los 1.123 municipios del país (casi la quinta parte) son susceptibles a sufrir desabastecimiento de agua.

Así lo evidencia el nuevo Estudio Nacional del Agua (ENA), elaborado cada cuatro años por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), y cuyos principales datos fueron conocidos en exclusiva por EL TIEMPO.



Se trata de un detallado análisis al estado y dinámica del agua de Colombia, sus presiones por uso, así como las afectaciones por contaminación y variabilidad climática. Fue construido en conjunto por 35 expertos y con información aportada por 54 entidades.



“En Colombia, el término escasez realmente no aplica –explica Ómar Vargas, subdirector de Hidrología del Ideam, y autor principal del estudio junto a Martha García–. El problema es que sepamos manejar nuestras condiciones de estacionalidad, es decir, las épocas lluviosas, las épocas secas, que podamos hacer uso conjunto de agua superficial y el agua subterránea”.



De acuerdo con el experto, el que haya agua no significa que sea potable porque no hay la infraestructura suficiente para tratarla. Esto es más evidente en poblaciones de más de 50.000 habitantes. “En esos municipios (sin contar las grandes ciudades que sí tienen cómo manejar su recurso hídrico), hay consecuencias en la salud directamente relacionados con el agua que se consume”.

Plantas desalinizadoras de agua en Providencia. La falta de infraestructura es de las principales razones que explican el riesgo de desabastecimiento. Foto: Proc. Del. Gestión y Gobernanza Territorial

Las emergencias por abastecimiento de agua registradas por el ENA muestran cifras alarmantes. De acuerdo con el estudio, entre 1998 y 2021, un total de 565 municipios (más de la mitad del país) de 26 departamentos han sufrido de desabastecimiento en temporadas secas, y otros 835 sufrieron de lo mismo pero en temporada de lluvias, dado que sus sistemas de acueducto se vieron inutilizados por eventos como crecientes súbitas, deslizamientos, inundaciones, tormentas eléctricas, entre otros.



Pero también llama la atención que, de los 207 municipios que hoy son susceptibles a desabastecimiento, el 63 por ciento ya presentaron afectaciones en los últimos años. Esto contrasta con el alto potencial que tiene el 34 por ciento de ellos en el uso de aguas superficiales y subterráneas.

Y es importante recordar, explica Vargas, que los departamentos más afectados (principalmente el Caribe y la zona Andina, con departamentos como Boyacá, Cundinamarca, Santander, Bolívar y Tolima), tienen zonas hidrográficas frágiles por su variabilidad climática, pero, sobre todo, afectadas por la actividad humana. “Allí vive el 80 por ciento de la población, se produce más del 70 por ciento del PIB y está concentrada la mayor parte de las actividades económicas. Se presenta deforestación, inadecuado manejo de suelos, presión por usos del agua o deterioro de la salud de sus ecosistemas. A esto se suman las condiciones técnicas de su infraestructura de abastecimiento, que no son las mejores”.



Para solucionar esos eventuales casos de desabastecimiento, el informe sugiere aprovechar, sobre todo, el potencial de los acuíferos subterráneos, pero también fortalecer la inversión regional en plantas de tratamiento de aguas e infraestructura hídrica que permita llevar no solo agua, sino agua en condiciones óptimas a todo el país.

Contaminación del agua, un tema preocupante

“Si bien el estudio muestra que el país tiene una oferta generosa, hay unas presiones por uso y una afectación a la calidad, que es lo que realmente le da una condición de criticidad a ciertas áreas del país”, menciona el experto.



Esas condiciones que hacen crítico el acceso al agua se refieren principalmente a dos problemas: primero, el tratamiento del agua que, por lo general, llega a las poblaciones por fuentes hídricas como los principales ríos y lagos del país tras ser contaminados y, en muchas ocasiones, sin que haya la infraestructura para potabilizarla; y, en segundo lugar, a la disposición final del agua ya usada.



Esta falta de infraestructura (acueductos, alcantarillados, plantas de tratamientos, etc.) ha llevado a que los ríos más importantes del país, de donde se toma el agua de gran parte del territorio nacional, hoy se encuentren en un mal estado.

Imagen del estado del río Magdalena, el más largo y caudaloso del país, también es de los más contaminados. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

Por ejemplo, los datos del ENA muestran que el río Cauca (que pasa por 180 municipios y cuyas aguas se usan para la agricultura, la generación de energía y el consumo humano) tiene un recurso hídrico de calidad “mala”, por su pH ácido, valores altos de contaminantes emergentes (sustancias químicas riesgosas para el ambiente y los humanos) y alta presencia de residuos sólidos. Caso similar es el del río más grande del país, el río Magdalena, también vital para cientos de poblaciones, teniendo puntos de calidad “mala”.



Preocupante también el estado del río Bogotá, donde hay altos valores de contaminantes emergentes y materia orgánica, así como bajas concentraciones de oxígeno.



Así mismo, el sector industrial aporta a nivel nacional el 78 por ciento de los residuos de materia orgánica que termina en las fuentes hídricas, lo que representa unas 4’517.890 de toneladas al año, superando por mucho a la contaminación aportada por la población en general, el sacrificio ganadero, la agricultura y otras actividades.



En lo relacionado con la cantidad de agua usada, llama la atención que la agricultura es el sector de mayor demanda hídrica del país, agrupando el 43,4 por ciento de ella con unos 13.984 millones de metros cúbicos al año, superando a la hidroenergía, el sector piscícola, el uso doméstico, la ganadería, hidrocarburos, entre otros.



REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE