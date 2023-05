Las cifras preliminares de la deforestación para el año 2022, registradas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y obtenidas en exclusiva por EL TIEMPO, muestran que esta sería la primera vez desde 2019 en que se presenta una reducción en este indicador, que por años había estado a la alza, y así mismo sería el número más bajo desde 2016.



De acuerdo con los datos mostrados por la cartera, se estima que la reducción de la deforestación está entre el 10 y el 15 por ciento, lo que equivale a unas 20.000 hectáreas menos que las 174.103 que se registraron en 2021.



Las cifras reveladas por Minambiente (a falta del consolidado final, que será entregado el mes de junio) dejan al país en niveles similares a las 158.894 hectáreas deforestadas en el 2019. Desde entonces, este fenómeno no había hecho otra cosa más que subir, llegando a los ya mencionados números de 2021.



Al respecto, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, le dijo a este diario que “en parte este logro se debe a la fase exploratoria de la paz total, donde la deforestación fue uno de los temas transversales. Pero también porque hemos hecho un esfuerzo por destrabar procesos en materia de conservación y la llegada de funcionarios a las comunidades para hacer acuerdos sociales con ellos para, precisamente, comprometerlos con la no deforestación y dándoles alternativas”.



Esto, vale decirlo, significa un avance significativo a la meta del cuatrienio, que de acuerdo con las bases del Plan Nacional de Desarrollo es llegar a unas 140.000 hectáreas deforestadas al año.

Sin embargo, para algunos analistas, todavía es muy temprano para celebrar. Así lo cree Manuel Rodríguez Becerra, exministro de ambiente y primera persona en ocupar este cargo: “Si se ven los resultados de los últimos años, lo que ha pasado es como una montaña rusa. Teníamos cifras de 178.000 hectáreas deforestadas en 2016. Se disparó a 219.000 en 2017, bajó a 197.00 en 2018, cayó a 158.000 en 2019, se volvió a elevar en 2020 a 171.000, para quedar en 2021 en 174.000. Es decir, eso ha venido fluctuando y no ha habido una verdadera tendencia a la reducción, y es muy pronto para decir que lo de este año ya es muestra de ello”.



Y agregó: “Realmente estamos todavía muy lejos de las cifras de 2015, cuando la deforestación fue de 124.000 hectáreas. Y la única vez que hemos tenido una reducción sostenida por más de un año (entre 2018 y 2019) perdimos la tendencia con nuevos incrementos”.

¿Dónde se frenó o aumentó la deforestación?



Según la información revelada, las principales reducciones de deforestación se presentaron en los departamentos que componen el llamado ‘Arco Amazónico de Deforestación’: Guaviare (-34 por ciento), Caquetá (-31 por ciento), y Meta (-25 por ciento).



Esta es la región que continúa presentando las mayores tasas de destrucción y degradación de los bosques (principalmente por apropiación de tierras, fenómeno impulsado por actividades como la ganadería), acumulando para 2022 unas 69.700 hectáreas. Por eso mismo, una reducción de los indicadores en la zona se ve reflejado significativamente en los resultados nacionales, razón por la cual esta ha sido la prioridad en los primeros meses de Gobierno.



Cabe recordar que en estas regiones amazónicas se han centrado los esfuerzos de la estrategia de núcleos de desarrollo forestal, con la que Minambiente pretende trabajar con las comunidades con diferentes programas que permitan migrar de una economía dependiente de la deforestación a actividades que integran la conservación del bosque como alternativa económica para estas poblaciones.



“Necesitamos que los cinco pilares de nuestra estrategia funcionan sinérgcamente, tema que está en proceso y en el que hacemos ajustes, porque no podemos dejar que tras lo ganado haya un retroceso. Primero, investigación criminal, segundo, el trabajo con la fuerza pública, tercero, los acuerdos sociales y la inversión social, cuarto, el fortalecimiento institucional en territorio, y quinto, la paz total. Si logramos que funcionen, vamos a poder mantener los resultados. Cualquiera que no funcione, puede afectar la estrategia integral”, señaló la ministra Muhamad.



Al respecto, Rodrigo Botero, director General de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (organización que hace constante monitoreo a la deforestación amazónica) señaló: “Damos fe de esta reducción. Pero esto coincide con una orden y restricción muy fuerte que ha hecho el Estado Mayor Central (grupo de disidencias de las Farc) que tiene como gran riesgo el hecho de haber presionado a la institucionalidad ambiental, disminuyendo su presencia en diferentes zonas críticas y dejando por tanto un vacío de gobernanza ambiental que podría ser complejo si no se aborda claramente en futuras mesas de diálogo de paz”.

Es decir, mediante intimidaciones a la población, este grupo ha influido con la reducción para pedir pista en la paz total, pero esas zonas han quedado sin presencia del Estado, por lo que, de no atenderse la situación, la deforestación podría volver a dispararse.

Los puntos negros



En 2021 fueron deforestadas 171.000 hectáreas en Colombia. Así se ven algunas zonas en Chiribiquete. Foto: Ministerio de Defensa

Pero aunque se hayan dado importantes avances en ciertas regiones, hubo otras donde, por el contrario, se presentó un incremento en el indicador. Tal es el caso de Putumayo, también en la parte amazónica, donde esta actividad, en lugar de caer, creció en un 26 por ciento.



Casos similares son los de Catatumbo (Norte de Santander), San Lucas y Paramillo (Antioquia), Tumaco (Nariño), y Riosucio (Chocó), las cuales presentaron incrementos en las alertas de deforestación.



De acuerdo con Muhamad: “en Putumayo los indicadores se dispararon porque es una región donde no hemos podido llegar contundentemente, y porque es un territorio con actores de economías ilícitas que no están en las conversaciones de paz total. Allá además la deforestación se da por cultivos de coca, una dinámica muy diferente al acaparamiento de tierras que se ve en el arco amazónico”.



Y agregó: “Norte de Santander tiene que ver con un aumento de la explotación de carbón en Catatumbo debido a la caída del precio de la coca, y Antioquia y Bolívar tiene que ver con minería ilegal por la disparada de los precios del oro. Son regiones donde aún no hemos aplicado la estrategia, como sí lo hemos hecho en la Amazonía. Nos toca llegar a esas regiones”.



Esta situación, en especial en estos últimos departamentos, es especialmente preocupante para los expertos, como Rodríguez Becerra. “Lo de Catatumbo y Antioquia es algo para ponerle mucha atención y que es realmente alarmante. Se trata de zonas que ya, de por sí, tienen poca cobertura forestal, por lo que un aumento de la deforestación implica que estamos acabando con lo poco que nos queda de bosque”.

El especialista asegura que lo anterior se debe, especialmente, a la proliferación de actividades ilícitas como los cultivos de coca y la minería ilegal, actividades que el Estado aún no logra controlar, sin lo que sería posible garantizar realmente un freno a la deforestación.



Lo mismo opina Rodrigo Botero, director de la FCDS: “Son zonas que coinciden con aumento de cultivos de uso ilícito y otras actividades de economías ilegales que es lo que pasa en San Lucas, sur de Bolívar, por ejemplo. Es una confluencia de minería ilegal, cultivos ilícitos y otras actividades como en Catatumbo donde se está dando pequeña minería de carbón pero masiva. Y en Antioquia principalmente minería pero también pueden haber nuevas colonizaciones o migraciones de población que coinciden con el auge de estas economías”.



REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE

