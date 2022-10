Desde hace poco más de cinco años la Unión Europea (UE) implementa en Colombia el programa de Desarrollo Local Sostenible (DLS), enfocado en proteger la naturaleza, conservar los bosques e impulsar las economías verdes en diferentes regiones del país. Uno de los capítulos claves en el DLS es el trabajo con Parques Nacionales Naturales.

Junto con la entidad, encargada de proteger y administrar gran parte de las áreas protegidas de Colombia, la UE ha apoyado en total a 5.972 familias indígenas, afrodescendientes y campesinas a través de emprendimientos en zonas afectadas por el conflicto, mediante el uso sostenible de ecosistemas y los servicios para su bienestar y el del patrimonio natural que los rodea. Además, se han firmado 1.390 acuerdos de conservación entre Parques y comunidades, gracias al apoyo de la UE.

(Lea también: Director de Parques Nacionales dice que colombianos deben visitar los parques)

Dicho compromiso fue recientemente reafirmado por ambas organizaciones, que, dicen, buscarán en este nuevo cuatrienio ayudar a frenar la deforestación, aumentar la posibilidad de desarrollo económico a través de actividades productivas sostenibles, mejorar la implementación de la paz y, sobre todo, ayudar a conservar la biodiversidad y los ecosistemas que hoy resguardan los parques naturales del país, que según los directivos de la UE en Colombia y Parques Nacionales son “un patrimonio mundial”.

De hecho, destaca el director de Parques Nacionales, Luisz Olmedo, mucho de lo que han aprendido durante los últimos años en las iniciativas de DLS será una pieza clave para establecer las nuevas estrategias que hacia el futuro servirán para enfrentar las distintas problemáticas que afectan el extenso patrimonio verde que posee Colombia.

Hoy, la imagen del poder es, por ejemplo, si se reúne el G20 mostrar que son las grandes economías. Falta poco tiempo para que se reúnan el B20. Los países más ricos en biodiversidad del planeta. FACEBOOK

TWITTER

Gilles Bertrand, embajador de la UE en Colombia, asegura que el compromiso del Viejo Continente con la conservación de estas áreas en el país responde a dos factores claves: el primero, el interés por una consolidación de la paz en el territorio colombiano, pues, según el alto dignatario, muchas de las zonas que hoy se ven afectadas por falta de oportunidades y aumento del conflicto son también áreas alejadas que protegen gran parte del capital natural colombiano.

“Cuando uno piensa en Parques Nacionales piensa primero en los servicios ambientales que brindan los parques. El tema del agua, la captura del CO2, los polinizadores, el ecoturismo que se puede hacer; digamos todos los servicios naturales que los parques nacionales brindan al país. Pero creo que un tema que es importante resaltar es que casi la mitad de los parques nacionales se encuentran traslapados con zonas de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) y con zonas afectadas por el conflicto. Muchos han estado afectados y todavía lo están por economías ilícitas y por las dinámicas de la guerra”, destaca Bertrand.

(Le recomendamos: Estos son los Parques Nacionales de Colombia que están abiertos)

Por eso, según él, el compromiso que asumió Europa con la paz cuando fue firmada con la extinta guerrilla de las Farc tiene que entenderse como un compromiso por el cuidado de estas áreas que resguardan ecosistemas claves, donde aún hay mucho trabajo por hacer si se quiere crear desarrollo y a la vez salvaguardar los bosques.

Facebook Twitter Linkedin

El capítulo de DLS con Parques Nacionales está enfocado en el desarrollo de acuerdos de conservación con locales. Foto: Cortesía Unión Europea

El segundo factor por el cual para la UE es clave la conservación, no solo en Colombia sino en el mundo entero, es la dinámica con la cual funciona la Tierra como un sistema. Nuestro planeta, que está interconectado a través de los bosques, los vientos, la temperatura y otros elementos que mantienen el clima, las lluvias y las estaciones, se ve afectado cuando pierde especies y ecosistemas que equilibran esa dinámica.

Después de muchos esfuerzos, la gente ha empezado a entender qué es el cambio climático. Pero la parte de la biodiversidad todavía parece una cosa quizás más científica. FACEBOOK

TWITTER

Una forma sencilla de entenderlo es ver a la Tierra como un reloj: las selvas son esos pequeños engranajes que le permiten al reloj moverse, y cada vez que se pierde bosque en el mundo, es como si esos engranajes empezaran a perder los dientes con los que transmiten la potencia que empuja las manecillas. Eso le está pasando hoy al planeta.

“Después de muchos esfuerzos, la gente ha empezado a entender qué es el cambio climático. Pero la parte de la biodiversidad todavía parece una cosa quizás más científica. Es decir, la gente no entiende necesariamente por qué protegerla. Pero de la biodiversidad vienen todos los servicios ambientales que estaba indicando, y vienen también una cantidad impresionante de usos. Y en esto Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo. Una ilustración muy sencilla: la conservación del ecosistema amazónico, que quiere decir conservar los páramos y la cadena entera del agua en el país, todos sabemos que es fundamental, no solo para Colombia, sino para el clima europeo. Si se va la Amazonia, se va la corriente del Golfo y se va el clima europeo. Entonces ahí hay interdependencias que quizás no se vean inmediatamente porque hay un océano y 10.000 kilómetros de distancia, pero es una interdependencia directa entre nuestros ecosistemas y entre nuestros relacionamientos en la vida”, puntualizó Bertrand.

Ese es un punto que respalda el director de Parques, Luisz Olmedo. Para él, estos ecosistemas estratégicos que hoy resguardan bosque seco tropical, manglares, selva húmeda, páramos, pastizales, bosque altoandino y decenas de ecosistemas más junto con miles de especies son un patrimonio no solo nacional sino mundial, por su trabajo como regulador mundial del clima.

(Le puede interesar: Campesinos de los parques nacionales tienen mayor conciencia ambiental)

“Hoy, la imagen del poder es, por ejemplo, si se reúne el G20 mostrar que son las grandes economías. Falta poco tiempo para que se reúnan el B20. Los países más ricos en biodiversidad del planeta, que van a construir y a representar el verdadero poder al ser los países más ricos del planeta en biodiversidad. ¿Y por qué? Porque la discusión no es sobre la economía, sino sobre la vida. Posiblemente en el grupo de los 20 Colombia sea el B1, y ahí debemos estar preparados para esa responsabilidad. Y Parques cuida ese valor”, enfatizó el directivo.

EDWIN CAICEDO | @CaicedoUcros

REDACTOR MEDIOAMBIENTE | @ElTiempoVerde

Más noticias

- Procuraduría pide a varias entidades frenar ganadería en Parques Nacionales



- ‘Carne de ganado ilegal en parques nacionales llega a supermercados’