Europa, el primer continente en declarar emergencia climática

El Parlamento Europeo declaró este jueves la "emergencia climática" en la Unión Europea (UE) y se convierte de esta forma en el primer continente en hacerlo, a unos días de que comience la COP25 en Madrid y dos semanas antes de que la Comisión Europea presente el primer borrador de su Pacto Verde Europeo.

Se trata de una breve resolución acordada por la Alianza de Socialistas y Demócratas, Renovar Europa y la Izquierda Unitaria Europea, y que finalmente apoyaron también los Verdes pese a que ellos buscaban una declaración con compromisos más ambiciosos.



El texto obtuvo 429 votos a favor y 225 en contra, y 19 miembros se abstuvieron. El Parlamento Europeo "declara una emergencia climática y ambiental" y pide a la Comisión, los Estados miembros y las instituciones globales que "lleven a cabo las acciones concretas necesarias para luchar y contener esta amenaza antes de que sea demasiado tarde", algo a lo que también se compromete la propia Eurocámara.

Además, urgen a la nueva Comisión Europea, que comenzará su andadura el próximo 1 de diciembre tras recibir la luz verde final del Parlamento este miércoles, a que "evalúe completamente el impacto ambiental de todas las propuestas legislativas y presupuestarias relevantes".



La Eurocámara pide al Ejecutivo comunitario de Ursula von der Leyen, que ha hecho de la lucha contra el cambio climático una de sus prioridades para la legislatura, que se asegure de que todas las propuestas

'Eventos están en un punto de no retorno'

Precisamente este jueves, un estudio que publica la revista Nature del Postdam Institute for Climate Impact Research (PIK) advierte que "Ciertos eventos en la naturaleza pueden estar en un punto de inflexión y puede que se produzcan con más probabilidad de lo que se tenía constancia, con mayores impactos y están inteconectados a lo largo de diferentes sistemas biofísicos, exponiendo al planeta a cambios irreversibles".



"No es solo la presión de los seres humanos sobre el planeta lo que continúa influyendo en los niveles de riesgo sin precedentes. Conforme la ciencia avanza, debemos admitir que hemos subestimado el riesgo de que se produzcan cambios irreversibles, porque el propio planeta amplifica el calentamiento global", señala el coautor del estudio y director del PIK, Johan Rockström.

El estudio enumera una serie de casos extremos en los que se han identificado la falta de datos para esclarecerlos, y los investigadores analizan y exponen cómo solventar esta carencia.



Los investigadores exploran los efectos de esos cambios de larga duración, en qué periodo de tiempo se pueden revertir y la posibilidad de tener control sobre ellos.



Los científicos alertan de que la identificación de estos eventos clave ayudan a confirmar que "estamos en una emergencia climática" ante la cual "el clamor social pide acción climática".



El Panel Internacional de Cambio Climático (IPCC) lleva dos décadas advirtiendo sobre estos eventos, señalan.

Foto: AFP

En un principio se pensaba que estos podrían ocurrir únicamente si la temperatura llegara a superar los 5 grados. Sin embargo, la información recogida en los dos informes del IPCC publicados en 2018 y en septiembre pasado, señala que los puntos de inflexión podrían darse incluso si la temperatura no excede de los 2 grados.



Según el estudio, es un aspecto que se podría producir incluso si la ambición

climática "aumenta" y las estrategias de contribuciones nacionales determinadas (NDC, por sus siglas en ingles) optan por reducir las emisiones atmosféricas contempladas en el Acuerdo de París de 2015.



Cuando los puntos de inflexión se ven cada vez más probables, "las políticas más recomendadas deberían estar alineadas con los informes científicos del IPCC, no con los de costes y beneficios". Pero "muchos de los puntos de inflexión de los efectos del deshielo de la criosfera están en un punto de no retorno". Las políticas de mitigación para la reducción de los gases de efecto invernadero (GEI) podrían ralentizar una acumulación de impactos y "ayudarnos en la adaptación".



Noticia en desarrollo...