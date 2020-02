Estos manatíes bebés del Amazonas necesitan leche y reciben donaciones

A través de sus redes sociales, La Fundación Omacha, que se encarga de garantizar la conservación y el uso sostenible de ecosistemas y especies acuáticas y terrestres en Colombia, emitió una alerta ante la llegada de varias crías de manatíes en el Amazonas sin sus madres. Para que sobrevivan, necesitan conseguir grandes cantidades de leche especial sin lactosa, pero no tienen los recursos para conseguirla.

"Estamos atravesando una emergencia en el Amazonas con la aparición de varias crías de manatíes amazónicos sin sus madres. En la última semana, llegaron dos crías, las estamos atendiendo con nuestros veterinarios, pero son muy demandantes en su alimentación, tenemos que darles leche especial cada tres horas, desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche", explicó Fernando Trujillo, director de la Fundación Omacha.



Como la leche que consumen es costosa y la necesitan por lo menos para un año y medio, la Fundación no tiene los recursos para suministrar este alimento. "Ellos consumen la leche que produce la compañía farmacéutica Abbott, estamos tratando de que nos donen, porque estamos hablando de 47 millones de pesos", dijo Trujillo.

Los manatíes se encuentran en el Bioparque Icozoa en Leticia, Amazonas, en donde reciben toda la atención que necesitan. De acuerdo con Trujillo, una vez puedan ingerir vegetales serán liberados en el sitio Ramsar Lagos de Tarapoto, como pronto pasará con el manatíe Moiechi, que fue rescatado del tráfico ilegal cuando era una pequeña cría. Un trabajo conjunto con Corpoamazonía, IKOZOA y el Resguardo TICOYA.



Por otro lado, para los expertos ha sido muy extraño encontrar las crías de manatíes sin sus madres, pues aunque estos animales son cazados para su consumo, especialmente en la frontera con Perú, no han tenido registro de su caza. "No nos explicamos la razón de tantos episodios seguidos de crías de manatíes, no sabemos qué está pasado con las madres, no tenemos reportes", dijo Trujillo.



Para quienes estén interesados en ayudar, tenga en cuenta la siguiente información.

No reciben dinero, solo latas de leche de las siguientes referencias:

Elecare 400gr

Alimentum

Similac Isomil 1 Soya

Milk Matrix 33/40 2.27kg



Puede enviarlas a la oficina de la Fundación Omacha en la calle 84 #21-64, barrio El Polo, Bogotá. De lunes a viernes, entre 8: 00 a.m. 5: 00 p.m.



