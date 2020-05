Este sábado, todos a ‘pajarear’ en casa en el Global Big Day

Una vez más, este 9 de mayo, se celebrará el Global Big Day, una iniciativa mundial promovida por la Universidad Cornell que busca crear conciencia para el cuidado de las aves y promover procesos de apropiación del conocimiento de la biodiversidad.

Sin embargo, este año, debido a la emergencia sanitaria, ya no se realizarán salidas al campo. Desde el balcón, las ventanas y el patio, podrá participar de esta ya reconocida actividad en el país.



“Este año la invitación es hacer que cada ave cuente. Para poder registrar posibles cambios en diferentes picos de actividad de las aves, o incluso detectar especies que antes no habían observado cerca de sus ventanas, sugerimos realizar diariamente al menos 2 listas de exactamente 15 minutos, siempre desde el mismo lugar en los siguientes horarios: 6-9 am y 4-7 pm”, señala ebird.org.



El Global Big Day se centrará en esta edición 2020, en superar 100.000 listas de verificación que se puede llegar a recopilar como equipo global. El año pasado, eBirders de 174 países, recolectaron la asombrosa cantidad de 92,284 listas de verificación en un solo día.



La organización también le recomendó a los ‘pajareros’ que pueden seguir el protocolo sugerido para el reto "pajareando en cuarentena", aprovechando el silencio y la quietud ideal para escuchar y ver a las aves.



Recuerde consultar la plataforma eBird (ebird/colombia) para subir los registros.



Para este año, nuevamente se suman las autoridades ambientales regionales que apoyarán la jornada en sus jurisdicciones en alianza con comunidades, organizaciones ornitológicas, clubes de avistamiento y demás que trabajan con avifauna, y así lograr que cada ave cuente, desde el balcón, antejardín, patio o ventana.



“Desde Asocars, que desde hace más de 20 años, representa y articula a las Corporaciones Autónomas Regionales del país, en defensa de la naturaleza y el medio ambiente, destacamos las acciones ambientales de las CAR en beneficio de las regiones, siendo la biodiversidad parte fundamental de su gestión. Nuestro trato con el ambiente es aprovechar esta cuarentena para que el Global Big Day se tome nuestros hogares”, dijo Ramón Leal Leal, director ejecutivo de ASOCARS.

Así se celebrará en Bogotá

Paralelo a esta actividad, durante la semana, el Instituto Distrital de Turismo estará compartiendo información correspondiente a los diferentes tipos de aves de Guía de la Aviturismo de Bogotá, el cual se puede encontrar aquí.



Allí puede localizar un video llamado ¿Cómo usar la Guía de Aves de Bogotá?, el cual da a conocer y explica las mejores prácticas para la utilización de dicha guía.



Además, como parte de la celebración del Global Big Day, se realizará un concurso con todas las personas que participen en el evento. El objetivo primordial es incentivar el interés por promover y conservar la avifauna bogotana, a través de la identificación y representación creativa de las aves emblemáticas.



Para participar en esta actividad, los concursantes deberán:

1. Seguir la cuenta del Instituto Distrital de Turismo en Instagram @IDTBogota.

2. Descargar la Guía de Aviturismo del IDT.

3. Elegir una de las 176 especies de la guía.

4. Realizar una representación creativa del ave (una manualidad o pintura creativa).

5. Indicar el nombre científico y común de la especie elegida.

6. Tomar una fotografía de la manualidad.

7. Subir la fotografía a Instagram con los hashtags #Aventanear #CadaAveCuentaEnCasa.



La selección de las fotos ganadoras se basará en la creatividad de los concursantes y éstas serán elegidas por un jurado, integrado por funcionarios de la entidad. Los ganadores serán anunciados a través de una publicación en el Instagram oficial de la entidad @IDTBogota el 15 de mayo de 2020.



El Instituto Distrital de Turismo entregará a los ganadores un kit promocional que incluye: sombrilla, pines, elementos decorativos y la guía de aviturismo impresa (debe tenerse en cuenta que el premio no será canjeado bajo ninguna circunstancia) y la entrega de los mismos se hará una vez se normalice la movilidad en el territorio nacional).



