Justo cuando el Servicio de Cambio Climático Copérnico de la Unión Europea anunció que julio ha sido el mes más caluroso en el planeta desde que hay registro, el jefe de la ONU, António Guterres, elevó un fuerte mensaje el jueves desde Estados Unidos: "La era del calentamiento global ha terminado, ahora es el momento de la era de la ebullición global". "El cambio climático está aquí. Es aterrador. Esto es sólo el principio. Y "para los científicos, es inequívoco: los humanos son los responsables", insistió.



De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial, el 6 de julio fue además el día más caluroso nunca antes registrado, con una temperatura media de 17,08 grados, pero no solo esa jornada, sino todas las transcurridas entre el 3 y el 23 de julio, batieron el récord anterior, que era de 16,8 grados, medido el 13 de agosto de 2016.



La media mensual de 16,95 grados, elaborada con los datos de los 23 primeros días de julio (Copérnico publicará el dato definitivo del mes el 8 de agosto), supera con creces al anterior récord para un mes, que hasta ahora eran 16,63 grados en julio de 2019.



"El clima extremo que ha afectado a millones de personas en julio muestra la dura realidad del cambio climático y anticipa el futuro", señaló en un comunicado el secretario general de la OMM, Petteri Taalas, quien subrayó que a la vista de estos datos "la necesidad de reducir los gases de efecto invernadero es mayor que nunca".

Panorámica de Riohacha, en La Guajira. Foto: Eliana Mejía

Mientras esto sucede en el mundo, el Ideam le entregó un reporte a EL TIEMPO que da cuenta de las cinco ciudades de Colombia más calurosas de julio:



- Valledupar: 40.1 °C

- Riohacha: 38.4 °C

- Monteria: 38.4 °C

- Santa Marta: 38 °C

- Cartagena: 38 °C

En departamentos como La Guajira, Atlántico y Magdalena las sensaciones térmicas han superado los 38 grados centígrados en los últimos días. Esto se ha sumado a las repetidas imágenes que han llegado desde países del hemisferio norte, en donde el verano ha traído consigo intensas temperaturas.



Sin embargo, las autoridades aclaran que ambos eventos no están vinculados y que en Colombia no nos encontramos atravesando actualmente por una ola de calor.



Según detalla la mayor Diana Rueda, jefe de la Oficina de Pronósticos y Alertas del Ideam, regiones como Canadá, Estados Unidos, Europa y parte de Asia, que en este momento tienen declaratoria especial de ola de calor, tienen en común unas condiciones de persistencia en el tiempo y de incremento de las temperaturas por encima de los valores asociados normalmente para esas zonas.



"No es el caso de Colombia. La región Caribe en estos momentos cuenta con temperaturas bajo los parámetros normales. Hemos tenido temperaturas máximas para municipios como Manaure con valores de 38,4 y 38,5 ºC, algunos departamentos de Magdalena y Atlántico con altas temperaturas, pero se encuentran asociadas dentro de su temperatura regular, por eso es que para el país no hay ola de calor declarada", explica la mayor Rueda.



REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE

