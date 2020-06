Estas serían las razas de perros más vulnerables al clima más cálido

Los últimos cinco años son los más cálidos registrados, y los humanos no son los únicos afectados. En 2016, el año más caluroso a nivel mundial, al menos 395 perros en el Reino Unido recibieron atención veterinaria por enfermedades relacionadas con el calor; 56 de ellos murieron, una tasa de mortalidad de 14 %.



(Le puede interesar: Científicos hallan enormes estructuras cerca del centro de la Tierra)

La forma en que los caninos responden al clima extremo del verano es un fenómeno poco estudiado, según un nuevo estudio en Scientific Reports, que se basa en registros anónimos de más de 900.000 visitas veterinarias en el Reino Unido en 2016.



"Los perros se verán afectados por el cambio climático de maneras increíblemente similares a los humanos en el futuro", dice Emily Hall, profesora senior de la Universidad de Nottingham Trent y autora principal del estudio. "Cuando pensemos en estrategias de mitigación para proteger a los humanos del calor, tendremos que considerar a los perros de la misma manera".



(También: En los últimos 50 años hubo 510.000 muertes por la crisis climática)



Las personas y los perros comparten factores de riesgo comunes, incluida la obesidad y la salud respiratoria en general, incluso, la exposición al humo de segunda mano. Pero diagnosticar enfermedades relacionadas con el calor en los perros es complicado.



Los autores analizaron los datos para determinar qué razas sufrieron más por el calor y, en la medida de lo posible, por que eran más vulnerables. El estudio encontró que tres cualidades principales correspondían con la enfermedad por calor y la muerte: peso, edad y anatomía del cráneo.



Los labrador retriever, la raza más común en los datos, sirvieron como referencia. Cualquier perro que pese más de 50 kilogramos es más vulnerable al estrés por calor, independientemente de la raza. Los que tienen 12 años o más son mucho más susceptibles que cualquier otro grupo de edad, siguiendo una dinámica similar entre los humanos que envejecen.



Los perros con caras planas y cráneos anchos, como los Bulldog ingleses y los Cavalier King Charles Spaniels, tienen el doble de probabilidades de experimentar enfermedades relacionadas con el calor en comparación con Beagles, Border Collies y otros perros con hocicos más pronunciados.



Los perros de raza pura en general tienen más riesgo que los mestizos. Los autores obtuvieron a veces perspectivas sorprendentes sobre las razas individuales. Los golden retriever tienen 2,7 veces más probabilidades que los labradores de sufrir enfermedades relacionadas con el calor "a pesar de tener un tamaño, temperamento y propósito similares", escriben.



(Lea: Las fotos del día sin IVA este viernes en Colombia)



La diferencia puede deberse al abrigo, que es más grueso para los golden retriever. Aun más sorprendente, se descubrió que los galgos tienen 4,3 mayor susceptibilidad al calor que los labradores.



"Aunque los galgos tienen narices largas y bonitas, cabello fino y no suelen estar asociados con el sobrepeso, sí tienen una alta proporción de músculo", lo que estudios anteriores han demostrado se correlaciona con un mayor riesgo de golpe de calor después del ejercicio, dice Jan Hoole, profesora de biología en la Universidad de Keele. "También tienden a correr en los días más calurosos, sin tener en cuenta las consecuencias".



Hoole, que no está afiliada al estudio, da crédito a los autores por reunir por primera vez todos los diagnósticos relacionados con el calor en perros, una categoría que incluye golpe de calor, agotamiento por calor, sobrecalentamiento e hipertermia.



Los investigadores pudieron capturar datos sobre perros en las primeras etapas de la enfermedad, que según ella se han pasado por alto en estudios anteriores.



Los investigadores solo analizaron las características de los perros que fueron diagnosticados con enfermedades causadas por el calor y no analizaron cómo las condiciones particulares de calor contribuyeron al riesgo de cualquier raza, ni analizaron cómo la hidratación individual de los animales, los niveles de condición física o la actividad física promedio afectaron sus resultados.



Hall dice que los próximos pasos en la investigación incluyen datos más detallados sobre cuándo el calor dentro de los automóviles es más peligroso para los perros, los desencadenantes del golpe de calor y cómo la temperatura y la humedad afectan la temperatura corporal de los perros.



La ajetreada vida de veterinaria y profesora universitaria mantienen a Hall lejos de casa demasiado tiempo para hacer feliz a un perro. "Mis padres tenían un golden retriever que sufría parálisis laríngea y, como resultado, agotamiento por calor de forma regular", dice ella. "Probablemente me inspiró a comenzar a investigar este tema". Sin embargo, Hall tiene un gato y bromea acerca de que tiene un implante térmico de microchip, "para poder controlar su temperatura".

Las razas de perros más vulnerables

1. Chow Chow

2. Bulldog

3. Bulldog Frances

4. Dogo de Burdeos

5. Galgo

6. Cavalier King Charles Spaniel

7. Pug

8. Springer Spaniel Ingles

9. Golden Retriever

10. Boxer



BLOOMBERG