¿Están las ciudades del país preparadas para sismos de grandes magnitudes?

El territorio colombiano está ubicado en una cordillera que lleva varios millones de años formándose, por lo que los temblores no son nuevos, son lo normal, lo que debería esperarse. Según explica la directora técnica de Geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano (SGC), la doctora Marta Calvache, “vivimos en un territorio que es como un adolescente, es normal que tenga mucha energía, las montañas están creciendo, los bloques se están moviendo, y eso lo hace a través de sismos, de volcanes, de erosión, de subsidencia (hundimientos) y de todos esos procesos geológicos”.



Calvache, quien por más de 30 años ha trabajado en la investigación y el análisis de fenómenos geológicos generadores de amenazas en el país, destaca que lo cierto es que Colombia hoy cuenta con una robusta red de monitoreo de movimientos sísmicos y de actividad volcánica que se ha venido desarrollando durante los últimos 30 años y que ha permitido la generación de productos como el ‘Modelo nacional de amenaza sísmica para Colombia’.

Dicho documento establece que en el país la amenaza sísmica está asociada a la convergencia de las placas litosféricas de Nazca, Suramérica y Caribe, “cuya compleja dinámica da origen a sismos de diferentes características a lo largo del territorio nacional, que pueden tener un alto potencial destructivo”.

Además, señala cuáles son las zonas en las que más se presentan eventos sismológicos en el país, cuáles han sido los más fuertes que se han visto, entre muchos otros datos sobre cómo funcionan en Colombia estos eventos naturales. El SGC tiene, de hecho, datos de hace más de 400 años con información de los sismos que se han visto en el país con sus magnitudes.

“Desde hace 35 años tenemos instrumentos para estudiar procesos como la actividad volcánica, y desde 1993 se tiene la Red Sismológica Nacional de Colombia, la Red de Acelerógrafos y todo eso más la información de fallas geológicas con potencial de generar sismos. Hemos estudiado la paleosismología (¿qué sismos grandes han ocurrido en el pasado?) Evaluando, por ejemplo, el sismo de 1906 de Tumaco. Hemos aumentado ese conocimiento. Todo esos son inversiones que ha hecho el país, con recursos humanos, de tiempo, de presupuesto. Entonces todos estos son temas que el SGC ha venido estudiando y que deben ser la base para el ordenamiento territorial, para la gestión del riesgo de desastres”, destaca Calvache, quien señala que es allí donde está el meollo del asunto.

Lo importante, asegura, no es que ocurra un sismo, porque en la teoría eso es algo que debe esperarse. Lo que es esencial es que las ciudades estén preparadas para dicha falla, y eso es algo que hoy no siempre ocurre, a pesar de que existen todos los instrumentos para que las ciudades se preparen y consideren las implicaciones de que ocurra un evento sísmico en su territorio de acuerdo con las condiciones de su ubicación geográfica y de la posible presentación de estos eventos en magnitud y profundidad.

“Puede haber un sismo de magnitud 8 a 8,5 cada 50 o 100 años; magnitudes 7 pueden ser cada decenas de años, y así los 6, los 5 y los 4, que pueden haber varios en un mes. Y los 3 son muchos, se dan en semanas. Y así sucesivamente. Ese es el comportamiento normal de los fenómenos naturales. Pero eso que nos parece que nunca va a pasar porque ocurre cada 100 años, el día que ocurra afecta. Entonces debemos ser conscientes de que el hecho de que no ocurra frecuentemente no quiere decir que nunca va a ocurrir y eso quiere decir que hay un riesgo”, destaca.



Además, ese riesgo no es igual para todos. No es lo mismo un sismo en Bucaramanga que en el Chocó, o uno en Pasto que en La Guajira. Además que algunos, aún estando lejos, pueden sentirse en ciudades a kilómetros de distancia.

“Hay una norma en Colombia que establece que las ciudades que están en zonas que pueden estar afectadas por sismos deben evaluar la microzonificación sísmica. Es decir, por ejemplo, en Bogotá, ¿cuáles son sus suelos, cómo van a responder ante un sismo que se presente en Algeciras, Huila, o cómo responden ante uno en el nido sísmico de Bucaramanga, o uno en Cundinamarca? Los tres pueden ocurrir, no precisamente en Bogotá, y por ser unos profundos, otros superficiales, unos cerca y otros lejos, las ondas van a llegar a Bogotá con unas características. Y los suelos de Bogotá van a responder de forma diferente. Entonces la ciudad tiene que conocer cómo son y van a responder sus suelos”, destaca la experta.

Esa normatividad, que en el país se conoce como Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente (NSR-10) y que se presentó en Colombia desde 1984 y desde entonces se han venido actualizando, establece unos parámetros base para la construcción, pero luego cada ciudad debe adaptarlos a sus condiciones específicas y sacar un código de construcción específico para dicha ciudad, y es allí donde hoy se está presentando el problema de la capacidad de reacción ante fenómenos sísmicos.

“El SGC ha venido apoyando a Popayán, a Pasto. En este momento estamos con Pereira tratando de apoyar la microzonificación sísmica, y después eso debe convertirse en una norma de la ciudad. Que ocurra un sismo no es el problema, el problema es que las edificaciones no están diseñadas para el sismo que puede ocurrir, a cómo responde el suelo de la ciudad, y que el diseño y la construcción no sean hechos teniendo en cuenta eso”, puntualiza la experta.

Martha Calvache Directora técnica de Geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano. El audio embebido no es soportado

Sin embargo, lo cierto es que aunque la NSR-10 es obligatoria, algunas ciudades la usan como norma base, y no la adaptan a sus condiciones específicas. “Es muy difícil decir cuál es la ciudad más preparada del país ante sismos. Por ejemplo, Bogotá desde hace muchos años tiene microzonificación sísmica, tiene también código de construcción sismorresistente. Entonces en teoría está mejor preparada, tiene protocolos. Pero, ¿qué tanto tiene el control para ver si esos nuevos edificios, las urbanizaciones, están cumpliendo esas normas? Allí es cuando el tratamiento uno no sabe si lo están haciendo o no. Las edificaciones antiguas, pues, seguramente no cumplen”, destaca.

Otras ciudades como Medellín y Cali también cuentan con microzonificación sísmica. Pero lo cierto es que habría que revisar una a una cada ciudad para determinar bajo qué normatividad está permitiendo sus construcciones, si una basada en sus condiciones específicas o bien solo en la NSR-10.

De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se tiene identificado que, de acuerdo con el conocimiento sobre la sismicidad del territorio colombiano, las fallas sismogénicas con magnitudes máximas más altas corresponden al segmento sur de la zona de subducción del Pacífico colombiano, así como la zona del sistema de fallas de la cordillera Oriental.

En Armenia, Colombia, el 25 de enero de 1999 se presentó un sismo de magnitud 7,1 que dejó 1.900 muertos. Es catalogado como uno de los peores terremotos en la historia del país. Foto: Felipe Caicedo

“Los departamentos de Nariño y Cauca tienen importantes niveles de amenaza sísmica, e históricamente se han visto afectados por eventos como el sismo de magnitud 8,8 de 1906, el sismo de magnitud 8,1 de 1979 y el sismo de magnitud 7,6 ocurrido en 1958, todos ellos producto de la zona de subducción donde interactúan la placa de Nazca y la placa Sudamericana. Es importante indicar que la ocurrencia de los sismos tiene asociada una frecuencia de ocurrencia, donde en términos generales la magnitud es inversamente proporcional al número de sismos que se pueden presentar”, destacan.

Por lo que, según la UNGRD, la totalidad de municipios en los departamentos de Cauca, Chocó, Huila, Nariño, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca están ubicados en amenaza sísmica alta.

En ese sentido, destaca la entidad que si bien a raíz del sismo de Popayán en 1983 el país ha avanzado con políticas como la adopción de la NSR-10, “aún falta mucho por hacer para estar mejor preparados ante la ocurrencia de sismos, dada la falta de voluntad de los territorios para impulsar el cumplimiento de los requisitos de diseño y construcción sismorresistente, avanzar en los estudios de microzonificación sísmica exigidos por la ley y realizar los reforzamientos estructurales de las edificaciones que no cumplen con los requisitos de diseño sismorresistente”.

Por eso, según puntualizan, la mejor forma de estar preparados es construir de manera segura cumpliendo los requisitos establecidos en la NSR-10, de manera que se reduzca la vulnerabilidad física de las construcciones en el país; estar atentos a la información oficial y recordar que “los sismos no se pueden predecir”.

