El Comité Salvemos a Gorgona se define como un grupo amplio integrado por varios personas con interés en el medio ambiente y en específico del Parque Nacional Natural Isla Gorgona.



Se trata de una iniciativa ciudadana que surgió a partir de la reactivación de las obras para construir y mejorar la estación de guardacostas y que ha llevado la defensa de este ecosistema a escenarios como el Congreso de la República, donde se sostuvo una audiencia pública en las últimas semanas sobre el proyecto, hasta el momento suspendido.



Le puede interesar: Armada habla sobre suspensión de estación en Gorgona: confiamos en su legalidad

Ante las declaraciones de la Armada Nacional, que sostiene que el proyecto goza de total legalidad, desde el comité reclaman que la licencia ambiental que le fue otorgada al proyecto no se socializó con las comunidades.



En entrevista con EL TIEMPO, Andrés Bodensiek, representante de esta iniciativa de la sociedad civil, habló sobre los reparos que sigue despertando el proyecto entre ambientalistas y comunidad científica.



El proyecto, denominado 'Construcción, operación, abandono y restauración de la Estación de Guardacostas en la isla Gorgona y obras complementarias', plantea el desarrollo de tres obras: una torre de comunicaciones con un radar en el punto más alto de la isla a 330 m. s. n. m. (que ya está hecha); la construcción de un muelle de 170 metros (obras que se esperaba que iniciaran este año), y la construcción de una subestación de guardacostas de tercer nivel (con bloque administrativo, bloque alojamiento infantes y oficiales, bloque de cocina y comedor). Además, se considera la construcción de un tanque de almacenamiento de 5.000 galones de combustible.

¿Por qué para ustedes la licencia ambiental no goza de legalidad?



La restricción jurídica que nosotros hemos expuesto de múltiples formas es que ese proyecto no cuenta con la consulta previa, que es un derecho constitucional y fundamental de las comunidades de la zona. Aunque es sabido que en Gorgona -por su naturaleza- no hay población raizal o nativa, pues los vínculos culturales que tienen Guapi y varias comunidades pesqueras de la zona, han sido reconocidos por la ley y por la justicia colombiana. Entonces allí cabe a todas luces una consulta previa.



Pero, por ejemplo, cuando uno estudia la licencia y va al concepto técnico del Ministerio del Interior de por qué no cabe la consulta previa es una información que está encriptada casualmente. Entonces, no hemos tenido acceso a ese concepto.

También hay que decir que si fuera legal, no hubiera aceptado el Tribunal Superior de Cundinamarca la acción popular que, aunque no ha sido fallada, está en curso, no ha sido fallada. Uno de los argumentos principales es que no incluye el principio de precaución en materia ambiental, que es tan importante en cualquier proyecto de este tipo, no solo en Colombia, sino en el mundo.

¿Cuáles son las fallas técnicas que también se señalan desde el comité?



En lo técnico, ya lo dijo el ex ministro de Ambiente, Manuel Rodríguez Becerra, que mencionó durante su intervención cómo la licencia se concede sin presentar un estudio de alternativas, y eso es básico de cualquier licencia ambiental.

También nos dicen desde la Comisión Técnica y Científica de nuestro comité que tanto el radar como la operación de los botes y la infraestructura que se va a instalar carece de estudios de impacto ambiental e incluso de presupuesto futuro para su correcto mantenimiento.

La ministra y la Armada nos han dicho que ahí se van a rehabilitar tres casas y que esa es una infraestructura que ya existe, pero eso no es cierto. Lo que se va a montar es una subestación de guardacostas, una instalación militar que tiene que tener unos dormitorios, una cocina, unas oficinas y eso va a implicar una obra por fuera del área que ya está construida.

¿Por qué preocupa la presencia de la Armada en la zona?

El capitán Bermúdez dice que en el convenio entre Parques Nacionales y la Armada Nacional queda marcado el propósito de la estadía de la institución en Gorgona, y es básicamente aunar esfuerzos para preservar y proteger este recurso. Yo creo que la mayoría de colombianos no lo sabe, pero la Armada no hacía presencia en la isla hasta antes del ataque de las Farc de Noviembre de 2014.

Ahí estaba la Policía Nacional porque estamos hablando de un Parque Nacional Natural, de un área protegida. Y allí la presencia militar, como hemos insistido también en múltiples formas, es incoherente.

¿Por qué señalan que el el proyecto ya ha dejado impactos ambientales?

La Armada pone como ejemplo de los estudios de impacto ambiental que se han hecho el muelle y la caracterización de 20,7 hectáreas en la que no se encontró ningún parche de coral. Pero el capitán Bermudez no menciona que cuando este proyecto arrancó, que ya lleva casi 10 años, tuvo que detenerse por uno de los estudios de la Universidad Nacional en el que se encontró justamente que había un parche de coral en el sitio inicial donde querían instalar el muelle.

Y para el caso de la torre, la cual se asegura que se construyó en una zona donde ya existían áreas de comunicaciones del mismo parque y no se tuvo que talar ningún árbol, las biólogas del Colectivo Unidos por Gorgona nos presentaron fotos de cómo el sendero que conduce al Cerro Trinidad se ha ampliado, lo que ha implicado una tala de bosques.

¿Qué representa para ustedes la suspensión?

Para nosotros el proyecto está suspendido por todas las inconsistencias que hemos mencionado de la licencia y del proceso de formulación en sí mismo. Y nuestra visión es que está viciado en todo el proceso. Creemos que si el gobierno y la rama judicial operan en derecho, el proyecto debe de caerse y suspenderse de forma definitiva.

¿Qué opinan de los procesos de socialización del ministerio y la vicepresidencia?



Nosotros consideramos que mientras no se realice con todos los requisitos legales y los aspectos técnicos que implica una consulta previa, que es lo que hemos pedido, no estamos satisfechos con ningún tipo de diálogo. Sabemos que las comunidades están cansadas de las socializaciones porque ya hay suficiente información sobre de qué se trata el proyecto, porque lleva más de 10 años.



Se ha tardado tanto tiempo en implementarse que creemos que es por algo, porque existen razones objetivas y estamos seguros de que la razón nos acompaña.





ALEJANDRA LÓPEZ PLAZAS

REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE