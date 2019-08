Elefantes y otras especies que tienen mayor control sobre su comercio

En los últimos años una moda peligrosa ha tomado fuerza en Japón: usar a las nutrias como mascotas exóticas. No solo están los famosos “cafés de nutrias” –establecimientos donde se admiten a estos animales, o donde los usuarios pueden llegar a acariciar, tomarse selfies y alimentar a los que ya están en el recinto– sino las presiones que acarrea para la especie. Su población se ha reducido al menos un 30 por ciento en las últimas tres décadas.

Este miércoles, precisamente, concluyó la reunión número 18 realizada por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, por sus siglas en inglés) que representa a más de 180 países y aborda discusiones alrededor de animales y plantas en peligro. En esta ocasión los expertos reforzaron la protección de dos especies de nutrias (la cenicienta y la de pelaje liso) para prohibir su comercio internacional. Una cría puede llegar a costar 10.000 dólares.



La Cites, creada hace más de 40 años, fija las reglas del comercio internacional de más de 35.000 especies de fauna y flora salvaje y dispone de un mecanismo para sancionar a los países que incumplan esas normas. Entre los animales emblemáticos, este año se introdujo a la jirafa en la lista. Por primera vez se reconoce que el comercio de su piel, cuernos, pezuñas y huesos constituye una amenaza para la supervivencia de la especie. La población de las jirafas de África mermó alrededor de un 40 por ciento en 30 años, y cuenta hoy con menos de 100.000 ejemplares, según las últimas cifras de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).



“La Cites es un poderoso instrumento para garantizar la sustentablidad y responder a la rápida pérdida de la diversidad biológica – a menudo denominada la sexta extinción masiva– evitando y revirtiendo las disminuciones en las poblaciones de especies silvestres. La conferencia de este año se centró en reforzar las normas y estándares existentes” dijo la Secretaria General de la CITES, Ivonne Higüero.



¿Serán algún día los tiburones tan populares como los delfines? En este encuentro, realizado en Ginebra, dieciocho especies de rayas y de tiburones y tres de pepinos de mar también fueron incluidos. Pero regular este comercio no es sencillo, y menos cuando lo que está en juego es un negocio jugoso. Según la FAO, la agencia de la ONU para la agricultura, la venta de productos derivados del tiburón mueve cerca de 1.000 millones de dólares al año.

“Esto significa que el comercio internacional de estas especies será regulado y que los países tendrán el incentivo de gestionar sus recursos pesqueros de manera que se garantice su sostenibilidad”, dijo Luke Warwick, el experto de la organización conservacionista Wildlife Conservation Society.

De igual manera, la Cites limitó drásticamente la venta al extranjero de elefantes de África, capturados en la naturaleza para zoológicos o parques recreativos. Durante los once días del encuentro se avivaron varios debates ante los intentos de distintos grupos de países africanos de modificar las regulaciones para el comercio de estos animales y de sus colmillos, cuyo marfil es fuente de tráfico ilegal.



África llegó dividida en esta cuestión; por un lado, un grupo de países de África central y occidental que reclamaban prohibir por completo el comercio de todos los elefantes del continente (bajo el entendido de que los paquidermos no saben de fronteras y pasan de un país a otro); y por otro lado, cuatro países del sur (Zambia, Namibia, Botsuana y Sudáfrica) que pidieron se les permita vender sus reservas de marfil, lo que se rechazó debido a que las dos últimas ventas autorizadas (en 1998 y 2008) que dispararon la demanda y la caza furtiva de elefantes.



Los elefantes de África cuentan con estatus diferentes para la Cites: los de África del oeste, central y del este están clasificados en el anexo I (comercio internacional estrictamente prohibido) y los de África austral en el anexo II.

“Las normas claras y aplicables basadas en sólidos datos científicos y políticas eficaces son esenciales para proteger la riqueza natural y lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 que han adoptado los gobiernos del planeta", recalcó Higüero.



En la reunión no tuvo la misma suerte la rana de cristal, una especie oriunda de Latinoamérica y que se puede encontrar desde México hasta el norte de Argentina, y cuyo comercio se intentó restringir ante el fuerte declive de su población. La rana de cristal, una especie de apariencia única porque su piel abdominal es casi transparente y deja ver sus órganos, también ha adquirido popularidad entre los coleccionistas de Estados Unidos y Europa. Vendedores en países como Alemania, Holanda y España las ofrecen a la venta por internet, aunque además del comercio ilegal, es la pérdida de su hábitat natural el otro factor que amenaza su supervivencia.



De las especies de flora, la secretaria general de Cites destacó a Efe el caso del cedro rojo, un árbol de madera muy bien cotizado y que está siendo objeto de sobreexplotación en Latinoamérica, por lo que en adelante su comercio internacional estará restringido. Otra novedad para la región ha sido la aprobación de una excepción para el comercio de palo de rosa, que estará excepto de controles cuando su madera haya servido para la confección de instrumentos musicales.



La próxima reunión se realizará dentro de tres años en Costa Rica. Mientras tanto, el mayor informe sobre biodiversidad, realizado por la ONU, advierte que la acción humana llevará a la desaparición a un millón de especies en las próximas décadas.

REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE

*Con información de EFE y AFP.