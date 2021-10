El 45 % de árboles y arbustos endémicos del país, en peligro de extinción

Colombia tiene en total 1.254 especies de árboles y arbustos endémicos (que solo se pueden encontrar en el país), de las cuales el 45 por ciento está en alguna categoría de peligro de extinción, un dato que era hasta ahora desconocido



La mayoría de las especies endémicas y amenazadas se localizan en la región Andina, según el reciente reporte de estado y tendencias de la biodiversidad continental de Colombia 2020 (Reporte BIO) del Instituto Alexander von Humboldt.

El reporte recoge temas estratégicos relacionados con la biodiversidad, con el objetivo de que instituciones gubernamentales, empresas y sociedad civil puedan “tomar decisiones ambientales informadas en favor de la conservación y la adecuada gestión de la biodiversidad del país”.



En el estudio, liderado por el Grupo de Especialistas de Plantas de Colombia (GEPC), buena parte de las especies evaluadas fueron arbustos y árboles poco conocidos, dado que no son de uso común de las personas. En total, fueron analizadas 860 especies en riesgo de extinción, en cuyo estudio se usaron casi 15.000 especímenes aportados por 23 herbarios nacionales o disponibles en bases de datos globales.



Se encontró que el 45 por ciento de las especies de árboles y arbustos exclusivos del país, es decir 566 especies, están en riesgo de extinción. La mayoría de ellas en la región Andina, seguida por las regiones Caribe y Pacífico.



El reporte fue hecho para Colombia en el marco del desarrollo de la nueva Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que evalúa casi 60.000 especies arbóreas de todo el mundo. El país contaba, hasta hoy, con pocos datos sobre el estado de sus especies arbóreas.

Los arbustos del género 'oreopanax' tiene varias especies endémicas amenazadas. Foto: Cristina López-Gallego.

De acuerdo con Cristina López-Gallego, co-coordinadora del grupo de especialistas de plantas de Colombia de la UICN, y una de las investigadoras del informe, se necesitan más esfuerzos para salvar a estas especies de la extinción con acciones como la protección de los hábitats y siembra en zonas afectadas por deforestación.



La bióloga agrega que “muchas de estas especies se pueden usar en los programas de restauración de ecosistemas, entonces podemos ayudar en los programas de restauración de bosques y al mismo tiempo salvar especies de la extinción”.



El informe será presentado en las jurisdicciones de los departamentos, de las corporaciones autónomas regionales y de las áreas protegidas para que los diferentes actores puedan acceder a la información y “entre todos podamos implementar acciones para su conservación”, enfatizó.

Las amenazas

Una de las mayores amenazas para las especies de árboles y arbustos es la deforestación para realizar actividades relacionadas a la agricultura, siendo la ganadería el factor con mayor impacto.



“Hicimos un gran esfuerzo para identificar cuáles de esas especies podrían ser sobreexplotadas, como el caso de las especies maderables, pero no encontramos mucha información. Sin embargo, sí pudimos concluir que la mayoría de las especies endémicas no están en peligro de extinción por causa de la comercialización sino por la destrucción de sus hábitats”, destacó López-Gallego, que también es profesora del Instituto de Biología de la Universidad de Antioquia.



De acuerdo con el reporte del Humboldt, en Colombia los arbustos han recibido poca atención en materia de conservación, a pesar de que tienen importantes contribuciones en los ecosistemas. De hecho, muchas de las especies endémicas del país no tienen nombres comunes.



Dentro de las especies de árboles endémicas amenazadas de Colombia se encuentra la ceiba barrigona (Cavanillesia chicamochae), cuyas poblaciones conocidas se encuentran en el cañón del río Chicamocha, en Santander, sobre la cordillera Oriental.

En cuanto a arbustos, se destaca la especie Aphelandra taborensis, conocida solamente en una localidad en el municipio de Trujillo, en el Valle del Cauca, la cual se encuentra por fuera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del país.



Entre los aportes de los árboles y arbustos y su importancia para los ecosistemas están la captura de carbono, regulación del clima y ciclos hídricos, provisión de alimento y refugio para animales y de bienes para las poblaciones humanas como alimentos, medicinas, materiales de construcción y leña.



Bajo distintos escenarios de cambio climático a 2050, el informe proyecta una posible pérdida de especies en los departamentos del Vichada y el Meta.

Parque naturales e indígenas

El Reporte Bio también encontró que muchas de las especies que no están en riesgo de extinción se encuentran dentro de Parques Nacionales Naturales y otras áreas protegidas nacionales, lo que, de acuerdo con los científicos, demuestra la importancia de la gestión de estas áreas estratégicas para la conservación de especies en el país.



Los territorios donde viven etnias indígenas y afrocolombianas son también –señala el informe– un espacio donde árboles y arbustos son protegidos con éxito.



“La contención de la deforestación en resguardos indígenas es una oportunidad para el uso sostenible de la biodiversidad, y significa una ventana de oportunidad para el desarrollo de iniciativas de uso sostenible de la biodiversidad nacional”, señala el texto del Instituto Humboldt.

EDWIN CAICEDO - REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE

En Twitter: @ElTiempoVerde

