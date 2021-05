España prohíbe el fracking y la exploración de combustibles fósiles

En la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que fue aprobada ayer, España prohíbe no solo el fracking, sino también la exploración de nuevos combustibles fósiles en su territorio (terrestre y marítimo). La norma, para algunos movimientos, contiene elementos pioneros, y se considera uno de los mayores logros legislativos de dicho gobierno hasta el momento.

(Le puede interesar: ¿Cuántos ríos principales tiene Colombia?)

A través de ella, el país se compromete a reducir sus emisiones en al menos un 23% para 2030 respecto de 1990, con revisiones periódicas (la primera en 2023) para aumentar la ambición; a aumentar su capacidad energética renovable a 42% para 2030; y a llevar la electricidad limpia a 74% para 2030 y 100% para 2050.



Por otra parte, España será el primer país que exija a las empresas planes de acción climática con objetivos de reducción de emisiones a cinco años, asegurando que el cero neto no sea una aspiración lejana.



(También: ‘Deberían consultar a jóvenes antes de fijar reducción de emisiones’)



La ley también mantiene el énfasis del gobierno españolen una transición energética justa que no deje a nadie atrás, con estrategias que deben elaborarse y actualizarse cada cinco años.



Si bien el Gobierno confía que la norma está alineada con el Acuerdo de París y el objetivo revisado de la Unión Europea de reducir en “al menos el 55%” las emisiones de carbono hacia 2030, algunas ONGs consideran que esta no es suficientemente ambiciosa.

OTRAS NOTICIAS DE MEDIOAMBIENTE

El ganadero colombiano que firmó la paz con el jaguar

Temporada de huracanes: 'Colombia debe estar alerta'