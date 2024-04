‘Es triste ver basura plástica en playas remotas, donde no vive gente’: Sofía Gómez

Uno de los rostros más reconocidos del deporte y los mares en Colombia es Sofía Gómez Uribe. La apneísta, quien ha roto tres récords mundiales en su disciplina, es también una apasionada por la conservación de los océanos del mundo. Esa fue una de las razones por la que la deportista, de 31 años de edad, es una de las personas que se embarcó este martes en la expedición que la oenegé activista Greenpeace realiza en Pacífico colombiano.

La organización activista inició este martes una expedición con 30 tripulantes por el Pacífico colombiano en su emblemático buque: el Artic Sunrise. Esta es la primera vez que esta motonave de 994 toneladas que se usa para acciones de activismo e investigación científica viene al país. Y entre los 12 tripulantes colombianos que están en el buque, una de ellas es Gómez Uribe, quien espera visibilizar la grave contaminación que hoy afecta a esta área del país en zonas tan remotas como la isla Malpelo.

Al puerto de Buenaventura arribó el Artic Sunrise de Greenpeace, siendo la primer vez que un barco de organización llega al Pacífico Colombiano. La que aparece en la foto es Sofía Gómez, la récord mundial de apnea, que irá como voluntaria a la Isla de Malpelo junto con los activistas a realizar las acciones de investigación con tiburones e investigar y difundir el llamado a los gobernantes y la comunidad sobre la problemática de los plásticos. Eso se hace por los 15 años de Greenpeace en Colombia y como antesala a la COP16. Foto:Juan Pablo Rueda Bustamante Compartir

En entrevista con EL TIEMPO, Gómez Uribe señala que es importante que las personas conozcan más sobre la grave crisis de contaminación marina que hoy afecta a los océanos del mundo y que a partir de eso actúen porque solo “en comunidad” se puede enfrentar la problemática.

¿Por qué decidió embarcarse en esta expedición de Greenpeace por Colombia?

Desde chiquita siempre había querido hacer parte de Greenpeace, de alguna manera. Siento que todos los que estamos relacionados con temas del medioambiente y que nos interesa la conservación siempre hemos tenido a Greenpeace como un referente. Entonces, cuando me invitaron, pues no lo pensé. Dije: listo de una. Y me parece superimportante cuidar el Pacífico colombiano. Es un lugar lleno de belleza y también lleno de problemas. Entonces, tenemos cuidarlo entre todos.

Buque Artic Sunrise de Greenpeace en el Puerto de Buenaventura. Foto:Juan Pablo Rueda Bustamante Compartir

Usted visita mucho el Pacífico. ¿Cuáles son los problemas de este océano?

El más grande es la contaminación que vemos y que se nos está volviendo parte del paisaje. Uno va a todas las playas del mundo y ve plástico. Navega de aquí a cualquier parte y ve plástico. Y es como: ah, sí, una botella, ah, sí, una bolsa de plástica. Entonces, se nos está haciendo parte del paisaje y yo siento que tenemos que acordarnos que eso no es parte del paisaje, que es un problema. Y hay otros problemas que también tenemos: la sobrepesa pesca, la pesca ilegal y todo lo que pasa alrededor de todos los animales marinos.

Usualmente la contaminación se ve desde arriba, porque el plástico suele flotar. Pero, ¿cómo se ve abajo, haciendo apnea?

También hay gran contaminación. Por ejemplo, en lugares que son reservas naturales, que son Parques Naturales donde no debería verse contaminación, uno va al fondo y encuentra paquetes de plástico, botellas que se han llenado de arena y son cosas que ya ni siquiera se pueden retirar del medioambiente, porque ya hay animales que los toman como casas. Entonces, se vuelven un problema mucho más grande, porque entonces este plástico que se va degradando y se va metiendo cada vez más a la cadena alimenticia de todos, ya se está volviendo parte del paisaje.

Basura recolectada en el Pacífico hace algunos días por el barco Artic Sunrise durante su paso por las islas Galapagos. Foto:Juan Pablo Rueda Bustamante Compartir

¿Qué es lo más impactante que ha encontrado allá abajo?

A mí me parece muy teso, por ejemplo, ir a Gorgona y a esas playas, a los otros lugares donde no vive gente y ver plástico. Gorgona está al lado de Gorgonilla, y uno pasa por ahí y ve las playas llenas de plástico y es porque las corrientes llevan y traen mucho plástico. Entonces: ver estos lugares donde no habita nadie, donde el humano no habita y verlo tan contaminado y tan intervenido por el humano, es muy triste.

Hablando de Gorgona: mucho se han quejado las comunidades del proyecto para ampliar la base de guardacostas que allí queda. ¿Qué piensa de eso?

Digamos que es un tema bastante controversial y siento que lo más importante es que a la comunidad se la escuche y que se le tenga en cuenta también lo que la comunidad quiere, porque Gorgona es un sitio de ciencia, es un sitio también de turismo y es importante que se conserve de verdad.

El Artic Sunrise zapará este martes 2 de abril hacia la isla de Malpelo, donde espera llegar el próximo 8 de abril. Foto:Juan Pablo Rueda Bustamante Compartir

Colombia está en los ojos del mundo este año por el tema de la COP16. ¿Cuál es su mensaje para las personas y los líderes mundiales que vienen al país este año?

Que no nos pongamos a hacer mensajes de labios para afuera, sino que de verdad los mensajes y los compromisos que se hagan se cumplan. Que cuidar el medio ambiente es algo comunitario, no es de una persona que está sentada en un puesto por allá arriba tomando decisiones, sino que es algo que debe estar intervenido por todos, que es de todos. Y que se tomen las cosas en serio, que el medioambiente es muy importante.

¿Y cómo puede una persona del común ayudar al Pacífico?

Pues ahora estamos con la campaña de Greenpeace para cuidar el Pacífico colombiano, firmar las peticiones, informarse, conocer y ser parte también de la solución. Porque claro, estamos súper lejos y la mayoría de los colombianos vivimos en la montaña y creemos que el mar no nos pertenece, pero todo lo que hagamos desde nuestras casas repercute en el océano. Entonces, eso, que se informen. Yo siento que lo que uno no conoce, no lo cuida. Entonces, para mí es muy importante estar aquí, porque vamos a generar el contenido para que la gente conozca el problema y sepa cómo cuidar.

EDWIN CAICEDO | REDACTOR MEDIOAMBIENTE

@CAICEDOUCROS | @ELTIEMPOVERDE