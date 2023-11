‘Creemos que el plástico es un material democrático. Está acá y se va a quedar’

Hace cinco años, Recicla Latam surgió como una oenegé para potenciar la economía circular en América Latina. Hoy ya están en cuatro países (entre ellos, Colombia) y han logrado educar a más de 320.000 personas, han impulsado la formalización de más de 13.000 recicladores y han instalado más de 2.000 estaciones de reciclaje.



(Lea también: Reciclaje: ¿qué es, de qué se trata y por qué es tan importante para el planeta?).

Todo eso, asegura Fiorella Danjoy, directora regional de la organización, gracias al apoyo del sector privado que, según ella, avanza más rápido que el público en cuanto a aprovechamiento de residuos. Bajo su visión, Colombia es uno de los países más avanzados en regulación, y el plástico, el material que genera quizá la mayor discusión global en cuanto a reciclaje, no va a desaparecer.

Facebook Twitter Linkedin

Paola Vega, directora en Colombia de Recicla Latam (izq.) y Fiorella Danjoy, directora regional de Recicla Latam (der.). Foto: Cortesía

Ustedes están en cuatro países de la región, ¿cuál consideran que es el más avanzado en temas de regulación e impulso del reciclaje?



En temas de regulación, Colombia, porque ustedes tienen una ley red, entonces ya tienen un sistema colectivo. Perú está recién gestando una ley red. Tenemos una ley de prohibición de uso de plásticos de un solo uso, que básicamente es tecnopor. Ustedes sí permiten el icopor, nosotros lo tenemos prohibido, pero no hay un sistema colectivo que permita que el reciclaje sea formal.

Ecuador no tiene regulación, sin embargo, tiene un impuesto sobre las botellas PET, lo que hace que su tasa de recolección sea más del 90 por ciento, porque te pagan. Entonces, está más avanzada en cuanto a recolección, pero está menos avanzada en cuanto a regulación. Guatemala está muy atrás. Es como si hablásemos de un Colombia o un Perú hace 30 años.

Facebook Twitter Linkedin

Se estima que en Bogotá existen alrededor de 25.000 personas vinculadas a la labor del reciclaje. Foto: Archivo EL TIEMPO

Trabajan con el sector privado como socios impulsores de estos temas. ¿Cómo han sido esas alianzas?

Nos ha pasado algo curioso y es que empezamos con embotelladoras y las compañías transnacionales que tienen políticas que no son latinoamericanas, sino que vienen de Europa o Estados Unidos. Sin embargo, hemos visto que a lo largo del tiempo, empresas que no tienen nada que ver con uso de empaques, como por ejemplo, hidroeléctricas, o energía eólica, o un Promart, o un Grupo Falabella, están buscando también tener impacto en su zona de influencia, educar y ser carbono neutro.

(Lea también: ¿Cómo avanza Colombia en educación e implementación de medidas para el reciclaje?).

Los bancos, nosotros también trabajamos con muchas financieras que están buscando ser carbono neutro, dándole opciones y espacios de reciclaje a la comunidad. Entonces, en el camino, hemos visto que nuestros proyectos han pasado de ser de aliados amarrados a lo que hacemos, a compañías más interesadas en la sostenibilidad general.

Fuera de los países en los que trabajan. ¿Cómo ven la legislación en general en América Latina?



Las cosas se manejan diferente en todos los países. Chile tiene un sistema de recolección por el que cobra, que es una industria privada. Y dentro de ese marco no hay un espacio para, por ejemplo, trabajar con asociaciones de recicladores. México es, dentro de la región, el lugar que más residuos produce, pero a la vez es el que más ayuda tiene de oenegés o que también tiene industrias supergrandes. Lo que sí es bien visible es que el sector privado avanza más rápido que el sector público y es por las propias políticas internas que tiene.

Justo ahora se está debatiendo entre casi todos los países del mundo un tratado global de plásticos. ¿Qué debería tener ese acuerdo?

Es muy difícil que todos los países que tienen que adherirse a esta legislación puedan hacerlo de la misma manera. Tú estás metiendo un Suiza en el mismo lugar que un Bolivia, que tienen sistemas completamente diferentes.

(Lea también: ¿Cuáles son las mayores dificultades para reciclar? Esto dicen los colombianos).

Entonces, lo primero que tendría que pasar es que esta legislación debe ser más una guía y que los países deben adaptarla de acuerdo a sus necesidades o a su realidad. Y además, debería haber muchas alianzas internacionales que permitan que los países que están en vías de desarrollo puedan implementar lo que ellos ya tienen. Porque si nosotros nos comparamos las realidades, estamos mucho más años atrasados.

Además, en otros países tienes una industria de reciclaje que en Latinoamérica no tienes. Por ejemplo, plástico flexible o ya trabajan muy bien con aceite. Tenemos que tener unos lineamientos para todos, pero cada país tiene que tener muy clara su realidad, que también es un problema porque Latinoamérica no tiene datos. Pero debería tener lo más claro posible su realidad: cuánto recicla, qué no recicla, qué sí recicla, y con eso adecuarse y tener necesariamente ayuda internacional.

Una discusión constante en la industria es: ¿hay que producir menos plástico o hay que aprovechar el que se pone en el mercado y reciclarlo?

Nosotros creemos que el plástico es un material democrático. La realidad es que el plástico está acá y se va a quedar. Entonces, hay que encontrar formas para generar la circularidad de los plásticos.



EDWIN CAICEDO | REDACTOR MEDIOAMBIENTE

@CAICEDOUCROS | @ELTIEMPOVERDE