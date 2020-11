Frenar la deforestación es clave: Minambiente

Tras el anuncio del Gobierno Nacional de que la meta de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) para 2030 es del 51 por ciento, el ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa, habló con EL TIEMPO sobre la ruta para lograr dicha meta y la expectativa que tiene el país ante el enorme reto de combatir la elevada deforestación y el cambio de uso de suelo.



¿Cómo se piensa cumplir con la meta de reducción del 51% de las emisiones de gases efecto invernadero del país para el año 2030? Y cuánto representa ese porcentaje de millones de toneladas de CO2?



Esta apuesta implica un tope de emisiones de 169 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente en 2030. Esto significa una emisión per cápita de 3,03 toneladas. En contraste, muchos países de la región apuestan por una emisión de 5 toneladas per cápita.



La forma como se implementará este objetivo estará detallada en el documento de actualización de la NDC; este contendrá acciones concretas y responsables específicos para la reducción de las emisiones.



Hemos enfocado nuestra estrategia en múltiples ejes: aumentar e invertir recursos para la movilidad eléctrica en el país, masificar las prácticas de ganadería sostenible, avanzar de manera decidida hacia la transición energética, aprovechamiento de metano en el procesamiento de residuos y la siembra de 180 millones de árboles.



Estamos trabajando para que el sector privado acelere su transición hacia modelos económicos más sostenibles. Será muy importante el apoyo de los gobiernos locales y de la sociedad civil.



Sabemos que la deforestación es la actividad que más emisiones produce en el país. ¿Se comprometerán en cero deforestación? Y cuál será la estrategia en este tema?



Es correcto. Según la Tercera Comunicación de Cambio Climático, la deforestación aporta cerca del 36 por ciento de las emisiones totales de GEI en el país. La reducción de la deforestación es uno de los ejes principales para cumplir con nuestra meta de reducción de emisiones.



Colombia se ha comprometido con esta meta de manera integral, a través de la campaña Artemisa, de los proyectos sociales que ejecutamos en las comunidades y de Pagos por Servicios Ambientales. Nuestro compromiso es buscar la carbono neutralidad a 2050.



La propuesta de ambición que se presentó en octubre es muy diferente a esta. ¿Por qué este drástico cambio de ambición?



Quiero aclarar que en octubre no anunciamos nuestra ambición, siempre fuimos claros en que la ambición sería uno de los últimos temas a tratar.



EL Gobierno toma la decisión de establecer una ambición del 51% teniendo en cuenta estos cinco puntos: primero, es una absoluta prioridad del Presidente Duque. Segundo, porque todos nuestros modelos indicaron que es posible y porque una economía transita hacia la descarbonización puede tener impactos positivos en el PIB. Tercero, porque es consistente con las recomendaciones científicas.



Cuarto, porque hay acciones en mitigación del cambio climático en el país que no han sido cuantificadas. Y quinto, porque la ciudadanía fue clara en que necesitamos ser mucho más contundentes con nuestros compromisos y acciones para luchar contra esta problemática con la determinación que se necesita.



La meta actual es reducir las emisiones en un 20% hasta 2030. ¿Cómo va ese cumplimiento?



Varias de las cosas mencionadas en la NDC se han venido implementando. Disponemos ya de varios instrumentos andando y algunas otras medidas en proceso de formulación. Siendo el periodo de implementación de diez años a partir de 2020, aún es muy prematuro para tener un seguimiento en mitigación.



Para esto necesitamos información importante como la que proviene del Registro Nacional de Reducción de Emisiones –RENARE-, que recién entró en operación hace dos meses, y el próximo inventario de GEI que esperamos tener el próximo año. En cuanto a adaptación, el documento que se sometió a consulta pública ya contenía un diagnóstico del nivel de cumplimiento de las metas planteadas en 2015.



¿Cuál será el papel de la industria y el sector agrícola para cumplir con esa meta?



Son varios los sectores de la economía colombiana que contribuirán al cumplimiento del objetivo planteado.



En el caso del sector de la industria, se incluyen buenas prácticas operativas y la implementación de mejoras en procesos energéticos con impacto en reducción de energía y/o emisiones. También incluye acciones específicas en la temas de logística sostenible, industria ladrillera, sector químico, sector cementero, entre otros.



En el caso del sector agrícola, están planteadas metas relacionadas con ganadería sostenible a través de sistemas silvopastoriles, plantaciones forestales, y producción de alimentos como cacao, arroz, café y panela. Igualmente, promovemos los Negocios Verdes, la bioeconomía y el concepto de economía circular.



En la versión final de la NDC que se hará pública en diciembre, se especificarán más detalles sobre los compromisos sectoriales.



¿Cómo prevén el rol del sector privado + lo público + cooperación internacional para el logro de esta meta?



Las emisiones que tendríamos en 2030 en caso de no adelantar ninguna acción de mitigación de cambio climático serían cerca de 345 millones de toneladas de CO2 equivalente. Nosotros planteamos una reducción del 51%, que implica que no emitiremos más de 169 millones de toneladas de CO2 equivalente en 2030.

REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE

