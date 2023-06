"Los árboles tienen savia y también sangran como nosotros, los seres humanos. Y sienten porque están vivos. Nos dan mucho más de lo que reciben de nuestra parte y disponen de una tecnología extraordinaria que ni siquiera podemos replicar".



Cada una de estas palabras resuenan en la mente de Nicolás Ibargüen, con la misma claridad que las escuchó por primera vez de Antonio, su abuelo paterno, en las largas caminatas que daban por los parques de Bogotá. Nicolás apenas era un niño, pero no olvida que de él aprendió a respetar los árboles y que “la Tierra, nuestro hogar, es una fábrica de vida única".



Este bogotano no se deja llevar por el ritmo frenético del diario vivir. Su abuelo también le enseñó a respirar a conciencia y a contemplar cada una de las maravillas naturales que lo rodean. Por eso asegura que él no es de “naturaleza distraída”, como el común de los mortales; precisamente ese es el legado que quiere dejarle a su hijo Kai, de cinco años.



Gran observador e inconforme, Nicolás lo cuestiona todo. No traga entero. A sus 49 años es una destacada voz del activismo ambiental en Colombia. Acérrimo opositor del consumismo desenfrenado, confiesa que se compra ropa nueva cuando la que lleva puesta no aguanta un uso más. Y, en consonancia con su propósito de vida, que es ser una especie de guardián del planeta, dejó de comer carnes rojas hace 26 años y se convirtió al veganismo hace ocho.



Uno de los cambios que más le ha costado trabajo, pero lo hizo cuando fue "consciente del impacto ético y ambiental de comer y usar productos hechos con animales —asegura—. Es que una de las causas de emisiones de gases de efecto invernadero más grandes del mundo y de la deforestación es la ganadería y la producción de carne, esto sin contar que la vida de nuestros océanos está amenazada por la sobrepesca".



Lo suyo no es filosofía hippie sino el más auténtico, apasionado y cuerdo amor por la Tierra. “La necesitamos saludable si queremos seguir viviendo en ella”, sentencia Ibargüen, un rebelde desde que tiene memoria, pero que ahora sí lo es con causa: proteger el medioambiente. Este periodista empírico, con su olfato aguzado y su capacidad para contar historias sobre la naturaleza, ha recorrido el mundo con una cámara y micrófono en mano para descubrir los encantos, pero también las amenazas que enfrentan lugares alucinantes como Alaska, Groelandia, Chocó o la Amazonia colombiana, peruana y brasileña.



Gracias a su valentía, curiosidad y compromiso ético, ganó dos premios Emmy por sus producciones La selva amazónica es un paraíso en venta y Dentro de la primera cacería de osos en Florida, en lo que él califica como su “trabajo soñado”, cuando fue corresponsal de medioambiente para Univisión y Fusion, un canal en inglés, en Estados Unidos.



Hoy está dedicado a despertar conciencia sobre la urgencia de cuidar el medioambiente a través de su pódcast Elemental, escuchado en 58 países y que presenta las historias de personas que incluso arriesgan su vida en defensa del planeta. Con este proyecto, el bogotano se convirtió en uno de los ganadores del Premio Iberoamericano al Liderazgo Social, otorgado por el Centro Ricardo B. Salinas Pliego y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), en el Festival de las Ideas (FDI) edición 2023 en Puebla, México. Al comunicador, reconocido en la categoría de Trayectoria Consolidada en el eje de Medio Ambiente, se le exaltó su disciplina, resiliencia y empeño para tratar de cambiar la realidad con sus ideas, esperanza y valentía.

Nicolás, usted se destaca por su trabajo como documentalista para la televisión, ¿por qué decide migrar al formato pódcast?



Sigo trabajando en proyectos documentales en video, pero en este camino he encontrado que es relativamente fácil hacer contenidos para quienes ya están interesados en la causa ambientalista, el reto grande es llegar a ese segmento de la población, la gran mayoría, que está desconectado de la relación con el planeta y de lo que estamos haciéndole a nuestra madre Tierra. Los pódcast son una herramienta que facilita esta misión. Decidimos hacerlos narrativos, casi como un documental, y le estamos llegando a un público que antes ni miraba este tipo de contenidos.

Además de cautivar nuevas audiencias, su propósito es moverle fibras sensibles a la gente para que cuide el planeta...



A todos nos debería doler lo que le pasa a la Tierra. Con Elemental trato de cambiar al mayor número de personas, pero sabiendo que es imposible hacerlo con todas. ¿Cómo lo intento? Llegándoles al corazón, a esa humanidad que todavía está ahí, contándoles historias maravillosas de seres humanos que dedican sus vidas a temas ambientales. Esa es mi esperanza, pero hay lugares donde esta batalla está perdida porque se encuentra tal desconexión sobre lo que está pasando, tanto egoísmo y desconocimiento para comprender que el daño causado al planeta nos lo estamos haciendo a nosotros mismos.

A su pódcast ha invitado a personajes con historias asombrosas en lugares fantásticos…

He conocido personas con vidas absolutamente inspiradoras y con una misión mucho más alta que su propia existencia: están dedicadas a defender sus creencias, sus espacios y a proteger sus ecosistemas y recursos. Es el caso de Jules Dominé, con los ríos; Dora Villalobos, con los humedales; Chucho Merchán, con los animales; Amelia Prado y Fabio Pérez, que defienden su territorio, y Diego Calderón, con los pájaros y los ecosistemas en donde viven. También presentamos a quienes nos muestran una perspectiva nueva como Valerie Meikle, Juan Pablo Correa, Carolina Gaviria y Mariana Matija.

En el mundo, ¿cuál es ese proyecto ambiental que destaca como una victoria alcanzada?



Hay varias iniciativas muy interesantes a las que les veo un potencial real: en The Ocean Cleanup crearon un sistema para limpiar el océano de plástico y, a la vez, detener el ingreso de nuevo plástico, interceptándolo en la desembocadura de los ríos. Hicieron un estudio, según el cual el 80 por ciento del plástico que entra al océano proviene de solo 1.000 ríos de todo el mundo. Otra iniciativa es la de producción de proteína animal a partir de células, y no de animales vivos. Hace poco, una compañía israelí salió al mercado con productos muy prometedores en esta área.

Nicolás, ¿por qué dice que la crisis ambiental es una crisis espiritual de la humanidad?



Porque nuestro compromiso con el planeta es darnos cuenta de que no necesitamos tantas cosas materiales para ser felices, por ejemplo, comprar compulsivamente es una forma de tapar vacíos emocionales. Entonces tenemos que volver a nosotros porque la problemática del medioambiente es una problemática espiritual y necesitamos resolverla desde nuestro interior con prácticas personales que nos lleven a conectarnos con la naturaleza y los seres que compartimos. Debemos ser más conscientes de la necesidad de reconectar con nuestra alma, de mejorar nuestras relaciones y de cambiar desde adentro para promover cambios afuera.

¿Cuál es la mayor crisis ambiental de este tiempo?



La pérdida de la biodiversidad, que es el sistema inmune del planeta. Es una crisis silenciosa y por nuestra inmensa desconexión con la naturaleza no podemos ver la causa y efecto en tiempo real. Cada proyecto de vivienda, cada proyecto para producir energía, cada proyecto extractivista significa más pérdida del entorno natural. Lo vemos como desarrollo, pero la realidad es que la mayoría de veces es el costo de la destrucción de ecosistemas (selvas, bosques, humedales, quebradas, ríos, mares, páramos, pantanos, etc.) donde habitan miles de especies que, a su vez, están cumpliendo su papel en el equilibrio de la vida. Yo lo veo como un juego de Jenga, vamos quitando pieza por pieza y la torre se mantiene en pie hasta que al final colapsa.



Un lugar que le impacte, tristemente, por la forma en que está siendo devastado…



Hay demasiados ejemplos de devastación ambiental, todas las últimas selvas del mundo están bajo amenaza: Amazonas, Indonesia, Congo. En Colombia me preocupa particularmente Chocó, ahora que se está planteando una carretera que llegue hasta Nuquí. Si esa carretera se construye, será el fin de ese ecosistema único en el planeta.

No todo puede estar tan mal con la especie humana. ¿Hay alguna experiencia que destaque por la recuperación lograda?

En Brasil hay un ejemplo espectacular de reforestación y recuperación de una zona degradada por la ganadería. El fotógrafo Sebastião Salgado y su esposa convirtieron 1.502 acres de tierra completamente devastada en el estado de Minas Gerais y la recuperaron a su estado natural. Llevan más de dos millones de plántulas de más de 290 especies de árboles, recreando un bosque de especies arbóreas y arbustivas nativas del Bosque Atlántico. El proyecto continúa recuperando aún más tierra y es un verdadero ejemplo de conservación y de inspiración.

Nicolás, ¿qué se necesita para ser un verdadero activista del medioambiente?



Querer! Entender el problema, estar dispuesto a estar en contra del status quo, a tener conversaciones incómodas, a usar la voz. Pero, sobre todo, estar convencido de que tenemos que cambiar la forma en la que estamos viviendo por una más conectada con la vida y con los ecosistemas que hacen posible nuestra propia vida.

¿Cuál es el mayor desafío de un ambientalista?

Para los que están en el frente, defendiendo el territorio, el desafío más grande es el riesgo constante de perder la vida. Colombia es el país más peligroso del mundo para los activistas ambientales, el país en el que más asesinaron defensores del medioambiente en el 2022, seguido por México. Según la ONG Global Witness, en el mundo fueron asesinados 212 líderes en el último año, 65 en nuestro país. Para los que estamos haciendo activismo de otras formas, el desafío más grande es poder comunicar de una forma en que el mensaje de la emergencia ambiental le llegue a la gente y la inspire al cambio.

Además de las enseñanzas de su abuelo, ¿hay otra que se haya quedado en su corazón?



Varias. Pero mi héroe de la infancia es Jane Goodall (la etóloga inglesa que se fue a África a estudiar a los chimpancés salvajes durante más de 30 años). Tengo la fortuna de contarla como mi amiga, de ella he aprendido que no podemos perder la esperanza, que mientras estemos vivos el cambio es posible, pero que el alimento de esa esperanza es la acción.



FLOR NADYNE MILLÁN MUÑOZ

Para EL TIEMPO

