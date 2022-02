Rodrigo Suárez llegó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) en 2018 con una visión de tecnificar y digitalizar más los procesos de la entidad. Su idea era hacer más sencillo el trabajo de pedir una licencia ambiental sin que eso significara bajar la rigurosidad en el análisis de las solicitudes.

Cuatro años después, asegura que la Anla hoy es una entidad distinta a la que él encontró, y que así se lo reconocen los trabajadores de la institución, que además fue reconocida como la primera entre las entidades del nivel nacional, en el Concurso Nacional de Integridad y Transparencia Institucional organizado por la Secretaría de Transparencia, bajo el liderazgo de la Vicepresidencia de la República.

En entrevista con EL TIEMPO, Suárez nos contó cómo ha cambiado la Anla, cómo va el proceso de reposición de la licencia del proyecto Quebradona (Antioquia) tras el archivamiento de la solicitud; la nueva licencia ambiental que están revisando en Hidroituango y la socialización de los proyectos de fracking. Además, también se refiere al choque que tuvieron hace poco con la Corte Constitucional por el glifosato y a los proyectos de energía renovable no convencional que se están licenciando en el país.

¿Cómo ha cambiado la Anla en el tiempo que usted lleva en la entidad?



Utilizamos la lógica de Henry Ford, y es especializar a la gente. Creíamos que la gente hacía varios pasos en las licencias y de pronto algunos no eran especialistas en X cosa. Entonces empezamos a fortalecer mucho el equipo.

Contratamos profesionales en aire, en ruido, en el paisaje sonoro, en biología y geología, geomorfología, mecánica de rocas, bioquímica y demás. Entonces cuando nos llegaba un proyecto, lo evaluaban unos cinco o seis profesionales.

Nos volvimos mucho más específicos en los temas, cubriendo los términos de ley o lo que se llama los términos de referencia. Y eso definitivamente significó, por un lado, gestiones mucho más precisas, más aceptadas, frente a lo que es la consideración técnica. Pero a su vez se ganó en oportunidad también.

Ahora las licencias salen más rápido, sí, pero salen por lo menos cumpliendo la ley que era algo que no lográbamos y hoy cumplimos la ley y salen mucho más robustas. Porque hoy los jueces y las decisiones judiciales no encuentran espacio para que las licencias queden suspendidas, que era algo que nos pasaba.

La gran apuesta este año son los renovables no convencionales…

Quizás uno de los temas que ha sido uno de los retos importantes para para la entidad es el tema de energía. El crecimiento de las solicitudes de energía es inmenso. Hay una serie de proyectos a lo largo y ancho del país, seguramente concentrados en algunas regiones, pero en regiones donde usted no se imaginaba que hubiesen proyectos de competencia de la autoridad.

Facebook Twitter Linkedin

El Parque Eólico Guajira 1 es el primero de 16 que se construirán en ese departamento. Foto: Presidencia

Hoy tenemos proyectos en Tolima, Santander, donde uno no se imaginaba. Usted cuando piensa en solar o en fotovoltaica, se imagina que es un poco más arriba Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar.

Pero bueno, tenemos ya proyectos como lo mencionaba en Santander, Cundinamarca, Caldas, Tolima. Ya muchos proyectos iniciaron construcción.

Y aquí hay un tema que es muy muy importante: construir un proyecto normal de energía tarda muchos años, una central hidroeléctrica tarda muchos años en construirse.

Mientras que estos proyectos son relativamente, desde el punto de vista de la construcción, mucho más rápidos, entonces un proyecto solar se puede estar demorando seis meses, ocho meses.

Entonces hemos otorgado a la fecha 13 licencias de ese tipo y lo que uno ve es que la mayoría están terminando su construcción como el Guajira I, y muchos otros que ya han iniciado su construcción, seguramente estarán terminando a lo largo de este gobierno o de este año.

En la Anla están justo ahora en el trabajo con Hidroituango para otorgar la nueva licencia ambiental para que puedan empezar a operar y a vender energía. ¿Cómo va eso?

Facebook Twitter Linkedin

A la fecha, EPM mantiene el cronograma de las dos primeras unidades para el 2022. Foto: Cortesía Grupo EPM

Esto no es un tema que no sea nuevo para la Anla. Es decir, aquí es importante recordar que cuando inicia este gobierno, nosotros recibimos el proyecto ya en contingencia, es decir, esta autoridad, por lo menos en esta administración, todo el tiempo hemos estado en contingencia y nosotros hemos estado allí 24/7 haciéndole seguimiento al proyecto.

Nosotros tenemos una serie de tableros de control en donde estamos revisando a diario lo que está pasando con el proyecto. Estaremos visitando el proyecto, haciendo seguimiento a la luz de la radicación de ese informe (informe de la compañía Pöyry, que advierte a Empresas Pùblicas de Medellín sobre los riesgos y daños que se prevén si el proyecto no se pone en funcionamiento rápidamente).

Se espera que asistan profesionales nacionales e internacionales para efectos de definir los pasos a seguir para este proyecto.

¿Cómo va el tema de la reposición de Anglo Gold Ashanti ante el archivo de la licencia para Quebradona?

Ese es quizá uno de los temas que ha generado más polémica y dudas. En twitter tenemos día a día tenemos esos contrapunteos entre los que están a favor y en contra.

Nosotros actualmente estamos resolviendo el recurso de reposición, es un recurso de reposición muy complejo, extenso, y nuestros profesionales están dando todo de sí para responder con la mayor claridad a lo que allí se ha planteado.

¿Y cómo va la socialización de los proyectos de fracking de Kalé y Platero?

Bien, me atrevo a decir que va un poco más allá de las socializaciones. ¿En que estamos en este momento? Nosotros ya hicimos el auto de inicio, la visita, la reunión de información adicional. La empresa ya nos radicó información adicional. Cuando vimos que la información estaba completa, pedimos conceptos a ciertas autoridades ambientales. Ya nos llegó esa información de las autoridades ambientales, y había una solicitud de audiencia pública por parte del Ministerio Ambiente. Ya sacamos el edicto de la Audiencia Pública Ambiental que salió para el caso de Kalé el 22 de febrero de este año en el municipio de Puerto Wiches.

¿Era previsible lo que sucedió con el Plan de Manejo Ambiental que se le otorgó a la aspersión por glifosato por parte de la policía? Varios expertos plantearon que el concepto técnico no examinó el tema de las afectaciones a la salud de las personas por la aspersión de glifosato.

Nosotros en este momento estamos esperando el fallo de la Corte Constitucional. Nosotros vimos el comunicado. A la fecha (3 de febrero) no hemos sido notificados de la de la sentencia, pero definitivamente lo que nosotros tenemos es que leer con todo detalle lo que aquí esté planteado, para efectos de identificar cuáles pudieron haber sido las razones por las cuales la Corte decidió eso, digamos que podría decir yo que los columnistas pueden decir que no se incluyó el tema de salud. Y evidentemente nosotros no lo hicimos porque no es nuestra competencia, nuestra competencia es en lo ambiental.

Usted me comentaba que ha mejorado la percepción de la Anla, ¿cómo ha sido eso?

La información que se registra es que la percepción de la autoridad ha cambiado. Es decir, que sienten que la autoridad primero es más técnica, es decir que estamos alejados del escenario político y yo creo que eso es muy relevante. Segundo como lo mencionamos ahorita, el reconocimiento por parte del departamento administrativo de la función pública y que los jurados donde estas no eran del gobierno.

Es también relevante mencionarlo, el hecho de que nos reconozcan como íntegros, transparentes y creo que es muy relevante para nosotros. También hemos visto que se registra en medios de comunicación más noticias positivas que negativas de la autoridad, creo que también es clave.

¿Y el acercamiento a las personas? Ustedes crearon una línea ética para que las personas se comuniquen con la Anla, ¿cómo es eso?

Hemos puesto diferentes canales de comunicación a través de celular, página web, chatbot, línea de ética, entre otros. Y lo que hemos buscado es que los que estén allí al frente de esos canales sean profesionales idóneos que puedan resolver preguntas de colegio o preguntas demasiado complejas del proceso de licenciamiento.

Porque yo creo que eso significa que a uno lo atiendan bien, ese es el deber que tenemos como servidores públicos. Hemos puesto profesionales de la entidad en territorio, en donde vamos, preguntamos, gestionamos, identificamos la problemática y así tomamos acciones.

Y por último, creamos una app que puede ser descargada en cualquiera de las plataformas de iOS o Android, donde usted puede poner las quejas, nos envía fotos, puede saber en qué estado está su trámite. Y eso yo que creo que ha democratizado el ejercicio de la autoridad ambiental, por lo menos estar más abierto a que nos escuchen y nosotros escuchar a la comunidad.

