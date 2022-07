A inicios de 2022, el saliente ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Eduardo Correa, le dijo a EL TIEMPO que el mejor legado que el actual Gobierno podía dejar era la Ley de Acción Climática, el documento que plantea las grandes metas ambientales que Colombia a corto, mediano y largo plazo.



(Lea también: ‘La Ley de Acción Climática es el mayor legado que vamos a poder dejar’).

Ahora, a días de que termine su gestión que comenzó en septiembre de 2020 tras la salida de Ricardo Lozano, asegura que el Gobierno Duque si bien no logró detener la deforestación si logró parar la tendencia de esta; que dejan instalada la infraestructura para sembrar 180 millones de árboles cada año y que Colombia no puede perder la importante posición internacional que ganó en temas ambientales en los últimos meses, entre otros temas que aborda.

¿Qué retos le quedan Gobierno entrante?

Seguir con la implementación de la Ley de Acción Climática al año 2030 y seguir trabajando en la implementación de los Conpes. Un reto enorme no solamente para este gobierno que viene, sino para los próximos, es la lucha contra la deforestación, que es quizá una de las mayores preocupaciones que tenemos como Estado. Y es la deforestación no solamente en la Amazonia, sino en el Pacífico, en Antioquia y las zonas del Catatumbo y del Magdalena Medio.

Y retos importantes como implementar de manera transparente y efectiva los recursos que hemos dejado: de Herencia Colombia, de los GEF que tenemos aprobados, de la cooperación que tenemos de más de 600 millones de dólares que están en ejecución en todo el territorio en poderlos seguir coordinando o ejecutando de manera efectiva. Entonces creo que son grandes retos de aquí en adelante.

Y por supuesto retos de todos los sectores en la transición energética. Seguir creciendo en la matriz energética con energías renovables no convencionales, seguir impulsando la movilidad eléctrica para poder llegar a esos 600.000 vehículos en el año 2030.

(Le puede interesar: Ambiente: un sector clave para el país, pero desfinanciado).

Y algo muy importante es avanzar en economía circular, seguir creciendo en la tasa de reciclaje que la estaremos dejando este año 2022 en más de un 13 %, la recibimos en un 5 %. Y hay que seguir trabajando en el manejo de plásticos, en economía circular, en químicos. Y otro gran reto es que el gran nombre que ha construido Colombia en este gobierno en materia de cambio climático y sostenibilidad no se pierda. Hemos ganado espacio de negociación en la COP26 y espacios importantes en la La Convención de Naciones Unidas de Biodiversidad.

A pesar de que la deforestación fue central, no se logró frenar, ¿por qué?

La deforestación, como te decía, ha estado en el centro de la agenda. En este gobierno y en este Plan Nacional de Desarrollo. El centro de la agenda ha sido la sostenibilidad, el medio ambiente, el cambio climático y de número uno, la lucha contra la deforestación.

En 2021 fueron deforestadas 170.000 hectáreas en Colombia. Así se ven algunas zonas en Chiribiquete. Foto: Ministerio de Defensa

No podemos decir que ha seguido siendo alta porque desde el año 2010 vemos una tendencia creciente. Y llega el año 2017, que fue el año de mayor deforestación en Colombia, 219.000 hectáreas, y seguía proyectada una tendencia exponencial de la deforestación.

En el 2018 este gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo se propone, número uno, romper la tendencia creciente de la deforestación. Esa fue la primera meta. Y segundo, de acuerdo a esa tendencia, poder tener un 30 % de reducción sobre esa línea base. En los cuatro años se logró esa meta de ese 30 %.

(Le recomendamos: Deforestación: Colombia ha perdido 7.585 hectáreas de bosques en seis meses).

Ya estamos esperando la última cifra de deforestación para poder entregar año 2021 y primer semestre del año 2022 completo para poder mostrar los cuatro años consecutivos. Y hemos mantenido la tendencia, sobre todo en la Amazonia hemos podido detenerla.

¿Y el objetivo de 180 millones de árboles sembrados?

Aquí es muy importante aclarar primero que la meta de los 180 millones de árboles no es una meta del Plan Nacional de Desarrollo, sino del Foro Económico Mundial. El presidente Duque en el año 2020, en el marco del gran proyecto de Trillion Tree Campaign, se comprometió a sembrar 180 millones de árboles al año 2022.

Sembrar 180 millones de árboles fue una de las promesas ambientales con mayor promoción en la cual participaron actores del sector público y privado. Foto: Mauricio Moreno. El Tiempo.

Entonces en agosto tendremos 150 millones de árboles que están, digámoslo en proceso, ¿que quiere decir en proceso? Son árboles sembrados, árboles trasplantándose, árboles que ya están en los viveros y que necesitan sembrarse.

Y quedan en ejecución y contratados por todas las fuentes los 180 millones de árboles. O sea que podemos decir que al cierre del año 2022 estará la meta de los 180 millones de árboles.

El sector ambiental está desfinanciado, ¿qué puede hacer el próximo Gobierno ante eso?

Aquí hay algo clave y es que nunca antes ningún gobierno había gestionado tantos recursos, privados y públicos, para el sector. Si bien los recursos del Presupuesto General de la Nación son tan bajos, creo que un gran reto de los próximos años será triplicar al menos el recurso del sector ambiental del Sistema Nacional Ambiental.

Pero dejamos las regalías del medio ambiente, el 4 % de las regalías hoy son para el ambiente, casi 800 mil millones de pesos bi-anualidad. Dejamos un impuesto al carbono operando, funcionando y dispuesto en su gran mayoría el 50 % para el sector ambiental. Dejamos la taxonomía verde, que es toda la clasificación de los proyectos verdes que nos va a permitir gestionar más recursos privados, públicos e internacionales.

Dejamos construido todo el marco normativo del mercado voluntario de carbono, que le va a significar unos recursos importantes al país. Y dejamos 600 millones de dólares en ejecución en diferentes proyectos, con los diferentes organismos internacionales y con más anuncios de alrededor de 300 millones de dólares que comenzarán a ejecutarse hacia finales del año 2022 y por los próximos cinco años. Entonces dejamos un sistema financiero verde, más sólido, con método, con gobernanza, con estructura que le va a permitir al país continuar esos programas.

Usted me decía que Colombia ha logrado un papel importante a nivel internacional, ¿cómo?

El primer tema es el liderazgo del presidente Duque en la agenda ambiental y de cambio climático, no solamente en su Plan Nacional de Desarrollo, sino también a nivel internacional; un ministerio comprometido, un sistema nacional comprometido, pero lo más importante, un gran equipo de trabajo que hemos tenido, que ha tenido todo el compromiso, la voluntad y la capacidad de sacar la agenda adelante.

Entonces este logro es de nuestro equipo, de los directores, de nuestro sistema nacional ambiental, de todo mi equipo de trabajo en el Ministerio de Ambiente y de los funcionarios, todo el mundo trabajando y empujando por el mismo propósito.

(Le recomendamos: ¿Dónde están y qué hay en las nuevas áreas marinas protegidas de Colombia?).

Esto ha hecho que hoy Colombia esté ahí porque hemos mostrado resultados, hemos hecho política pública y por supuesto, el presidente Duque ha colocado en la agenda del país la sostenibilidad y el medioambiente.

¿Todavía considera que la Ley de Acción Climática es el mayor legado que deja el actual Gobierno?

Los legados son esas cosas que permanecen en el tiempo. Y el objeto principal del ministerio es regir la política pública de ambiente y sostenibilidad. Así que uno de los grandes legados es todo el marco normativo que dejamos. Más de 100 instrumentos normativos que son los que garantizan que la política continúe.

Facebook Twitter Linkedin

Santuario de Fauna y Flora de Malpelo, reconocido a nivel mundial como área marina protegida en Colombia. Foto: Cortesía: Sandra Bessudo / Santuario de Fauna y Flora Malpelo

Entonces legados importantes: ley de Delitos Ambientales, una serie de Conpes y documentos de política como el Conpes del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el Conpes de Deforestación, el Conpes de la NDCs y, por supuesto, la Ley de Acción Climática, que resume todos los compromisos del país, nacionales e internacionales. En ese documento, que será esa carta y esa hoja de ruta para los próximos 30 años en el objetivo que tenemos de ser carbono neutrales. Entonces ese es uno de los grandes legados.

Creo que un gran legado indiscutiblemente para Colombia, para las futuras generaciones, es el 30 % de áreas protegidas. Ya hoy como hicimos el anuncio, tenemos el 33 % de áreas marinas protegidas en este año, ocho años antes que fue esta campaña que hicimos en Lisboa como país y era el 30 Before 30, 30 por ciento de protección antes del 2030.

(Le puede interesar: Minambiente de Petro: 'Fracking arruinaría para siempre tierra productiva').

Entonces esto indiscutiblemente será un gran legado, acompañado del instrumento de financiación que garantiza que 32 millones de hectáreas entre terrestres y marinas van a tener financiación por diez años. Un gran legado poder dejar 116 millones de dólares de la cooperación internacional y casi 125 millones de el Estado, para garantizar durante diez años la gestión correcta de estas áreas. Y el avance que llevamos en áreas terrestres, que ya tenemos un 22 % y que seguimos trabajando para poder avanzar en eso.

Entonces, ese es uno de los grandes legados de la conservación de la biodiversidad y, por supuesto, del cuidado del medio ambiente. Un gran legado es haber podido dejar la Escuela Nacional Ambiental-Savia que hoy es un instrumento que nos sirve para llegar a todo el territorio y que ha llegado a más de 40.000 personas a nivel nacional y ha entregado 4.000 becas a estudiantes.

(Le puede interesar: Día de los océanos: peligros que corren en Colombia).

Un legado es poder mostrar que en ese compromiso de 180 millones de árboles que nos hicimos en el año 2020, ya vamos a llegar en el mes de agosto a 150 millones de árboles y a diciembre a 180 millones de árboles. Pero el legado no son los árboles. El legado es que hoy Colombia está sembrando. Desde los ciudadanos, la academia, las empresas, los organismos internacionales, las corporaciones. Que todo el mundo está súper sensible a sembrar y que dejamos capacidades que nosotros no encontramos para poder sembrar mínimo 180 millones de árboles cada cuatro años y mínimo restaurar 300.000 hectáreas.

¿A qué se va a dedicar ahora que termine su periodo en el ministerio?

Definitivamente el sector ambiental es un tema que hoy ha tomado una importancia global. Hoy está en el centro de la agenda global. Yo sigo sosteniendo que esta es la nueva geopolítica, la geopolítica del clima, de los recursos naturales, y quiero seguir trabajando por este sector, sobre todo en esos tres temas que hoy se mencionan en todos los organismos y eventos internacionales, que es la crisis de cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. Entonces ahí estaré como defensor de de nuestros recursos naturales, del medioambiente y por supuesto de la humanidad.

EDWIN CAICEDO | REDACTOR MEDIOAMBIENTE

@CaicedoUcros | @ElTiempoVerde

